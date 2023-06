Señales Financieras: Los economistas no convencen a las amas de casa, de que la inflación está controlada

GPS FINANCIERO. Cerró la semana anterior el IPC de la BMV en 54,410 unidades, terminando el viernes anterior sobre 54,912 que realmente no es importante. Hay que ver lo que sucede las siguientes semanas. El Cete de 28 días paga 11.15%, el superpeso compara 17.10 hasta 17.96. El euro se compra a 18.86 y cotiza el petróleo WTI la cantidad de 71.89 US dls.

ÁMBAR. Hay que ver lo que hacen los vecinos del norte: suben o bajan tasas durante las siguientes semanas. Hay voces que dicen que sigue viéndose una recesión en puerta, por lo que deberían elevarse. Hay quien compra la historia de que ya se va controlando la inflación, lo que puede ser un mito genial y termine el año con unas ligeras alzas. Y en consecuencia tienda BANXICO a elevarlas también. Más aún cuando se ve la inflación en 5.84% y la subyacente que generalmente se interpreta como la tendencia, es de 8.09%

CRASH. Los economistas no convencen a las amas de casa que la inflación está controlada, porque la ropa, zapatos, llantas, gasolina, comida corrida, tortas y tacos en la calle, camisitas para la escuela y un largo etcétera. no ceden en sus precios.

El problema con el superpeso es que está afectando a exportadores de maíz, trigo y otras materias primas, se le calcula que ha afectado los ingresos en 2, 3 o más pesos por dólar en sus ventas al exterior (cinco, diez o más por ciento). Lo mismo que a otros productos, así como al ingreso por concepto de remesas de familias mexicanas que reciben dólares de los México norteamericanos, los turistas ven que sus pesos compran menos cada día. Y así sigue la lista de ciudadanos que ven su ingreso inferior a la expectativa.

Eso está ocasionando problemas en el norte del país, a lo que deberá responder el Ejecutivo, por más que es un tema relativo a la agricultura, hacendario y de las finanzas, pero es él mismo de quien esperan respuestas.

CURVAS PELIGROSAS. Las corcholatas según les llama el presidente AMLO, ya soltaron las amarras, están viento en popa navegando por el mar de las elecciones, aunque están evitando que haya filibusteros que lancen lodo contra los antiguos camaradas. Así se entiende que no haya posibilidad de enfrentarse verbalmente contra las otras “corcholatas”, saldrían datos, pelos y señales que no deben ser del dominio público. El primero en renunciar al cargo es Marcelo, lo que la da cierta ventaja con la número uno en encuestas que se llama Claudia, a quienes dábamos un 35% en la encuesta que levantamos entre amigos. Las encuestas son tan chafitas que da lo mismo quién las realice. Quedan atrás Fernández Noroña y Ricardo Monreal. Adán Augusto queda fuera de la competencia, porque a pesar de que renuncia, no queda claro en qué puesto o rol quedará al servicio de su amigo AMLO.

No podrán ser entrevistados por los medios informativos contrarios a la 4T según dicen sus normas. Esto hará necesario un catálogo de medios que sí son afines. Y cada quién hará la selección de sus diarios, revistas, programas, favoritos. La revista Proceso ya no saldrá semanal, sino mensual en su versión impresa. Es una lástima, porque siempre es preferible tener un amplio abanico informativo a nuestra disposición.

Dejan sus cargos Zoe Robledo, a ver quién sigue con el IMSS bienestar que suple al INSABI y el Seguro Popular. Rocío Nahle que va por la gubernatura de Veracruz, nadie sabe quién va a concluir los proyectos de la sra. Ricardo Shefling (Procurador del consumidor) y otros puestos relevantes.

¿Estos movimientos modificarán las tendencias macroeconómicas? Pensamos que no.

SEMÁFORO EN ROJO. Las tarjetas de crédito andan en 38% es lo que publica BANXICO, pero hay bancos que cobran mucho más. Bancoppel anda por 85%; si los cetes pagan 11.15%, significa que son cuatro, cinco o más veces el costo de las tarjetas.

El presidente AMLO se reunió esta semana con Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, y acordaron agilizar la firma del tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea. Se necesitan normas claras y fijas para que funcione, que evitemos las demandas y sanciones que posiblemente haya con el T-MEC y que se encuentran en una etapa avanzada.

<El idiota grita, el inteligente opina y el sabio calla> Mi compadre Teócrates, Filósofo de mi barrio.

Si está sano y alegre: es que la felicidad le tocó hoy.