Señales Financieras: Las variables Macro económicas aguantan, ¡hasta elecciones prematuras!

GPS FINANCIERO. El Indice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 14 de julio en 53,771, abre el lunes 21 sobre 53,702, nada para nadie, otra vez. El Cete de 28 dias paga 11.25% El dólar estuvo nervioso y anda sobre 17 a 17.80. El euro cotiza en18.90 y el petróleo WTI 76.83

¿Por qué se puso nervioso el dólar? Se considera que está barato por expectativas y no por fundamentales económicos, incluso dicen los mal pensado que hay una cierta influencia de la política. En lo que se averigua su valor real ha estado nervioso. Veremos que pasa en los siguientes meses.

AMBAR. La política pudiera influir en las variables macroeconómicas que aquí reunimos semana con semana, todo es cuestión del por qué y hasta dónde. Se aprecia un panorama estable, invertir en Bolsa es tardío porque ya está cara, invertir en Cetes sólo a través de bancos sólidos. Cuide su capital.

¿Ha sido prematuro el proceso electoral que estamos (sufriendo) viviendo? Nadie lo sabe, hay opiniones de que Xochitl Gálvez estaba haciendo mucho ruido a la candidatura de Claudia Sheinbaum y que por eso la impulsaron a la candidatura por la Presidencia, ya que ha sido furibunda la manera de atacarla diariamente. Veremos en los siguientes meses la guerrita que se traen; es despiadada en su dimensión; ella se ha crecido al castigo y las armas políticas que posee la hacen ver bien ubicada.

ROJO. El proyecto de la Magistrada Janine Otálora, que se discute en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), perfila invalidar la convocatoria del Frente Amplio por México al considerar que “permite la realización de actos que constituyen fraude a la Ley” y solicita que se suspendan actos, recorridos y propaganda de los participantes.

A los demás los vemos ciertamente que van perdiendo su color. En cuanto a Morena la que todos consideramos es la favorita del profesor, se le ve deslucida, ojalá mejore, por su propio bien. Si se llegara a caer C. SH. su popularidad en la precampaña, las preferencias de dicho profesor serían por Adán Augusto, se dice secretamente. ¿Será? Esta idea es coincidente con haberle pedido su renuncia para que ocupe un puesto vago y mandarlo a su precampaña (si ya se que técnicamente no se llama así) Marcelo al hacer publicidad a su plan “Angel” que habla de seguridad, indirectamente criticó la que ha logrado AMLO, eso no lo ha de haber agradado. ¿Puede afectar las variables macroeconómicas? Creemos que no.

AL TALLER. Bajaron la calificación de Pemex: ratificó la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en B1; pero, modificó su perspectiva a negativa desde estable, pues consideró que no habrá un cambio en su modelo de negocio y cada vez será más complicado para el Gobierno apoyar a esta empresa. Era la empresa estatal preferida en sexenios anteriores para obtener más créditos, ya que tenía siempre mas reservas. Hace tiempo que no se informan nuevos yacimientos probables.

USE FLASHER. Todo mundo se pregunta ¿No invierte en mantenimiento el Gobierno Federal? Por la frecuencia de problemas que así lo denotan, “como el incendio en la plataforma Nohoch-A, así como de “negligente” por la falta de mantenimiento a sus instalaciones que derivan en fuertes daños ambientales” señalan organizaciones ambientalistas, que aseguran el daño es mayor al reconocido por Pemex en el caso del derrame en el campo Ek Balam”.

LLANTA PONCHADA. Entretanto, un diputado de Morena, hace un proyecto de ley para que las mascotas puedan ser llevadas al trabajo. ¡Habrase visto! Hay que cuidar que el dinero público que se le paga a este legislador, se gaste en cosas inteligentes. Se desconoce si su perro cobra como asesor del mismo.

Esto es de observarse: los granos básicos como trigo, maíz y soya aumentan 15% por la destrucción de campos por parte de Rusia en la guerra contra Ucrania. Deberíamos estar apoyando con dinero a los productores de estas materias primas. Mucho ojo con esta elevación de precios. Les está afectando la baja en la cotización peso-dólar. Como en Pemex les está afectando porque recibe dólares que cada día valen menos. Pemex es una de las principales empresas que reciben dólares diariamente.

USE SUS LIMPIADORES. La nota es que sólo 10.5% de estudiantes que buscaron ingresar a las licenciaturas del próximo ciclo escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lograron entrar. De 201 mil 512 solicitantes, fueron aceptados 21 mil 346, y los restantes 180 mil 166 fueron rechazados. ¿Qué van a hacer: entrar a trabajar, lo que es muy difícil, tienen la prepa terminada y los que tienen menos experiencia ganan menos, otras escuelas también están saturadas. No escuchamos cómo se va a solucionar esta demanda social.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno> Miguel Mancera, ex Gobernador de Banco de México.

Sea feliz, dando amor a sus seres queridos.