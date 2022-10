GPS FINANCIERO. El IPC de la BOMV abrió el lunes en 45,924 unidades, cierra el viernes sobre 45,549, ligera baja, sigue sin modificar la tendencia bajista que estaba marcando. El cete de 28 días paga 9.16% y el dólar esta nervioso, cierra en 20.07 pero anduvo hasta en 20.20

El euro cotiza en 19.53 y el petróleo WTI 85.77 O sea que la gasolina en EUA sigue a la baja y la mexicana esta pendiente de un hilo: en cuanto decidan quitar el subsidio.

Han dicho que seguirá la conducta que marque la FED para su tasa de referencia, así que terminará el año cerca de 10.00% El dólar andará en 21.00 a 21.50 y la BMV probablemente se siga deslizando hacia abajo. El año próximo lo pronósticos más serios ven el PIB en 1.5% (OCDE), inflación de 4.70% (Banamex)

Se desacelera EUA, menos del 1.2% el PIB 2023, lo que tendrá un efecto mayor para México, es nuestro principal socio comercial. Por cierto, al cambio de la secretaria de Economía Tatiana Clouthier, unos días después la de la subsecretaria Luz María de la Mora. Entran sus lugares Raquel Buenrostro como titular y Alejandro Encinas Nájera como subsecretario. Esto a menos de dos años y medio en que entregarán el puesto y el momento más álgido en la negociaciones a las demandas que han hecho EUA y Canadá acerca del T-Mec, un titular de Reforma dice que EUA “Descarta desistir de panel de energía bajo T-MEC” o sea, que insiste en continuar adelante con sus reclamaciones, USTR (embajada).

No creemos que hubiera convenido hacer el cambio en estos momentos, pues lo habitual es que tardan un año en adaptarse al cambio de puesto, conocer detalles y poder crear una estrategia, en fin. Estaremos al pendiente para platicares a usted para dónde van, hasta donde nos sea posible.

VERDE. El near shoring es dar los negocios de fabricación o maquila a países cercanos, para aprovechar costos, ya que la época y la guerra obligan a repensar en esta esta estrategia; la seriedad con que se hagan los tratos y se respeten es la diferencia entre negocios de largo plazo o no.

VERDE. Hay una lista del presidente AMLO de 42 precandidatos a la Presidencia, de la oposición. Resulta humorístico el ejercicio, que salga a proponerles línea de actuación, meses antes que ellos mismos hagan el lanzamiento de sus plataformas y candidatos: Agustín Carstens, Alito, Beatriz Paredes, Diego Fernández de Cevallos, José Angel Gurría, Kenia López Rabadán, Lily Téllez, Juan Carlos Romero Hicks, son más o menos planteamientos serios. Gurría casi dice que si, al preguntarle López Dóriga si le gusta la idea. Agustín Carstens es una persona muy preparada para ese puesto, pero no es político entrenado (mentir, echar rollo, placearse)

ZONA DE CURVAS. En cuanto a Morena, hay cinco probables precandidatos: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, logra por fin el sueño de su vida Monreal y esta dispuesto a ir a la encuesta en que será el destape final. Por más que él mismo ha dicho que le parecen extrañas esas encuestas y votaciones en que nunca hay claridad (dónde quedó la bolita).

CRACK. Es extraño que ya estén pensando en la gran silla, cuando hay muchos temas que no se han resuelto, como la seguridad, la economía que tendrá que enfrentar la recesión del planeta, carteles de la droga, educación, las armas que siguen entrando por la frontera norte, el espionaje que Putin ha dicho si existe, la Guardia Nacional ya quedó en SEDENA, atender el caso Guacamaya Papers y para que le seguimos.

ROJO. Gentrificación es cuando una colonia es clasemediera o menos. Empiezan a comprar edificios y casas para remodelar o volver a construir y ganar dinero con esa especulación, que puede llevar algunos años. Ahora esa gentrificación tiene un dato adicional: los extranjeros, principalmente norteamericanos, vienen a aprovechar los bajos costos de México y trabajar mediante internet haciendo servicios de todo tipo. La Condesa, Roma, están consideradas muy atractivas para este tipo de turismo de largo plazo. Pensamos que se desplazarán hacia otros países con alguna periodicidad.

VERDE. Fallan los paradigmas, porque se pensaba que México es un territorio enorme para sembrar, es una tristeza decir que no es así, del 12 al 14% funciona bien para la agricultura. 58% Agostadero, o sea dedicado a la ganadería, el avance las zonas urbanas también han quitado de la producción agrícola algunas tierras, el agua es otro problema grave, a veces hay, a veces no y en otras ya no se desea que haya lluvias. Es necesario desarrollar más la hidroponía (sembrar sin suelo, o sea desde tablas hasta sofisticadas macetas- contenedor) Creatividad es la base.

CRASH. Acerca del libro El Rey del Cash, hay un método muy sencillo de saber si es cierto o no. Hay muchos nombres citados en sus páginas, hay que preguntarles a ellos acerca de su grado de veracidad o falsedad. Fácil. Acerca de otros libros se ha hablado de denunciar como en “Emma y las otras señoras del narco”, amenazaron con demandas, ya pasó más de un año y no hay nada.

