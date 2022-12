GPS FINCANCIERO. Abrió el lunes sobre 51,668. Termina el viernes sobre 51,234. Insiste en irse lateral el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Tradicionalmente a partir del dia 15 de diciembre continuará con la misma tendencia y mostrará su conducta real por ahí de la mitad de enero. El dólar anduvo por debajo de 20.00 salvo en algunos bancos que lo reportaron arriba. El cete de 28 dias paga 10.10%. El euro cotiza en 20.45 y el petróleo WTI 80.22

Banco de México eleva sus previsiones de crecimiento económico para 2022 y 2023. El escenario base del banco central prevé que el PIB nacional crecerá 3.0% en 2022 y 1.8% en 2023. Esto sólo se logrará si no hay recesión en EUA que contaminará nuestra economía. El resto de la Economía esta tranquila.

El 20% se concedió de incremento al salario mínimo. Dicen que no contribuye a la inflación. No lo creo, los restantes niveles de salarios pedirán se les aumente, digamos el 15 ó 10% de acuerdo al nivel, los comerciantes estarán ávidos de captar esta derrama económica, aunque sea “desde antes de recibirlo”.

ROJO. Los Rusos declaran que no aceptarán la imposición de un precio máximo a su petróleo, misma que han decidido las potencias occidentales, entre ellas la Unión Europea y el Grupo denominado G-7. Medida que serviría para escasear los recursos para su guerra contra Ucrania. Podría frenar enviarles el hidrocarburo a esos países. Así que estamos en peligro los que usamos gasolina en nuestros autos, ya que ha bajado un poco el costo de la gasolina, si reaccionan los Rusos con alza de precios obviamente aquí se elevarán. De no ser así: sufrirán frio y escasez los europeos. Asunto complicado.

CURVAS PELIGROSAS. Acerca del llamado reporte de gobierno, al final de la marcha de AMLO, poco se puede decir ya que algunas son ambiguas, por ejemplo, el tema que no decide afrontar es la Reforma Fiscal. Porque muchos proyectos sociales importantes no se pueden hacer por falta de recursos, los que hay se destinan a ayudas sociales y los grandes proyectos del sexenio. Para 2023 no se implementará ningún nuevo impuesto, 2024 es año electoral y en el pensamiento de AMLO no existe un tema más importante, que ganar para la corcholata (según les ha llamado) que sea designada.

Las ayudas sociales están destinadas en gran parte a la población de mayor edad, que está elevándose en su número. Los jóvenes que son los que pagan impuestos y cuotas del Seguro Social están decreciendo, lo que creará un problema financiero en el mediano plazo. “Reporta CONAPO casi 48 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años, y en 2030 serán 66 mayores por cada 100 mil menores, lo cual implica retos en políticas públicas”.

Eso no importa, porque repercutirá cuando ya no estén los actuales funcionarios.

ZONA DE CURVAS. Los temas que actualmente están causando problemas y es previsible aumenten con el tiempo son: Los migrantes que llegan, muy pocos logran pasar a los EUA, otros se regresan y la mayor parte se queda en nuestro país. Son humanos y como tales sienten desesperación con las promesas que no les cumplen. Y ya se les ha visto quemar sus campamentos y tornarse agresivos. La inseguridad creciente en varios estados que empiezan a contaminarse donde antes no había.

CRASH. La inflación creciente que es del 8.41%; ahora viene el fin de año, donde todos los precios hasta los de canasta básica crecerán, lo que ocasionará que lleguemos a los dos dígitos. El pacto de solidaridad (si, ya se que no se llama así) no ha funcionado, pues los precios suben y suben. Las tasas bancarias subirán: las de inversión muy poco, las de crédito mucho, ocasionando que la gente compre menos (recesión) y las empresas piensen mucho la toma de pasivos. La Guardia Nacional ya pasó a la SEDENA y no se entiende cuál es la diferencia si ya reportaban a ella.

La huelga de Notimex no se entiende que dure tanto, ¿tanto ofendieron a la 4T que se les castiga con el látigo de su olvido? La desconcentración de las Secretarías ha sido un poquito mítica, ¿qué resuelven en Tlaxcala los funcionarios de cultura? A esto se suma el escaso número de vuelos en el aeropuerto AIFA, sumado a la no venta del avión presidencial -que cuesta en mantenimiento- Y no se agotan los temas-

VEA SU MAPA. Sobre la influencia de las telenovelas: “en un estudio publicado por la BBC se menciona que Brasil experimenta una disminución dramática en las tasas de fertilidad en los últimos 40 años, de aproximadamente 6,3 nacimientos por mujer en 1960 a 1,7 en las estimaciones recientes. El estudio proyecta que la población de Brasil pasará de 211 millones en 2017 a menos de 164 millones en 2100”. “Un estudio de 2012 sugirió que las telenovelas que retratan familias pequeñas habían contribuido a reducir las tasas de natalidad, en un país predominantemente católico”. Ojo, no hay que despreciar la fuerza que tiene la TV, por ejemplo, las series de narcotráfico o los asesinos seriales. Álvaro Cueva dice en su libro “Sangre de mi sangre” que las telenovelas con mayor rating coinciden con época electoral o grandes crisis. Hay que pensar en otro tipo de temas.

“No sé nada de futbol, pero entiendo de negocios” Emilio Azcárraga, Empresario de Grupo Televisa.

