Señales Financieras: Mucho ruido y pocas nueces en la política: la economía, bien

GPS FINANCIERO. Abre la semana con el cierre del viernes anterior: 53,991. Cierra el día 11 de agosto sobre 53.242, una baja semanal no significativa. Los cetes de 28 días los mantienen en 11.25%, no imita la ruta de la FED que acaba de subir un cuarto de punto hace poco; el dólar se ve presionado y cierra de 17 a 17.85 según institución y monto. El euro cotiza en 18.69 y el petróleo Wti, 83.04, sigue subiendo. Semanas tranquilas.

ÁMBAR. Acabo de ver un filme de Woody Allen, y cuando está en lo mejor de una discusión, invita al 3ero. Sorpresivamente está en la fila del filme y le dice que no ha entendido nada del autor citado, pues es él. Me quedé pensando en lo que pasaría si platicara con alguien y le dijera: el Presidente está dando buenos resultados, a partir de los datos publicados por el INEGI, en 2022 y con series desestacionalizadas, el PIB aumentó 3.1 % a tasa anual. Coneval por su parte dice que los mexicanos en situación de pobreza han disminuido “7.6 puntos; es de 36.3% en 2022 frente a los 43.9% de 2020”

ZONA DE CURVAS. Quizá me diría: Es notable y nadie me dejará mentir que reparte frases despectivas o de enojo contra los arquitectos, abogados, médicos (los héroes de la pandemia, ahora los maltratan al pedir su basificación), burocracia, empresarios, periodistas, sacerdotes, jueces, magistrados y otras especialidades por diferentes motivos, a unos les acusa de cobrar excesivamente caros sus servicios, otros acusándolos de corruptos y otros epítetos que se repiten.

Digo: Qué pasaría si en vez de esto, hablará alabando el trabajo de sus funcionarios de Banxico, Secretaría de Hacienda, Economía y los involucrados en obtener esos resultados que producirían orgullo al verse realizados. Ese casi 50% de gente no afín quizá olvidaría los temas criticables como, la seguridad que todos padecen, los proyectos faraónicos que esperan dar el sustento a su gestión una vez que hayan sido inaugurados y empiecen a dar resultados. El tema de los libros de texto gratuito, vuelven a mostrar el comportamiento del 50% de voces ciudadanas que se quejan de esos planes que dan sustento a su tren maya, refinería, aeropuerto nuevo (del que ya casi no se habla)

CURVAS CERRADAS. En vez de dedicar la mañanera a darles un repaso a sus críticos podría decir: Aquí están mis resultados, que da a conocer INEGI y CONEVAL, dedicando cinco minutos a sus críticos, decirles: “Están en su derecho, no les voy a pedir silencio a sus voces, pero ya mencioné mis resultados” Quizá llegaría mejor aspectado a las elecciones del 2024, que por el momento parecen señalar: 50 y 50%

Otra situación previsible, pero alarmante es que Xóchitl Gálvez, dicen los que saben, es rechazada por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, lo que parece normal; pero también por los líderes del Frente Amplio. ¿Eso puede mover las macrovariables?, creemos que no.

CRASH. Que Mariana Moguel, hija de Rosario Roble será candidata al gobierno capitalino. Vaya que será una piedra en el zapato.

VAMOS AL TALLER. Una reflexión: hay programas de televisión abierta que imparten clases de primaria y secundaria, con el plan de estudios “viejo”; ahora, con el “Plan de estudios nuevo” serán obsoletos y serán acusados de herejes, ¿habrá que cambiar las transmisiones que ya están video grabadas?

Sólo 8% de los usuarios de internet hablan o les gustan los temas de política, sumado a la saturación de información de las corcholatas (según les dice el presidente) propias y de la oposición, es gasto innecesario para llevar su mensaje. Un gasto mediano, ahora; y gasto fuerte en el momento cercano a la elección, si aseguran que los indecisos, que es casi el 50% del padrón electoral, deciden en el último momento por quién votar.

Una vez más mencionan que votarán por “emociones”, no por medio del raciocinio. Aguas con los propagandistas que nos van a querer motivar haciéndonos llorar o sentir miserables.

ROJO. La violencia de género existe, porque el que tiene el poder lo ejerce sobre quien no lo tiene, violencia que se puede expresar en múltiples formas. No se da el supuesto legal en el caso de Xóchitl y el Presidente, eso creemos, ¿usted qué opina?

Cincuenta millones de ciudadanos no tienen servicio de salud. Son 126´700,000 habitantes de nuestro país.

Por el espacio no puedo reproducir los conceptos de Julio Frenk, exsecretario de Salud, pero lo va a encontrar en internet: The Lancet, la revista médica, en que habla de los gastos catastróficos para una familia, por no tener servicio médico. Habla de los servicios que ha tenido el mexicano como el Seguro Popular y el Insabi que ya han desaparecido, es muy interesante y estamos en espera de la respuesta que darán las autoridades.

Ha notado que la dirigencia de los partidos está formada especialmente por hombres: por más que mucho cacarean la paridad de género. ¿Finalmente habrá un varón en casi todos los partidos que consideren el candidato idóneo?

<Lo más escandaloso del escándalo, es que la gente se acostumbra> Simone de Beauvoir, filósofa y escritora francesa.

“Sea feliz esta semana con todo y lluvia”