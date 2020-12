Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Por un problema personal dejé de escribir esta columna, ahora retomo la continuidad. Ha estado muy atractiva la Bolsa Mexicana de Valores, pero opino que es momento de tener cautela, porque ha subido y bajado constantemente de 38 a los actuales 43 mil. Cierra la semana en 43,518. El Cete de 28 días paga 4,24% y el dólar está sin presiones, se compra con 20.00 Hay que tener cuidado en las decisiones acerca del manejo de los billetes, no sea que nos quedemos colgados de la brocha. Sin duda, ya empezó la inversión de recursos corporativos en mercado de dinero hasta el próximo año diez o quince de enero, todo tranquilo. Quizá vengan días de toma de utilidades en la BMV y bajará radicalmente.

No hubo compra masiva de dólares por las vacaciones de fin de año, no fue relevante al menos. Los cetes no bajarán mucho durante el fin de año.

CURVAS PELIGROSAS. Todo quieto, las farmacéuticas han subido su cotización bursátil y pocos sectores de la economía se han visto beneficiados por la pandemia, por ejemplo, Netflix, canales de películas, Amazon, Uber eats y similares. Otros están desastrosos, por ejemplo: turismo, restaurantes, construcción, industria automotriz (donde sólo maquilamos), alimentos, bebidas alcohólicas, empresas especializadas en entretenimiento y así sigue.

Analista de Citibanamex hacen una encuesta: esperan una contracción del PIB de 9.0% para 2020 (anterior estimación de -9.3%). Tasa de interés de referencia, cetes, cierre el año en 4.25%, la inflación en 3.50% y el tipo de cambio en $20.3.

Extrañamente, porque no se hacía así, el presidente AMLO hace la propuesta de aumentar el 15% el Salario Mínimo. Ahora como es habitual se espera un incremento superior a la cifra que dio a conocer, por cautela y por especulación. Se debe tener un control de precios rígido, por ejemplo, en tortilla, huevo, carne de res, pollo, pan, azúcar, frijol, arroz, por citar algunos alimentos básicos para el mexicano. Era costumbre ocultar los mencionados, más cigarros, vinos y otras mercancías para lograr ganancias del 20% o más en unos cuantos días.

CURVA PERALTADA. Banco de México. Organizaron una tira contra la portería que cuida Alejandro Diaz de León Carrillo, pero finalmente pasó el gol. Déjeme platicarle que el Senado aprobó una reforma a la Ley del Banco de México: por la cual las divisas que no sean repatriadas a su país de origen puedan formar parte de las reservas internacionales de la entidad rectora del dinero. El Banco de México hizo una reflexión sobre el riesgo de tal cambio, por ejemplo: sanciones internacionales, congelamiento de las reservas internacionales por parte de EUA y otros países, así como vulnerabilidad de la autonomía del Banco Central. El lavado de dinero se facilitaría, eso dicen los que saben.

Hizo cambios en el gobierno, el presidente AMLO necesitan sanción del Congreso: El más controvertido es la nueva titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier. Galia Borja Gómez, para Subgobernadora de Banxico, Elvira Concheiro, Tesorera de la Federación y Graciela Márquez Colín, para la junta de gobierno del INEGI.

Los cambios están acotados por la confianza que les tiene el titular del ejecutivo, falta saber en qué tiempo podrán empezar a dar resultados los nuevos responsables. Por cierto, la Secretaría de Economía tiene un presupuesto anual de 6,255,603,142. Otros presupuestos pequeños son Gobernación con sólo: 5,891,930,229. Relaciones Exteriores 8,723,637,695. Contrastan con el mayor presupuesto, que es Educación Pública 326,282,716,298

Todavía no publica el libro sobre la disciplina que substituirá a la Economía.

VERDE. Lunes 14 de diciembre de 2020: deberán extender el documento final de la contienda en EUA y nombrar el Colegio Electoral un ganador: Joe Biden.

”El dinero puede causar orden o desorden en nuestra sociedad” John Maynard Keynes, economista.

Por favor: sea feliz. Y cuide mucho su salud. (No haga fiesta de Navidad o fin de año)

