Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Marcaba el tablero de la Bolsa Mexicana de Valores 36,122 unidades el viernes anterior, 5 junio. Abre el lunes 15 en 37.679. Mil puntos arriba, no es tendencia todavía necesitaría varias semanas al alza. El Cete de 28 días 5.12% (pagaba 7.25% en enero) un dólar se compra con 22.40 hasta 22.80 Son múltiples los factores que se mezclan en mi mente para tratar de expresarle a usted mi opinión, así que enseguida tratare de ir ordenando los razonamientos.

SEMÁFORO EN ROJO. Propuso el Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo un punto por el que trataría de lograr el acuerdo de que se denomine como “esencial” la actividad que desarrolla la institución que preside. Dudamos que sirva de mucho por la cantidad de dinero que lleva gastada cada familia en vivir, además de las precauciones que se necesitan para viajar, hospedarse y transitar por la bella provincia mexicana. Es cosa de tiempo, quién sabe cuántos meses tarde la gente en tener ahorros para pasear y hacerlo con toda la tranquilidad y no depender de sanitizante.

ÁMBAR. Un lío causó un préstamo por mil millones de pesos que recibió en días pasados nuestro país, no era para tanto. No los tengo en la cartera: pero mil millones de dólares no son nada en el tablero de nuestra deuda externa. Que si se iban a usar para atacar el Covid19… que si no. Otro escándalo mayúsculo provocó la fusión del Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. La lectura que se le da es que quiere acumular más tomas de decisiones el actual gobierno. Ah, que desconfiados.

ZONA DE CURVAS. Para México la caída sería de 9% en el PIB para el año próximo, por más que se hable de que esta magnitud “PIB” muestra la totalidad de bienes y servicios que tiene un país. Es una referencia y ya. Hay Índices de Felicidad que la ONU tiene hace algunos años, en el cual ocupamos el lugar 24 y mide el apoyo social, esperanza de vida, libertad para tomar decisiones vitales y percepción de la corrupción. El Índice de Desarrollo Humano (también de la ONU) nos lleva a un puesto #74 y toma en cuenta: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Existe antecedente y por supuesto, se puede estudiar para mejorarlo. Ahora bien, lo más adecuado sería desde mi muy humilde punto de vista seguir un proverbio del dominio común: “Si le das un pescado, la gente come hoy. Enséñale a pescar y comerá siempre”

ZONA DE NIEBLA. Dicen los que saben que los operadores de bolsa tienen especial “olfato” para las buenas y las malas noticias. Wall Street tiene una fuerte baja el último fin de semana, el motivo tiene la percepción fundada quizá en modelos estadísticos, de que viene otra ola de contagios de Covid19, caída de más del 6% ya es significativa. Esperan en Norteamérica una segunda ola de contagios ¿Será? Eso es preocupante, pero nos lanza una seria advertencia a los mexicanos, ¿no será demasiado prematura esta ola optimista de “salir a la calle”? que es tomada equivocadamente por la gente como “no pasa nada, hay que darle vuelo a la hilacha” Somos muy fiesteros, sólo que de ninguna manera se debe ejercer mal esta libertad, que nos puede dar un susto si hay una segunda oleada.

<No te rindas nunca antes de ser vencido; pero, ante el Covid19… cuídate doble>