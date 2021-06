GPS FINANCIERO. El Índice de precios y cotizaciones de la BMV aguanta todo: porque estaba en 50,319 y termina la semana sobre 50,555 Lleva varias semanas tratando de establecer una sólida línea cercana a los 50 mil. Cifra que era el nivel al que estaba antes del 1 de diciembre 2018, cuando la toma de posesión del actual presidente AMLO. El dólar cotiza debajo de 20.00 y sorpresivamente los Cetes de 28 días pagan 4.44% (más 3.6 puntos contra la anterior) El Euro anda en 23.70 y el petróleo WTI está a un nivel de 73.97

CURVAS PELIGROSAS. Todas las bolsas importantes del mundo están al alza. La lucha contra la inflación es importante, pues marca en junio 6.02%, si se dispara la inflación será una mala combinación inflación-tasas-IPC-paridad que generalmente cuando se desalinean, empiezan a dar dolores de cabeza. La inflación fue causada principalmente por incrementos en ciertos alimentos básicos para una familia y la energía.

La bolsa mexicana podría seguir su conducta lateral sobre 50 mil o bajar ligeramente, no se sabe hasta de cuántos puntos podría ser la reducción.

ZONA DE NIEBLA. Veamos algunos datos que fuimos pescando aquí y allá: los tianguis del bienestar son una buena idea, sólo hay que ver que no contravenga alguna cláusula del T-MEC pues no es una competencia muy sana. Aunque es comprensible la intención de que los electro domésticos que una vez incautados, se pudieran vender baratos en las colonias populares, debe haber una forma de legalmente hacer una venta de garage.

ZONA DE CURVAS. La tasa de desocupación en México descendió 0.4 puntos porcentuales a tasa mensual en mayo, para ubicarse en 4.1%. (INEGI) Algo debe estar mal en esta medición, pues en Norteamérica sufren un desempleo de 6.3%, cosas veredes.

Una buena nueva para los microempresarios: La Secretaría de Hacienda, el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación de Bancos de México (ABM) presentaron el programa "Impulso Nafin" para otorgar créditos por un total de $2,700 millones a 2,000 PyMES para promover su reactivación económica. Falta conocer la tasa y condiciones para el otorgamiento para que cumpla con su función, pues el análisis técnico de los créditos ha cambiado mucho, no hay forma de evaluar ciertas variables por ejemplo de los mercados proyectados y con ello las utilidades futuras. Hay que ponerle tantitos criterios nuevos y toma de riesgos (la famosa beta) hay que abrirlas en alguna medida.

VEA SU MAPA. Los líderes financieros del G-20 tienen proyectado los días 9 y 10 de julio un acuerdo que establezca un impuesto corporativo mínimo a nivel mundial. No han especificado una tasa, pero quieren aprobar el marco para su aplicación en octubre. Se había hablado de 15%.

Joe Biden gana puntos al firmar un acuerdo de US 579,000 millones para infraestructura con un grupo de senadores demócratas y republicanos. No obstante, el plan bipartidista enfrenta obstáculos en el Congreso que reflejan los retos de su programa económico más amplio. Pero empieza a luchar pian pianito. Lo que beneficie la economía norteamericana puede favorecer en trabajo a los mexicanos radicados allá y en los negocios que realizamos con ellos.

SEMÁFORO EN ROJO. El coronavirus o COVID 19 vuelve a dar problemas en México ya van tres semanas al alza los contagios y nos hacer ser más cautos para enfrentar los nuevos retos y evitar que se vuelva a propagar. Haga usted caso y sea muy cuidadoso con la salud y la de los demás.

ZONA DE ALTA VELOCIDAD. Siete mujeres en el poder ejecutivo: Maru Campos, Chihuahua; Evelyn Salgado en Guerrero; Indira Vizcaíno, Colima; Lorena Cuéllar en Tlaxcala; Layda Sansores, Campeche; y Marina del Pilar Ávila en Baja California. Además de Claudia Sheinbaum en el exDF, además de un gran número de alcaldes, diputadas y senadoras, hace plausible la llegada de una candidata presidencial, lo que debe determinar una agenda de trabajo distinta. No igual a lo trillado del PRI, PAN, MORENA, PRD. Fomentar la seguridad, empleo, evitar los feminicidios, dar ayudas a los débiles sociales, se espera de ellas mayor congruencia y veracidad. Programas tangibles, con fechas y montos para sus proyectos. Hechos y no leyes. Porque hasta ahora las normas han servido para ocultar intereses personales: que no les metan la mano hombres en sus herramientas de gobiernos, cifras y datos; o acabaran por ser iguales. Ustedes deben ser diferentes.

CUIDADO. El trabajo en casa o Home Office, ahora está de moda, pero al ir reduciéndose el miedo a la COVID irá bajando quizá al 5% tan sólo. Baja el tráfico y las comidas fuera de casa, lo que sería ahorro. Eso es lo adecuado, hay que aprovechar la oportunidad de hacerlo híbrido, tal vez tres días en casa, tres días presencial, o cuatro días en casa y los demás estar físicamente. La diferencia estará en una palabra <Secreta> que es “productividad”, medición exacta de la eficiencia en el trabajo. Se hablaba de <horas nalga> incluyen café, galletas y chismes, pueden ser una causa de los bajos salarios en el trabajo; no contratar a las güeritas caderonas y si a las que cumplen con su trabajo, así sean diferentes al cliché, cualquiera que éste sea. ¿Qué opina?

<El conocimiento es la fuente más democrática de poder> Alvin Tofler, sociólogo futurista.

Sea feliz y evitemos la llegada de una nueva ola del Coronavirus.