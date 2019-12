Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Cerró la semana anterior en 41,398. Y cierra el viernes 13 de diciembre sobre 44,254 es un alza sorpresiva. El Cete de 28 días paga 7.55% y se compra el dólar con 19.50 pesos, dependiendo de banco y monto. Esta tranquilidad es normal para los grandes recursos que se invierten hasta las primeras semanas del 2020, en espera de que algunos temas que ahora comentaremos pudieran causar olas. Por lo demás, nuestro pronóstico es: todo mundo a descansar felizmente, el dólar, los Cetes y la Bolsa no darán ningún brinco inesperado.

ZONA DE DESLAVES. Que no se consultó a México acerca de cinco agregados laborales, que autorizan evaluar la Reforma Laboral Mexicana, dentro del cuerpo del T-MEC y “que se reserva la aprobación de estas figuras redundantes e innecesarias” Esto lo dijo el subsecretario y negociador comercial para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, en carta en carta enviada al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer el 13 de diciembre. Pensamos que es un tema muy delicado que podría poner en peligro la firma del tratado, salvo que decidan dejarlo como está para no entorpecer el avance. De todas formas es una noticia muy desagradable. Suma al texto la designación de agregados laborales de Norteamérica con la responsabilidad de monitorear la aplicación de la reforma laboral que está en curso en México. Que hasta donde sabemos siempre se negó para que pudieran revisar o “monitorear” como se dice “en nuestro país” el funcionamiento del tratado.

VERDE. Se descubrió un gran yacimiento de Litio en Sonora, es un componente básico para las computadoras y baterías, ojalá sea un descubrimiento pacífico que no de lugar a algún tipo de jaloneo que le dé problemas como ya hemos visto en otro tipo de yacimientos. Estados Unidos felizmente llaga un acuerdo con China “Fase Uno”, comentó el viceministro de Finanzas Liao Min. Estados Unidos cancelará algunos aranceles gradualmente a las importaciones chinas. China elevara sus compras de productos agrícolas, energía y bienes manufacturados a los EUA. Es el resultado de la pre campaña que hace el señor Trump, ahora es amigo de aquellos que antes estuvo distante.

ZONA DE CURVAS. Una encuesta The Economist, dice que casi un tercio de la población de América Latina desea emigrar, es el nivel más alto en la última década. Las causas: el crimen y violencia que viven algunos países de la zona, más la corrupción en el gobierno y el escaso crecimiento de la economía. El presidente de Estados Unidos Donald Trump será juzgado por” abuso de poder y obstrucción del Congreso” Saz. El 12 de diciembre entró en receso la Cámara de representante de EUA y por esas fechas le llegó el TMEC firmado por los tres países (con la salvedad que encabeza esta columna) Así que ya veremos si les interesa o no avanzar en la firma, cuando tiene ante sí un asunto más interesante mediáticamente como es el juicio contra Trump. Que no van a ganar porque tiene mayoría en el Senado, pero le acalambrará el cerebro.

Ya estamos casi de vacaciones, ¿le pido un favor? Sea Feliz