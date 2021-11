GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se cayó, en parte por la influencia de la nueva cepa del COVID que se comió los encabezados de los diarios y los noticieros, Ómicron le llaman; pero también por la incertidumbre que causó la designación de Victoria Rodríguez Ceja para ser una de las integrantes de la junta de gobierno de Banxico, de ahí se votaría por parte de sus integrantes René Espinosa Cantellano, Gerardo Esquivel Hernández, Jonathan Heath y Galia Borja Gómez. Antes debe comparecer ante el Senado para exponer lo que piensa acerca de “combatir la inflación y cumplir con la autonomía del Banco Central”. Es de hacer notar que en noviembre llegó la inflación a su nivel más alto en 20 años. Es muy complejo el panorama. Veamos.

MAS GPS. La paridad peso dólar se complicó llegó arriba de 22.50, cierra la semana en 22.00 El Cete de 28 días paga 5.16%. El euro cotiza en 24.81 y el petróleo WTI 68.15

Han querido ver el comportamiento del dólar como coyuntural, pienso que no, tiene varias semanas de estar arriba de 20.00, pero lanza una luz roja sobre su futuro. ¿Terminará 2021 arriba de 22? ¿Los cetes de 28 días se ubicarán en el 7%? Y las demás tasas como se usa “en curva” o sea en proporción.

Las bolsas de EUA, Europa, Brasil, Japón y China cerraron a la baja también.

La Bolsa de México traía 49,634 unidades en julio de 2018, así que apenas había recuperado lo que perdió durante 2019 y 2020. Las Bolsas tienen el hábito de pensar en el futuro.

SEMÁFORO EN ROJO. Había subido el PIB tres trimestres, ahora cae un 0.4% en el tercero, informa el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Después de cuatro trimestres seguidos con buenas cifras en el crecimiento, la economía se ve reducida desde la reapertura después de las peores etapas que vivimos por el Covid. Y no quiere decir que ha terminado la pandemia. No.

El sector terciario (servicios) el mayor de la economía, se contrajo un 0.9% comparado con el segundo trimestre. El sector primario, -incluye las actividades agropecuarias- creció un 1.3% y el industrial avanzó un 0.3%.

ZONA DE CURVAS. Acerca de la tasa de desempleo en México se ubicó en 4.2% de la población económicamente activa (PEA) en septiembre de 2021. Hay que anotar que es más bien una cifra que denota la tasa de desocupación. Por eso siempre es una tasa inferior a otros países como Estados Unidos que se ubica en 4.8% y es considerado enorme. ¿De verdad estamos mejor que ellos? En la forma de medición está el asunto.

La inflación se ubica en octubre en 6.2% la más alta en 20 años, eso hace a los analistas pronosticar que la inflación de todo el año 2021 sea de 7%

CRASH Esta en preparación la revocación de mandato que costará más de tres mil millones de pesos, ¿tiene sentido hacerlo? ¿tirar el dinero? Sabemos que la respuesta es “que siga”, POPULARITAS DIXIT (la popularidad lo dice). Y debe seguir porque lo eligieron por seis años, que los cumpla y ya.

ROJO. El decreto (acuerdo en realidad, totalmente inferior a la Constitución Política) que anula el derecho de amparo cuando se trate de trámites en materia de obras del Ejecutivo provoca que en el Senado 53 legisladores preparen una controversia constitucional ante la Corte contra el “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, aseguraron, viola la Constitución y atenta contra la división de poderes. Además de que no es evidente la Seguridad Nacional en mi opinión. Esto es un mensaje que no debería enviar el presidente pues es muy probable que la Suprema Corte lo vete, -pensamos que “para que tanto brinco estando el suelo tan parejo”- No quería hacerlo al firmar el acuerdo, pero destaca la ineficiencia de la burocracia que conoce de estos trámites. Que cumplan con su función y sanseacabó. El gasto público, además, debe ser del conocimiento de todos, nos interesa tener derecho a esta información.

ROJO. El Día contra la violencia hacia la mujer: hace evidente que no son tolerantes e incluyentes estos movimientos sociales y al menos una parte de sus integrantes dejan mucho que desear. El hombre no es el enemigo, sino el sistema. Dudo que rompiendo y pateando parabuses logren algo. Feminismo y vandalismo son diferentes.

VERDE. El Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito de US$50,000 millones para México, reduciendo el monto que otorgó en años anteriores, pues argumenta que las perspectivas económicas del país han mejorado. (Bloomberg)

El canciller Marcelo Ebrard llevará al Consejo de Seguridad de la ONU una demanda por el tráfico ilegal de armas, ya que encabeza este mes el órgano internacional.

<El pasado me ha revelado el futuro> Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) Filósofo y teólogo francés.

Cuídese, Ómicron podría llegar.