GPS FINANCIERO. Abrió la semana anterior en 36,465 unidades y cierra el viernes en 36,337. Nada para nadie. No gana el nerviosismo, pero tampoco se ve avance en la economía, mejor esperemos un poco. El Cete de 28 días paga 4.92% (vuelve a subir), el dólar se compra con 22.50 a 23.00 dependiendo de la Institución y monto. Hay momentos en que se perciben ciertas señales positivas, pero hay otras que podrían ser preocupantes. Veamos una por una.

ZONA DE NIEBLA. El promedio de presupuesto para combatir el COVID en los países de América Latina es de 3.2% del PIB, Esta cifra en Haití es 0.2% hasta 11.1% en El Salvador. La de México es 1.1% del PIB 2019, -es de suponerse que la de 2020 será inferior por la crisis financiera previa y la posterior a la pandemia-.

CRASH. Por sectores el impacto ha sido: menos 45% en comercio, menos 65% en servicios y menos 85% en turismo, esto es estimado al primer semestre, falta el segundo que debería ser de un lento repunte, hay datos que permiten visualizar resultados: las cadenas Cinemex (9) y Cinépolis (3) cerrarán varios complejos debido a la crisis, además de que al reabrirse ha logrado apenas un 10% de su capacidad. La industria restaurantera ha visto caer el 90% de sus ventas y cerrar al 20% de sus agremiados, lo que representa un gran número de ciudadanos desempleados temporal o definitivamente. Otra causa adicional es la fuerte comisión que cobran las apps (aplicaciones de internet) que van del 20 al 30% por la paquetería o servicio de entrega, muchos restaurantes es el mismo margen de utilidad que manejan, adicional a renta, luz, empleados directos. Un millón y medio de personas es lo que calculan a la industria restaurantera, sin contar con las fondas y microempresas que atienden alimentación. Una solución es proporcionar un teléfono a sus posibles clientes para le venta directa para disminuir costos al último comprador, porque subir precios a la comida que se compra a domicilio sería inmoral o una equivocación en su estrategia de mercadeo.

Lejos estamos de lograr playas atestadas, hoteles llenos, restaurantería plena, lo que veremos es una razonable desconfianza de la higiene en las habitaciones, lo mismo que en los comederos, sana distancia de los comensales y un largo etcétera. Todo aquel que pueda evitar ir de paseo fuera del país, lo hará. Así que tendremos viajes de dos / tres horas en automóvil en México, turismo de zonas coloniales, con el cuidado que implica desplazarse a ciertas horas para tener total seguridad. Y hay estados o regiones que no se recomienda para vacacionar.

Acerca de la Banca y demás sistemas crediticios, es de pensar que vienen tiempos difíciles, los créditos que se dieron a los sectores industrial, servicios, comercio… se verán comprometidos; salvo salud que es probable tenga buen año. Decíamos que la Banca tendrá que hacer maromas de escritorio para salvar el año, porque el que ya estaba mal en sus finanzas, tiene todas las desventajas en su futuro. Varios bancos como FAMSA tendrán problemas, lo mismo que los cuasi bancos que viven de ciertos sectores como familias que compran electrodomésticos, autos, casas deberán bordar fino porque este segundo semestre les traerá múltiples problemas que su horóscopo no contemplaba.

La diversión como los cines será problemática, el teatro seguramente más porque viven de dos tres proyectos por año y este 2020 se les fue como agua, el Teatro en video a la casa (tipo Netflix) es un proyecto que está madurando, pero tardará en consolidarse. Bares y antros tendrá un segundo semestre bueno en temas de facturación, que podría ser desastroso en materia de salud.

ROJO. Se preguntan los padres de familia: para que piden útiles en las escuelas, si lo más seguro es que regresen hasta el otro año, dicen los espías en la SEP, ahí están comprando, forrando, en estos tiempos de crisis económica para que sus niños tengan lo mejor, para que no vayan a sentirse menos, porque los elementos materiales no enseñan ni aprenden, ah, que mala onda se portaron los de la SEP.

CRACK. Vendió 9 millones de ejemplares el libro que habla mal de Donald Trump, lo escribió su sobrina Mary del mismo apellido Se llama. “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al más peligroso hombre para el mundo) Lo que contribuye a deteriorar la campaña del Republicano. Parece que no va a ganar, es como el cuarto/quinto libro que no aporta nada bueno para que gane la presidencia. Le califica como mal preparado, narcisista, que pagó mal sus impuestos y que como a otras, le hizo comentarios inadecuados sobre su aspecto femenino. Saz.

“México no nos ayuda en combate a pandemia; gracias a Dios construí el muro: Trump” (El Financiero)

