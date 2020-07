Diario Judío México - GPS FINANCIERO. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abre la semana en 37,431 y cierra el viernes con 37,950 Lo que significa nada para nadie, según los cronistas deportivos. El cete de 28 días paga 4.81% y el dólar se compra en 23.00 o alguna cifra cercana dependiendo de banco y monto. La seguridad, la economía y el viaje al exterior del presidente AMLO están poniendo a reflexionar a los mexicanos, veamos.

SEMÁFORO EN ROJO. Los hechos violentos de los recientes días son terribles: el atentado contra un Secretario de Estado, los muertos de un anexo de AA provocan ciertos pensamientos preocupantes, el menos 1% de crecimiento de la economía, antes del COVID, que lo llevará a menos 8 a 10% de PIB negativo, desempleo casi del 25% de la población económicamente activa, está llevando a la toma de medidas enérgicas en materia económica.

ZONA DE CURVAS. La corte en el Reino Unido negó el uso de 1,000 millones de dólares que Maduro tiene almacenado en el Banco de Inglaterra y es de Venezuela, dice que el presidente Nicolás Guaidó acaba de ser reconocido como presidente de ese país por el Reino Unido. Así que esperemos las reacciones.

El gobierno de México tiene ante sí una decisión difícil, la de frenar los contagios de Coronavirus o COVID 19, porque la apertura de la gente saliendo a trabajar o a pasear por las calles crean un riesgo innecesario, el semáforo naranja se ha tomado como verde, quizá por la forma que tuvo el mensaje, hay que hacerlo más estricto en vez de poner el rojo a la segunda o tercera semana de la “Nueva Normalidad” lo que en sentido estricto haría que fuera casi imposible detener la ola de personas. Quizá convenga poner el semáforo rojo antes de causar distorsión informativa.

El viaje que hará el presidente AMLO a los EUA, para un acto informal en el que intercambiará diversos mensajes con el presidente Donald Trump tiene nerviosos a muchos ciudadanos que lo apoyan y también a quienes no, pero no desean verlo pasar un trago amargo. Porque es sabido que acostumbra decir palabras bien pensadas pero escondidas hasta que brotan, sobre los temas que el presidente López Obrador no quiere escuchar y menos tener que contestar. Esperemos que la palabra secreta de los diplomáticos haga su aparición de gala esos días y campee el concepto mano izquierda o Diplomacia con D mayúscula.

ZONA DE NIEBLA. Banco Famsa tiene problemas y empieza su proceso de liquidación, ahora hay dos más que se verían en el mismo caso. Me preguntan si hay la posibilidad de vender sus sucursales a otro banco. Me detendré a comparar lo que pasó cuando vendieron los bancos: había dos conceptos que comerciar, la cartera de clientes (cuentas e inversiones) que casi seguro no quedará ni uno. Otro el de los créditos, que fue el que dio lugar al Fobaproa, lo que es muy dudoso que suceda, pues parte de esa cartera será chatarra. Otros contratos que se deberían adjudicar es la cartera fiduciaria, que si la hubiera hay que meter una autoridad que sepa de la materia, pues hay ideas muy creativas para desaparecerla. Ese es el problema de meter no banqueros a conducir instituciones de crédito especializadas. Ya pasó con los anteriores compradores. Luego se dieron el lujo de cambiar de banqueros a casabolseros, lo que por definición son diferentes: Casa de Bolsa es ganar en el corto plazo. Compraban sus bancos con créditos de las propias instituciones. El banquero hace lo mismo, pero a larguísimo plazo, había hipotecas y créditos a 30 años. Imagínese usted.

