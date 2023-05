Señales Financieras: Nombrar candidato se acerca y la economía tranquila

GPS FINANCIERO. Hace una semana estaba en 54,937 el índice bursátil, termina la semana en 54,948 casi igual, no hay nada nuevo que comentar. El Cete de 28 días paga 11.4%, el superpeso baja algo más y se compra hasta en 18.45 de acuerdo a monto y banco. El Euro cotiza en 19.09 y el petróleo WTI 70.09 Parece que todo está tranquilo.

Se continúa discutiendo si tiene que bajar o subir las tasas. En EUA se piensa que no hasta no ver qué pasa con la inflación. Y en México parece que harán lo mismo, cualquier otra decisión nos sorprendería. El índice está demasiado alto, la lógica pendular dice que podría haber baja. A eso hay que sumarle o restarle la información que tenemos a la mano y que podría influir.

ROJO. Algo que no podría sorprender a nadie es la baja de ISR en febrero, porque hubo menos transacciones en febrero. Esperamos se corrija esta tendencia mediante mayor número de operaciones de compra venta de mercancías, de bienes en general. Si es cierto que los millennial y centenial no están comprando automóviles y bienes inmuebles, hay que pensar cómo hacer para que se sientan motivados a hacerlo.

USE ADITIVO. El presidente AMLO dijo: “No descartamos que sí pueda haber una crisis económica financiera externa y que pueda impactarnos, pero de acuerdo a nuestras proyecciones esa crisis podría darse a partir del 2025. Y desde luego no lo deseamos” esto tiene que pensarse y formar parte de la planeación financiera de su persona y de su empresa. Sería el primer año de gobierno del siguiente mandatario, por lo que deberíamos recordar los cambios de mando mexicanos para imaginar soluciones.

ÁMBAR. El superpeso sigue debajo de 18.00 es innecesario mencionar que esto tiene efectos negativos en el bolsillo de las familias de México norteamericanos, las empresas que venden productos, bienes, materias primas, servicios en moneda extranjera, a fin de cuentas todo se cotiza con el dólar. Tiene efectos positivos en la deuda externa que se paga en pesos para comprar dólares.

El que espere a una eventual crisis mundial estaría apostando a que se cumpla el vaticinio y quizá saldría ganando, ¿cual es el punto de comparación?, simplonamente le contestaré: ganar más de Cetes, actualmente 11.4%, los bancos quizá un poco más en plazos cortos.

CRACK. Calculan en 12 minutos cada una de las 20 leyes que fueron aprobadas (plan B) y que recibieron el rechazo de la Suprema Corte de Justicia, en 12 minutos no se leyeron, discutieron, rechazaron o aprobaron dichas leyes. Afortunadamente no fueron sancionadas favorablemente, porque corregir un yerro hubiera tardado ¿12? Si, pero meses.

USE FLASHER. Adelantarán la encuesta para los candidatos a la Presidencia de la República, ya hay enojo en Morena y se lanza con todo Marcelo Ebrard, en un canal de Televisión dijo que “él quiere ser candidato y lo será” No imaginamos el enojo que tendrá de sus jefes a no ser que sea una jugada realmente maestra. En la oposición habría candidatos ¡también de Morena! ¿Eso podría mover los mercados? Pensamos que todavía no.

Hablemos de Mercadotecnia, en ella existe el concepto de Recordación, si un producto o marca puede ser evocado en la mente del consumidor. Bueno, pues la inactividad de la oposición durante los años que lleva el presidente AMLO es inexplicable. Abandonaron el terreno de juego ante quien sí la tiene y alta. Ahora que ya regresan (dicen) a la contienda será muy complejo: no había marcas (políticas) buenas, no las hay ahora. Sólo un mago de la mercadotecnia electoral podría cambiar esto.

VERDE. La venta de Citibanamex parece que ya esta decidida en favor de Germán Larrea, el Financiero consigna: “ El empresario minero financiará la compra con un crédito sindicado de 5 mil millones de dólares liderado por HSBC, que capitanea Noel Quinn, y Barclays, que comanda C.S. Venkatakrishnan, y donde participarán también Goldman Sach que preside David Solomon, JPMorgan que encabeza Jamie Dimon, Bank of America Merrill Lynch que conduce Brian Moynihan y Sumitomo de Makoto Takashima” Así que una marca tan importante como de la que hablamos sería colocada en breve. ¿Esto moverá las cifras? quizá.

VERDE. El ser humano decide por emociones, por lo que siente. No se un ser cien por ciento racional. Al nombrar una corcholata como candidato oficial (destaparla) habrá una estampida de “admiradores” que irán en tropel a tratar de serle agradable al nuevo y futuro jefe. Así que ya debe estar preparado para este cambio en todo.

ROJO. El título 42 era una norma que aplicó USA sobre todo por el COVID, acaba de ser anulado y entra el Título 8 que es más restrictivo, incluso hay cárcel para el que reincide en su intentona de ir a trabajar como migrante. Escuché que Turquía pidió 3,000 millones de dólares para manejar a sus migrantes. ¿No podría aplicarse en este caso?

USE LIMPIADORES. ¿Hay capacidad del IMSS para atender a los derechohabientes del INSABI? ¿El presupuesto para medicinas dónde quedó y a quién pasará?

<Todo cambia, todo se transforma: todo sigue igual> Carlos Monsiváis. Escritor mexicano.

Hágase un favor: Sea muy feliz.