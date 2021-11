GPS FINANCIERO. Abrió el lunes en 51,899 y clausura el viernes pasado en 51,634 unidades. El cete de 28 días paga 5.01%, el dólar sigue viviendo presiones y se compra con 21.00 o más dependiendo día, hora e institución. El euro cuesta 23.75 y el petróleo WTI 83.42 muy alto. Es una semana de puente para México, país único en esta especial celebración del Dia de Muertos, que tendrá como beneficio ayudar al comercio, turismo que andan de capa caída.

VERDE. El Senado aprueba la Ley de Ingresos para 2022 sin mayores cambios y la manda al Ejecutivo. Los diputados tendrán hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo que se tendrá ley hacendaria en tiempo forma sin los jaloneos que otros años ha existido.

CHEQUE SU MAPA. Dice una encuesta publicada en el diario británico Financial Times, AMLO, presidente de México es el segundo mandatario más popular en el mundo, con un índice de aprobación del 65%, apenas por detrás del primer ministro de India, Narendra Modi. Lo que no es exacto, no es mundial, pues la muestra nada más es de 13 países, Además hay que apreciar que tiene un determinado porcentaje en contra. Al tener 63 puntos le dan el 2° de 13; con 31 puntos en contra. Otro ejemplo es Joe Biden presidente de Estados Unidos muestra un índice de aprobación de 55 por ciento y 37 por ciento de desaprobación, el primer ministro de Gran Bretaña tiene 47 puntos de aprobación y 46 en contra.

VERDE. Jesús de la Fuente fue nombrado titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en sustitución de Juan Pablo Graf. Egresado de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. doctor en Derecho, con especialidad en derecho financiero nacional e internacional y en combate al lavado de dinero y experto en el marco regulatorio y operativo del sistema financiero mexicano.

Es una semana rara, sin noticias de fondo, porque todos están en espera de la plena actividad.

ROJO. Los flujos de capital extranjero dirigidos al mercado accionario en México registraron una salida neta de 3 mil 638.9 millones de dólares de julio a septiembre, lo que representó su peor desempeño desde abril-junio de 2013, de acuerdo con información del Banco de México.

Inversionistas extranjeros salieron del país; vendieron acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores en septiembre, tanto en mercado de dinero por aversión al riesgo, esta preocupados por causas externas e internas, no hay certeza y afectaron la inversión.

USE EL FLASHER. Soy egresado de la UNAM y mis modestas entregas a los diversos medios ya suman 40 años de ser publicadas. He analizado, evaluado y criticado la actividad gubernamental desde José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, así que me parece una extraña generalización hablar de la derechización (y otros adjetivos) de los que estudiaron en la máxima casa de estudios mexicana. En fin.

ÁMBAR. Un “primer semestre de crecimiento” que podría ver llegar un segundo semestre de estancamiento, porque faltan insumos, además de su encarecimiento, para la actividad económica; además el PIB de México se contrajo 0.2 %, en términos reales en el periodo julio-septiembre en comparación con el trimestre anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado este viernes. Si se mantiene esta baja en el PIB, se anuncia una recesión.

Además, se acabó un año positivo de Producto Interno Bruto de México (PIB) que llevaba cuatro trimestres consecutivos con ganancias. Más la eventualidad de una Nueva Crisis del Coronavirus que sigue mutando y ataca a otros países, podría llegar a México, que ahora vive alegre el semáforo verde. Hay que recordar que la vacuna sólo tiene alta efectividad seis meses, después baja. Y volvemos a la carrera de vacunar a los ciudadanos. No se puede asegurar que es Misión Cumplida. Es sólo una etapa y cumplida parcialmente.

Los usos y costumbres que alientan la comercialización (venta) de Niñas y Niños en Oaxaca, Guerrero, Chiapas no se puede ver como un incidente aislado, porque es difícil para INEGI detectar estos casos, hay que aplicar la ley ahí donde se vea uno; así como se habla de 30 mil niños que viven en orfanatos, es una cifra a la que debe aumentarse los menores afectados por las muertes causadas por el Coronavirus, las estadísticas son lentas y tardan en verse resultados.

CRASH. La organización Latinobarómetro hizo una encuesta (que publican como Informe 2021): preguntaron “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, México mejoró su apoyo en 5 puntos porcentuales al pasar del 38% en 2018 al 43% en 2020, sin embargo, aún se sitúa 6 puntos por debajo del promedio de América Latina (49%), además de ser un porcentaje muy inferior al logrado en 2002 (63%), máximo nivel histórico alcanzado en el país después de la alternancia política. Hay que mejorar la percepción, sí, pero además debe haber un cambio real y hay que aplicar la ley donde haga falta.

Hay mucho por hacer.

<Aquellos que no saben gobernarse a sí mismos están constantemente buscando un líder al que adorar> Hermann Hesse, premio Nobel de Literatura en el año 1946.

Sea feliz cuidándose, la vida es corta.