GPS FINANCIERO. Abrió la semana el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores en 50,224. Y cierra el viernes pasado en 50,795. Unidades. Se niega a marcar tendencia, que podría ser positiva, a juzgar por algunos datos que a continuación comentaremos. El dólar se compra en 20.00 y el Cete de 28 días paga 4.32%. El euro cotiza en 23.64 y el Petróleo en WTI 73.77. Las tasas de los cetes, podrían subir el resto del año. El dólar se ve presionado. La bolsa esta incierta.

SEMÁFORO VERDE. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sube su expectativa de crecimiento para México a 6.3% para 2021. Comentó en Washington D.C., la Consejera Económica y Directora de Investigación Económica del FMI, Gita Gopinath. Lo que es un buen dato.

A la vez que Inegi reporta que: el PIB de México crece 1.5% en el segundo trimestre. En el primer trimestre se había elevado 0.8% Los sectores se comportaron asi: primario, reúne agricultura y ganadería subió 0.6 %; secundario, industria, crece 0.4 % y terciario, servicios, actividades como turismo, se eleva 2.1 %.

Son dos buenas noticias que deberán observarse muy de cerca por las reacciones que tenga la Pandemia, en esta ocasión empieza a tener contagios que están a punto de rebasar los niveles más altos de los últimos 18 meses, aunque con una mortalidad menor. Lo que pone los reflectores sobre estos datos, que pondrían a las autoridades a reflexionar sobre si volver a cerrar todas las actividades. Aunque han dicho que no se hará de manera generalizada, para evitar el efecto directo que tiene sobre la actividad económica. Habrá que observar el comportamiento.

ROJO. Dice también Inegi que las muertes por Covid en 2020, fueron más elevadas que las reportadas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia: 35.3% superiores. Ya no volvimos a saber si había dificultades para obtener actas de defunción como en los primeros meses.

ÁMBAR. La educación en el largo plazo es un factor que ayudará a controlar, combatir la delincuencia. Las materias como Civismo, Lógica, Ética, Historia de la Cultura, Historia de las Doctrinas Filosóficas, Historia del Arte, Estética, todas las que pertenecen al tronco de Humanísticas, que han recibido muy poca atención o han desaparecido en los recientes cincuenta años. Sabemos que este trabajo verá resultados dentro de muchos años, por lo que es necesario empezar hoy.

CURVAS PELIGROSAS. Los Bancos enfrentan un nuevo reto frente a la crisis que provocó la Pandemia, hay un importante cambio de hábitos en la población del mundo, México incluido: los gastos que se consideren superfluos empezaran a revisarse, las compras de impulso se pensarán más, las vacaciones se verán con un criterio de ahorrar, las compras programadas como automóviles, equipos para la empresa, el hogar, serán revisadas casi bajo un criterio de ROI (retorno de la inversión) en el que se estudia ingreso gasto como base de la decisión de compra.

Claro, no hablamos de los segmentos poblacionales que representan apenas el 2.5% (hogares) y 1.71% Personas, de la población considerada clase alta. Que pueden darse el lujo de estar menos angustiados por la elevación de precios. Pero si de las clases medias: hogares 42.42% y 39.16% personas; y de las consideradas bajas, hogares 56.08% y personas 59.13%. Son criterios que un mercadólogo tiene que contemplar antes de las grandes decisiones.

La Banca reestructuró en una primera etapa 8.6 millones de créditos con valor de 1.1 billones de pesos, equivalentes al 22% del crédito al sector privado. En una segunda, el programa benefició a 1.1 millones de clientes con créditos reestructurados por 334,000 millones de pesos. A pesar de ello tuvieron utilidades. No creemos que vayan a soltar los créditos al por mayor o a reducir tasas, no sería lógico con sus ideas. Como no sería buena idea favorecer la entrada de la banca a monedas digitales, como instrumento de inversión. Sería competirse sin una ventaja real para el cliente. Son vehículo de pago, no de inversión, cuando veo que ofrecen un pago por ser fiel a una criptomoneda pienso en el modelo Ponzi, al que no se le conoce por nada bueno.

ROJO. Así que es incierto el panorama acerca de la extraña votación del domingo: extraña porque buscaba consenso en algo que era debatible, si se quiere sujetar a juicio a un funcionario (del rango que sea) basta con un expediente bien integrado y ya. Si no lo era todo queda en ruido y pocas nueces. Nadie ganó nada, quizá menos el presidente que convocó. Pero, esta columna se cierra antes de las cinco de la tarde, la hora señalada para cerrar la consulta es la seis p.m. porque otra podría ser otra la tendencia. Veremos.

“Si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco”. George Orwell, novelista británico. Autor de 1984 y Rebelión en la granja.

