Diario Judío México - GPS FINANCIERO. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abrió el lunes en 38,016 unidades y cierra el viernes anterior en 38,949. Casi irrelevante el alza, si tenemos en cuenta que los vaivenes semanales son frecuentes. El dólar se compra con 22 o 22.50 dependiendo del Banco y monto. La tasa de los Cetes paga 4.50% llega así a un punto que, de sostenerse tan bajo, hay que estar atentos a la reducción de inversiones de extranjeros, de no ser así habrá la tentación de continuar al camino bajista. Es un interesante tema pensar en el efecto que tendrá el caso Lozoya en las elecciones del próximo año, en junio: “Son 21,368 cargos, 15 gubernaturas en disputa, la complejidad electoral de 2021 mostrará qué apoyo retuvo AMLO en la primera mitad de su mandato; o bien cuánto margen recuperará la oposición, ya que los próximos comicios renovarán la Cámara de Diputados y serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal, tal como lo marca el artículo 51 de la Constitución Política”.(Infobae) La oposición no existe, así que tendrán que ser los errores de Morena los que le den mayor participación en los meses posteriores. El caso de Emilio Lozoya se empantanó, entra en un ritmo lento que “El juez Ramírez concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) el plazo de seis meses para la investigación complementaria, que fenece el 31 de enero de 2021”. Así que la lleva cómoda para establecer fechas y plazos. El hecho concreto es que la información de fondo será dada a conocer cuando el caldero este hirviendo, por eso decimos que la oposición no existe y sólo los errores de Morena harán naufragar algunas naves.

VEA SU MAPA. A todos nos gusta hacerle a Nostradamus, así que voy a entrar al juego y le diré cuál es mi panorama Post Pandémico: La recuperación será al graficarse el PIB y empleo, linealmente en forma de U, de W o de L, ya sabe usted, U inicia a la baja y vuele a subir más o menos a dónde estaba. La W indica una bajada, subida, para caer nuevamente, que sería el caso de un nuevo brote. La L es una caída que se queda linealmente abajo. Otra predicción de “Perogrullo El Economista” sería que los horarios de trabajo serán más flexibles, para disminuir el tráfico vehicular, el metro y transporte público. Los cambios organizacionales serán a la sencillez, menos generales y más tropa, estructuras más esbeltas y ágiles. Permanentes estos cambios, simplificar los productos no llenarnos de bellas cosas inútiles, mayor número de trabajos temporales al ser menos sofisticados los artículos y servicios. Recortes presupuestales en todo, incluso en los precios del producto final, más vale estar trabajando casi al costo que cerrar un negocio o planta. Menos viajes y juntas, más video conferencias.

SEMÁFORO EN ROJO. Mayor uso de trámites por internet: cancelé una cuenta en Banamex M.A. de Quevedo que cerró la sucursal Alberca Olímpica, me dieron el dinero, pero tuve que ir a Plaza Universidad a dar de baja la cuenta ¿por qué? Simplificar todo será una necesidad, no un deseo. Van a cerrar las empresas que no se transformen, por supuesto las grandes oficinas de los corporativos deberán reducirse al mínimo, en espacio y gente. Ha evolucionado para bien la puntualidad, deberá continuar el control de los trabajadores en diversos turnos, con diferentes horarios no tradicionales, para dar un mejor servicio Empresa Productiva, Empresa Distribuidora, Cliente Final. Banco, sucursal, cliente, facilitarnos la vida, no llenarnos de trámites.

Hay que ponerse a pensar en lo que podría pasar, tipo lluvia de ideas en un ambiente de Ray Bradbury, para prevenir la llegada de otro Coronavirus. Desarrollar todos capacidad de adaptación: que es contraria a “andar de pechito” viajo al empleo, trabajo, cerveza de fin de semana, niños al parque el domingo. Ser incluyentes y resolver lo que el gobierno no quiere, no puede resolver o ni se lo imagina quizás. Y por favor decir no a la discriminación, no a la segregación, no al racismo, o cualquier forma de marginación, es ridículo denostar al que tiene Coronavirus; no a la basura mal manejada, industrialmente, sobre todo.

<Temer es una reacción. El valor una decisión>. Winston Churchill.

Cuídese: no salga sin tapabocas y anteojos.

