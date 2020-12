Diario Judío México - GPS FINANCIERO. La BMV inició el año en 44,364. La semana anterior abrió en 43,597 y cerró la semana en 43,597, todo sigue pareciendo un nada para nadie, como dirían los cronistas deportivos. Recordemos que registraba casi 50 mil puntos recién elegido el nuevo presidente AMLO. El cete de 28 días paga 4.27% y el dólar se compra con 20.00. El euro vale 24.31. El petróleo WTI cotiza en 47.71

CURVAS PELIGROSAS. Continuaremos con el Resumen 2020. Incluyo preguntas que me han hecho los lectores. Segunda Parte. El Covid tuvo un impacto notable en la economía del planeta, en junio se calculaba en (menos) -5.2% la disminución del PIB. El resultado sería más cruel para ciertos países afectados por la pandemia, aquellos que dependen en mayor medida del comercio internacional, turismo, exportaciones de productos básicos y financiamiento externo. México tiene todo esto, tiene financiamiento del exterior, recientemente no ha contraído una gran cantidad del mismo. El pronóstico para los Mercados Emergentes y Economías en Desarrollo es que sea su crecimiento apenas del 1% durante 2021, contra disminución del PIB 5% en el 2020.

CURVAS CON ACEITE. Al graficar los números de la vacuna (datos disponibles) resulta una línea casi horizontal. Al graficar los datos de la población afectada (enfermos y muertos) por el virus resulta una curva ascendente. Una trayectoria que se elevaba en la primera fase, que acabó más o menos en junio, acentúa su crecimiento en el trimestre actual de 2020. Lo único que puede evitar que estas líneas estadísticas sigan igual es el control de la conducta de la población general. El real número de vacunados en México es en exceso reducida para poder graficar y pronosticar cuándo se llegaría a atender al 10% de la población, por citar un ejemplo

CRASH. El Confinamiento afecta el estrés, aunado al problema de ingreso, deudas, llevan a ser una bomba de tiempo del capital humano. La repercusión que se tendrá en el sistema educativo sólo se verá en el largo plazo, reprobar o no reprobar alumnos en todos los niveles educativos es una apuesta que verá el resultado en los próximos quinquenios.

El inicio del año 2021 no significa nada, salvo los festejos que modestamente todos haremos, porque una pandemia y una economía no tienen mayores efectos que los impuestos, derechos y contribuciones que se establecen, así como el proyecto de egresos que se autoricen, el proceso electoral del 6 de junio: todo lo demás sigue igual.

El autoritarismo de ciertos países y el gobierno “suave” que también es duro para ciertos temas. La inseguridad que se vive en casi todo el país hace evidente la oferta que harán los partidos y sus secuaces, oferta que se olvida en cuanto ganan. Los partidos y su ideología han sido olvidados, porque el PAN, PRI, PRD, MORENA, hacen la misma cantidad de promesas, no hay fidelidad a sus convicciones porque no los hay. el ideario no es claro y obviamente tampoco es cumplido, lo que hay son ideas con salpicaduras de color.

No se ha cuidado al personal médico y su cansancio, reciben nulo apoyo y estímulo en sueldo y descansos. Conocemos poco todavía sobre las vacunas, su cumplimiento en la entrega y efectividad; en China estuvo presente el Covid desde diciembre y ya están en vías de controlarlo y hasta tener una economía exitosa, cuando el mundo entero está sufriendo una 2ª o 3ª ola.

ROJO: ¿La justicia racial y cómo le va a afectar a los mexicoamericanos? Las elecciones en EUA afortunadamente resultaron favorables a Joe Biden y su primer año será crucial para nuestro país; hay posibilidad que sea Kamala Harris la próxima presidenta de los EUA, porque la propongan al finalizar el mandato de Biden. Los gobiernos populistas que han ganado elecciones en el mundo Donald Trump que ya se esta yendo, Nicolas Maduro, Jair Bolsonaro. Boris Johnson, preocupan a todo el mundo, no hay gobiernos centristas.

ALTO. ¿El T-Mec será eficientemente manejado por los tres países? México ha tenido reclamaciones ya.

El Movimiento Feminista trajo en jaque al gobierno actual en México y su compás de espera por la crisis de salud, deseamos que se eso, temporal, porque es necesaria su actividad ante la falta de resultados estatales.

La recaudación 2021 seguramente será menor por la crisis en las empresas de todo tamaño y consecuentemente en el trabajo. El número de transacciones podría irse reduciendo dramáticamente.

Las tasas bancarias activas (inversiones) no subieron, las pasivas (créditos) si, contra toda lógica diría. La cartera vencida todavía no muestra lo que podría llegar a ser. Es probable resurja El Barzón o equivalente.

Los negocios que cerraron y los que lo harán en esta 2ª fase. Tipo de cambio moderadamente presionado, no muestra todavía a dónde puede llegar.

CURVAS CON NIEBLA: Nos han acostumbrado a que el Congreso proponga leyes audaces, temerarias, lo mismo que absurdas. Ahora por ejemplo están impulsando una ley de registro de mascotas, otra por la que tienen todos los números de celulares con domicilio y todo. Ya una vez demostró que esto era terriblemente riesgoso para el ciudadano. ¿Le han llamado para venderle algo y les pregunta de dónde saco mi número? Pues lo compran en algún mercado negro.

Y así sigue este resumen, vendrá una tercera parte.

“Las revoluciones se tragan a sus hombres”. Jesús Silva Herzog, Economista.

Un mejor año para todos ustedes. Sean Felices y sigan cuidándose:

