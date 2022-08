GPS FINANCIERO. El lunes estaba el IPC del Bolsa Mexicana de Valores en 48,463. Y cierra el viernes en 47,011 importante caída que la aleja más de los casi 57,000 puntos que tuvo antes de mayo de este año. El Cete paga 8.65% y el dólar se manejó de 20.50 a 21.00 dependiendo de hora, día, banco y monto. El Euro cotiza 19.92 y el petróleo WTI 93.03

VEA SU MAPA. Hay que atender las señales que nos mandan, dice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell que: “hay un compromiso del banco central por controlar la inflación, incluso si la economía estadounidense se desacelera. Dijo que restaurar la estabilidad de precios llevará tiempo y podría estas palabras hay que analizarlas a fondo, porque parece decir que “podría lastimar a los hogares y las empresas” ¿cómo, pues en sus recursos, utilidades, ingreso familiar y cierta escasez de todo tipo, como se hablará más adelante en esta columna. Eso es el catarro de los Estados Unidos, ahora pensemos en las consecuencias para México, que vive una etapa prelectoral que no es nada diferente a la electoral. Que tal parece que los denominados corcholatas, corcholatos y corcholates, no trabajan, sino están dejando el país en los mandos medios y dicen los que saben que nada más están pensando en cómo molestar al de enfrente.

ROJO. Debemos estar preparados para pensar en cómo les va afectar para prevenirnos en esta etapa: mayores precios, escasez real, escasez especulativa, falta de ciertos alimentos, los precios avasallantes, nueva planeación financiera, entre otras consecuencias poco deseables. Las personas deben hacer durar más la ropa, recomiendan lavarla menos y nunca tirar el calzado de medio uso.

Lo mismo en cuanto a las empresas, hay que recortar personal, vivir al borde de los números rojos, salvo algunos giros muy específicos que sobrevivirán con cierta comodidad, quizá algunos productos muy bien apoyados por marketing digital y casualmente algunos giros y productos que previnieron su planeación de mercadotecnia y finanzas.

ROJO. Los problemas son muchos, las respuestas escasean: la inseguridad que se ha obstinado en aparecer y reaparecer, el Covid y otras epidemias que tienen preocupados a muchísimos mexicanos, el incremento de precios superior al aumento del salario mínimo, el trabajo es muy difícil conseguir.

El informe sobre el Desarrollo Humano y el Antropoceno que publica la ONU (2020) tiene datos muy interesantes: alerta sobre el peligro que sufren las personas y otras formas de vida, así como los desequilibrios sociales. Es preocupante, porque parte del deterioro ecológico, lo podemos evitar las personas comunes y corrientes, pero el más grande es industrial y gubernamental, por citar algunas: los camiones de la basura y otros vehículos oficiales echan humo a más no poder, lo mismo algunas fábricas que producen desechos tóxicos. El ciudadano medio puede participar, pero su repercusión es limitada; el cambio climático es más fuerte que eso.

ÁMBAR. El Home Office (trabajo en casa) ha resultado magnífico para algunos puestos. Esto se ha descubierto durante la pandemia, para evitar las horas en las que sólo están sentados o parados los empleados y platican o no hacen nada. Todo está en medir los resultados y para ello se deben afinar estrategias numéricas para evaluar y controlar resultados. El ejemplo típico son los vendedores, hay que pensarlo mucho, porque se puede hacer trampa. Como en todos los puestos hay que evitar los tiempos muertos, que en el Home Office saltan a la vista, menos productividad al promedio es que algo anda mal. Cobrar por hora de mal trato al usuario será otro reto a evitar.

LLANTA DE REFACCIÓN. De 8.62% es la inflación a agosto. Lo que nos acerca los dos dígitos, hay que estar atentos a los precios: comprar otros productos equivalentes, marca libre (que casi no existen), reducir la cantidad de carne, pollo, huevo que comemos, comprar menos ropa y zapatos, reciclar nuestra vestimenta (se abandonará estar estrenando cada x semanas), pero habrá otros gastos que no se pueden evitar: hacer reserva para medicinas y visitas médicas cuando no hay seguridad social.

CRACK. Presentó un libro Luis Estrada, director de SPIN y asegura que el Presidente AMLO ha dicho 67 mil mentiras, engañosas o difíciles de comprobar en sus primeros tres años de gobierno. Asegura que ya no marca la agenda de los medios informativos, porque no se van a los encabezados sus tópicos de la mañanera, sino a espacios reducidos o interiores. El libro se llama “El Imperio de los otros datos. Tres años de falsedades y engaños desde Palacio”. Comprarlo o no comprarlo, he ahí el dilema.

«El imperio tiene oro para sus amigos, acero para sus enemigos» Flavio Marciano Augusto, Emperador Romano.

“Cuídese y diviértase”