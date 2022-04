GPS FINANCIERO. El índice de Precios y cotizaciones abre el lunes en 55,436. Y termina la semana en 56,609. El Cete de 28 días paga 6.49% y el dólar se compra con 19.87. El euro cuesta 21.98 y cotiza el petróleo WTI en 99.53

Semana noble en todos los sentidos para los mercados. El Índice marca un récord más, el Cete se dice que seguirá subiendo para terminar al año en 8 / 8.5%, el dólar dejó de estar presionado a pesar de las diversas informaciones que a continuación describimos.

El petróleo esta como hace unos meses, demuestra que no le pegó o repercutió la guerra.

CHEQUE NIVELES. Gerardo Esquivel, subgobernador de BANXICO dice que no necesitará el país aumentar las tasas al ritmo de la Reserva de los EUA, pero se espera otro medio punto en pocas semanas. Le Gobernadora de esa institución canceló una comparecencia en el Senado; Victoria Rodríguez Ceja, espera cumplir con ella en breve.

ZONA DE NIEBLA. La inflación 7.28% de la canasta básica no tiene relación con lo que compramos a diario o periódicamente, como refrescos, chocolates, galletas, ropa, zapatos, llantas del auto, toallas, computadoras y gadgets. Cuando la gasolina deja de recibir subsidio nos enteraremos del impacto inflacionario: ahora está la magna entre 22 y 23 pesos, ¿subirán $7 y $10.00? Ya que todo se transporta nos pegará en alguna medida. ¿Cuándo eliminarán el subsidio? Posiblemente pasando La Revocación. Veremos.

Sugiere el presidente AMLO que se establezca un control de precios para evitar que se dañe el pueblo. Mucho ojo con esto porque al aplicarlo en sexenios PRIISTAS lo que ocasionó fue ocultamiento y especulación. Subían azúcar, frijol, cigarro, café, etc. Artificialmente en el mercado negro y el dólar fue una divisa muy solicitada.

VERDE. Dicen los Morenistas que hay una campaña negra contra El Tren Maya, se refieren a intelectuales y artistas que hicieron un video para difundir su opinión sobre ese tema. Las autoridades electorales dicen que sólo están usando su derecho a la libertad de expresión.

CRACK. Por cierto, quien gana dinero con este tira- tira mediático en redes sociales, pues el dueño de Twitter, Facebook y demás, porque usan sus servicios y entre más enjundiosos son los dimes y diretes, más frecuencia en su uso y las ganancias que dejarán. ¿Son robots los que intervienen? Pero, pagan para echar tierra al de enfrente. Lo mismo decimos de la cultura de la cancelación, o sea, silenciar a todo aquel que atente en contra de los valores que el consenso de lo políticamente correcto, sin dejarlo defenderse, ni siquiera hablar contra lo ideológicamente aceptado. Así han destruido hogares, trayectorias, pero eso si dejando ganancias a los servicios digitales.

ZONA DE CURVAS. Hay un documental en Netflix que platica sobre una estafa en criptomonedas que realizó el señor Gerald Cotton en Norteamérica por aproximadamente 180 millones de dólares, era muy simpático y creaba empresas de carácter financiero. Cobraba menos que otros intermediarios por cuidar su capital, pero, cuando quería retirar contestaba con evasivas. Su creatividad, dicen, le llevó a fingir su muerte y llevarse a la tumba las claves para seguir moviendo las monedas digitales. Lo hemos dicho aquí: a quién demanda si no está reconocida como moneda de curso legal.

El PIB recortará su crecimiento según la SHCP, de 4.1% a 3.4% Moody’s revisó a la baja su estimado de crecimiento económico de México para 2022 de 1.5 a 1.1% y mantuvo la perspectiva negativa sobre la calificación crediticia soberana (El Financiero) Deuda Pública por el 49.6% del PIB, casi igual que en 2021.

Las remesas en México alcanzan un nuevo récord en noviembre y superan los 50.000 millones de dólares en 2021. Ya hemos dicho que son bienvenidas, pero indican que no ha existido una política adecuada de empleo con calidad en sueldo y prestaciones.

Shanghái confina a 25 millones de personas para contener contagios de COVID, esto nos debe alertar de no bajar la guardia, no porque el Gobierno autorice a que no se use cubrebocas en zonas abiertas lo hagamos. No resulte peor y más caro solucionar que prevenir. Hay que cuidarse.

SEMÁFORO EN ROJO. Vino John Kerry, enviado del presidente Biden y dijo que Estados Unidos formará un grupo de trabajo especializado junto con México, encabezado por el embajador Ken Salazar, para dar seguimiento a la reforma eléctrica. Esto generará curiosidad por lo platicado, ya que normalmente no es lo que se dice en las ruedas de prensa sino en muchas letras chiquitas.

Senadores de Morena apoyaron el Ejecutivo en no aceptar que Estados Unidos participe en la discusión de la iniciativa de reforma energética. Se puso buena la controversia, a ver qué dicen los primos del Norte. En breve sabremos.

Reporta La Jornada que es problemático salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los costos van entre 600 y 1,200 pesos, existe un muy reducido número de autobuses de pasajeros y está saturado el Mexibus. Hasta La Jornada lo afirma.

CHEQUE SU MOTOR. Hablando de Revocación de Mandato, dicen que será sometido a uno el director del CIDE, Sr. Romero Tellaeche, es una institución educativa de alto nivel. Se puso bueno el tema. Por cierto: ¿votará usted en la Revocación?

<Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error> Napoleón Bonaparte. Militar y estadista francés.

Sea cauto con su dinero al invertirlo: no se da en maceta