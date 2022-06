GPS FINANCIERO. El Indice de Precios y Cotizaciones esta en un vaivén. Abrió el lunes con 52,463. Cierra el viernes en 50,689. Esta haciendo movimientos fluctuantes; desde los 56,609 que tuvo hace pocas semanas, diez por ciento a la baja. El cete de 28 dias paga 7.15% Ojo con la Fed norteamericana, pues elevó tasas recientemente, así que habrá incremento en las tasas mexicanas en algun plazo corto. El dólar empiezan a llamarlo el “superpeso” porque soporta lo que sea, en ocasiones anteriores cuando recibe este apodo, cuidado porque algo raro se avecina. Concluye la semana en 20.00 El euro se cotiza en 20.96 y el petróleo WTI en 199.74

CURVAS PELIGROSAS. El dólar se está debilitando mundialmente, sin embargo en México hay factores que lo están apoyando, en primer lugar las remesas:

“La economía mexicana recibió 17,240.09 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero en el primer cuatrimestre del año, un aumento del 17.57% respecto a los 14,663.73 millones de dólares del mismo periodo de 2021, informó este miércoles el Banco de México (Banxico)”.

Comparemos, en 2021 las remesas representaron 51,594 Millones de dólares. (Poco más de mil millones de pesos) La masa salarial ( remuneraciones totales de los ocupados) de más de 800´000,000 en el mismo año.

En segundo lugar, el turismo que pese a la pandemia sigue trabajando en favor de la economía: En 2021, el turismo de internación –ingresan y se hospedan aqui– gastaron un promedio de 960.7 dólares en México, un 8.4% más que en 2019, y que también representa el nivel más alto al menos desde 2016, según datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

VERDE. Las exportaciones han subido ligeramente, pues tuvo superávit de 2,958 millones de dólares. La Inversión Extranjera directa (compra venta de mercancías y a producción) e indirecta (mercado de valores) más o menos se ha mantenido igual.

Todo esta dado por la decisión del gobierno de mantener el subsidio a la gasolina, pues representaría que llegara a niveles de 40.00 el litro en las gasolineras, según dice Ramsés Pech, quien es un experto en la materia.

El escenario base de Banxico ahora prevé que el PIB nacional aumentará 2.2% en 2022 y 2.4% en 2023. En una conferencia de prensa, la gobernadora Victoria Rodríguez dijo que, de ser necesario, la Junta de Gobierno podría considerar incrementos mayores a la tasa de interés. Ojo, va en serio mantener la línea, sobre el PIB se ve dificil en virtud de todod el panorama que aquí exponemos..

CURVA PERALTADA. La reserva Federal es algo así como el banco central del planeta, en estos días hará una declaración que será su actividad frente a la crisis que dice se avecina Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JP Morgan Chase, ”factores que influirán: la guerra en Ucrania (que afectará la alimentación), las presiones por el incremento de la inflación y los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal”.

ROJO. Una eventual devaluación (del dólar o de cualquier moneda) significa mayor inflación, esto sumado a la crisis alimentaria que provoca la guerra Ucrania Rusia significa una fase de alerta máxima, por el momento sólo eso: estar alertas.

Los huérfanos en la era del Covid es un tema no estudiado y por lo que se alcanza a ver, tampoco esta atendido.

ÁMBAR. Pemex esta proponiendo cambiar su deuda a proveedores por Bonos para obtener liquidez, sólo falta que informen al público interesado tasa y garantía. La tasa que tienen ahora para sus compromisos es de 8.75% Aunque es papel gubernamental debe ser muy clara la forma de otorgar seguridades muy claras. El plan es para los proveedores que tengan a su favor montos superiores a los cinco millones de dólares. Ya platicaremos sobre la aceptación que tuvo el plan entre los proveedores de Pemex.

VERDE. El tema de la demanda que gana Johnny Deep a su exesposa Amber Heard, da lugar a que hablen de una etapa crítica para el movimiento @metoo que tantos dolores de cabeza y pérdidas de dinero han ocasionado en muchos casos, sobre todo varones. No me refiero al fondo del asunto: es malo acosar a una mujer sin duda. Pero de ahí al ejercicio de la cultura de la cancelación que significa ser declarado culpable por una masa de twitts tan sólo y los jueces por miedo a ellos no hacen un verdadero análisis del tema jurídico, dejando en estado de indefensión al inculpado y sentenciado por las redes sociales.

VEA SU MAPA. Para 2027, el FMI proyecta que la de México será la economía número 17 en vista de que ese año será superada por la de Indonesia. Para Ruiz Healy Para el Economist Inteligence Unit, en 2050 la de México será la 11ª del mundo, igual que lo fue en 1980, y no la 5ª, debido a la corrupción que ni AMLO ni ningún otro funcionario federal, estatal o municipal parece será capaz de controlar”. ¿Será? Es muy interesante el tema.

VEA SU MAPA. La inflación de la eurozona se disparó siete décimas en mayo, ubicándose en 8.1% (vs. 7.4% en abril). De acuerdo con la agencia europea de estadísticas Eurostar, la inflación de la eurozona alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la serie histórica, en 1979. (NYT) La de EUA anda por el 8.3%

“Los números santifican, si matas a unos pocos eres un criminal, si asesinas a miles, eres un héroe” Charles Chaplin, comediante.

Ama a diario, multiplícalo por los días que has vivido. Y cuídate.