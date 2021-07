GPS FINANCIERO. Abre la semana el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en 50,555 y cierra el viernes en 50,258. Los Cetes de 28 días pagan 4.31% y el dólar se compra con 20 a 20.40 dependiendo de banco y monto. El petróleo cotiza en WTI 75.37 El euro se ubica en 23.47 Casi todas las bolsas van al alza, salvo la China que baja 2.50%

PRENDA SU FLASHER. Hay ocasiones en que hay señales de elevación o reducción del índice, hace varias semanas que percibimos de baja, pero no tienen palabra los índices. La cotización de los cetes sorpresivamente sube un cuarto de punto, ahora se esperan nuevas alzas, todavía sin fecha. Para combatir la inflación que se ubica en 6.08% contra 4.58% que se esperaba para fin de año, según la encuesta entre especialistas. Los relevos de la SHCP y de BANXICO quizá no muevan las principales variables económicas.

Se necesitaban 600 mil nuevos empleos para el 2021, más el rezago que hubo en 2020 calculado en 647,000 y años anteriores. Se han creado 251,977 trabajo formales. El outsourcing (subcontratación) podría aumentar el saldo negativo, ya que se reordenará en estos meses, es difícil prever lo que pasará en esta materia.

CURVAS PELILGROSAS. Desde hace varios años venimos previniendo contra el uso generalizado de monedas digitales, criptomonedas, que bajo diferentes nombres (bitcoin, Ethereum, FedCoin y otras) han venido popularizándose. ¿En qué consisten? Alguien con mucho dinero pone en circulación esta forma de pago, como era originalmente, para pagar transacciones entre particulares; por ejemplo, compra usted una mercancía en internet, le piden pagar en bitcoins. Acude usted a cierto lugar y paga con pesos o dólares, para hacer su liquidación. Esto se generalizó y ha llegado a hacer una masa increíblemente grande. Tanto así que ha empezado a entenderse que es una inversión, lo que es una visión exagerada, porque le atribuyen alzas y bajas por tal o cual razón, por ejemplo, que un famoso habló bien o mal de la criptomoneda. A veces va para arriba y le hace ganar a quien se quiere salir. O lo contrario. ¿Les recuerda algo? ¿les recuerda acaso el Modelo Ponzi? Con el que usted gana mientras haya entrada masiva de nuevos clientes, pierde en cuanto empieza la línea bajista. ¿Cuándo se podría notar el perverso resultado? Cuando haya motivo para desconfiar de manera universal. Porque hay que recordar que no hay un banco o banco central que les respalde. No se les ha dado un marco legal en México y creo en ningún país, cuando hubiera un descalabro les dirán “fue usted ligero al invertir en eso que llaman criptomoneda”, es muy difícil detectar a los dueños, accionistas o directores de estos sistemas. Finalmente, cuando hubiera un crack en este modelo, hace tiempo que habrán salido huyendo los que originalmente lo pensaron. Medítelo.

Banco de México ya previno a la banca que no participe en la captación o promoción de estas raras figuras no jurídicas.

SEMÁFORO EN ÁMBAR. El uso lúdico del cannabis ha sido aprobado, faltaría el reglamento relativo. Antes para poder fumarla (sin consecuencias legales) era necesario un amparo, ahora será necesario pedir permiso o registro en COFEPRIS, lo que remite a varias dudas, que todavía no están resueltas: dónde se sembrará, quién la comerciará, según el art. 194 y siguientes del Código Penal Federal “Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico”. Este articulado debe derogar o abrogar varios textos legales. Será una nueva rama de negocios, una vez que todos los ordenamientos legales apunten en la misma dirección, NO antes.

ZONA DE NIEBLA. Desde hace muchos años hay un curso que habla de usos y costumbres del mexicano, debe tomarlo el extranjero antes de empezar a vivir o hacer negocios en territorio nacional: se le enseña que hay la costumbre de dar ciertas dádivas a personas con cierto poder, cuentan que un japonés estaba sorprendido y preguntaba “por qué debo dar algo si mi obra está bien, ¿o no está correcta?” le tuvieron que decir “así se acostumbra”, si lo sorprenden pasando un alto o una luz ámbar lo mismo. Lo que es le resulta más difícil de entender es que “nunca te dicen no” siempre y en todos los niveles te dicen: quizá, es posible, talvez; aunque todo haga percibir que es un no. Se lo guarda y lo traen mareado con respuestas vagas y cercanas a “luego te digo” Se sorprenden los extranjeros porque para ellos no es no y se dice en primera instancia. En todo tipo de petición, trámite o negocio.

SAQUE SU MAPA. Acerca del Mentirómetro que un día a la semana tendrá el presidente AMLO, nos surge una duda: la Mañanera es un ejercicio periodístico, puesto que informa en una especial rueda de prensa. Al desmentir o calificar las publicaciones hechas, ¿abre la posibilidad del Derecho de Réplica? Así los señala el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ahorro de espacio transcribo sólo el párrafo final: “La publicación de la réplica o rectificación deberá realizarse sin comentarios, apostillas u otras imágenes o expresiones que desnaturalicen la función de la réplica, rectificación o respuesta”. Va a ser interesante ver cómo va desarrollándose esta sección del programa.

“Nací para combatir el crimen, no para gobernarlo.” Maximiliano Robespierre, Jurista revolucionario.

<Cuídese por favor. Demuestre su amor por usted mismo>