GPS FINANCIERO. Abrió la semana el Indice de Precios y Cotizaciones de la BMV, el 25 de diciembre 2019 en 44,157. Unidades -Había tenido 50 mil durante el fin de año 2018- Cierra el 27 dic. En 44,261. El cete de 28 dias paga 7.18% y el dólar se compra con 19.50 pesos. A lo largo del año se manejo en 20- 21.00 y el Cete de 28 dias 8 /8.50%

Hubo nerviosismo en algunos momentos, en parte por el desconocimiento sobre el nuevo presidente AMLO, por otra parte había una actitud de “pago por ver” por parte del Ejecutivo. En casi todos los momentos salió bien librado de las etapas especulativas que se fueron presentando a lo largo del año: el huachicol fue una etapa difícil en que se escaseó la gasolina en más de seis estados de la República y por supuesto el ex DF. Hubo un par de renuncias llamativas el inicio del sexenio: Carlos Urzúa, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Germán Martínez Cazares director del IMSS, las más llamativas por los contenidos políticos, de administración pública que dieron a conocer puntualmente en su momento; personajes de menor puesto que también renunciaron por diversos motivos: Josefa González Blanco, Tonatiuh Guillen López, Simon Levy, Patricia Bugarin, Clara Torres Armendariz, Patricia Vázquez, Jaime Rochin del Rincón, entre otras.

La evolución de la construcción llegó a ser 7.5% de la productividad económica -con ocupación que provoca indirectamente- y otras actividades secundarias, que han sido dañadas por la falta de actividad del Estado; tienen que reactivarse para lograr empleo e impuestos que hasta ahora se ven muy limitados.

ZONA DE CURVAS. El PIB 2019 se manejó hasta el 1%, y cero % recientemente dan a conocer que es probable se llegue en el primer trimestre a Menos 0.3% y y 0.4% El desempleo a noviembre del año 2019 es de 3.5%. Misma cifra que tiene Norteamérica que en enero 2019 tenía 4% debe ser diferente la medición que hacen, porque ellos consideran que Donald Trump ha hecho un buen trabajo, en tanto que en México el truco es aquello de que “ocupado” es el que trabaja unas horas a la semana.

SEMÁFORO EN ROJO. La firma del T-MEC que se debería continuar en enero podría verse frenado por la Sra. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, sólo porque se trata de un proyecto presentado por el partido contrario, el demócrata. La firma que fue en México quedaría como acto de precampaña de Donald Trump o quienquiera que toma ese puesto, que nada más no se le ve por dónde. El temerario Trump tiene esa enorme ficha a su favor: no se ve por ninguna parte a un político con suficiente liderazgo. Igualito que en México. Salvo el Número uno, no hay otro.

ZONA DE NIEBLA. Otras notas fuertes que llamaron la atención este año fueron policiacas: Odebrecht y sus implicaciones con los políticos mexicanos, Ovidio Guzman, Karime Macias, esposa de Javier Duarte, Juán Collado, Genaro García Luna y alguna otra que se nos escapa, pero eso si, traerán a México cifras estratosféricas de dinero.

< Feliz 2020 >