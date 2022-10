GPS FINANCIERO. Abrió el lunes, el Indice de Precios y Cotizaciones de la BMV en 44,626 y cierra el viernes en 45,924, todavía no refleja tendencia, tendremos que esperar varias semanas para decir si es alcista o bajista. Su punto más alto fue hace pocos meses en casi 60 mil. El cete de 28 dias se ubica en 9.24%, y se espera un alza más todavía este año, eso dicen. El dólar estuvo demandado algunos días, termina en 20.10 a 20.50. El euro cotiza en 19.53 y el petróleo WTI 93.05

CURVAS CON ACEITE. El petróleo: recorta la producción la OPEP (organización de exportadores de petróleo) de los cuales forma parte México, lo que ocasiona una elevación de los precios. Lo que no pone contento a Joe Biden pues tiene cerca las elecciones legislativas de noviembre de este año y el precio de los hidrocarburos había bajado, lo que no podrá sostener por demasiado tiempo. Eso ocasionará preocupación del Gobierno Mexicano pues desea quitar el subsidio a las gasolinas y eso llevaría el precio hasta 40.00 el litro, según dicen los expertos, como Ramsés Pech.

ÀMBAR. La popularidad del presidente AMLO sigue así aprobación 60.2% y desaprobación 39.7%, esto es el 3 octubre. Falta por verse la repercusión que tendrá toda la información que se irá dando a conocer, según comentan los medios que recibieron el hackeo del grupo Guacamaya, a esto se debe de sumar la renuncia de Tatiana Clouthier y el nombramiento de Raquel Buenrostro como Secretaría de Economía, ella era la titular del SAT. Mucho se discute si el perfil que tiene de mujer dura en el cobro, podrá cambiar a los guantes de seda que se necesita para lidiar con Estados Unidos y Canadá. Cuando cambia el momento de hablar con ellos después de la primera fase, amistosa. Pasarán a la solución de las controversias, donde se necesitan abogados con habilidades especiales para hablar con el sector empresarial de ambos países, más la opinión del árbitro nombrado.

DERRAPONES. Los cambios del gabinete han sido: Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel. Sembrando vida Javier May, luego pasó a Fonatur. Ma Luisa Albores, Secretaría del Bienestar, pasa a Secretaría del Medio Ambiente. Jorge Alanís secretario de Comunicación, antes estuvo Javier Jiménez Espriú. Victor Manuel Toledo fue Secretario del Medio Ambiente. Josefa González Blanco (Medio Ambiente) renunció por detener un vuelo, luego la premiaron como embajador en el Reino Unido. Secretaría de Seguridad empezó Alfonso Durazo, que renunció para ir a contender por una gubernatura, que ganó. Entró en su lugar Rosa Icela Rodríguez. El secretario de Hacienda es Rogelio Ramírez de la O, antes estuvieron Carlos Urzúa y Arturo Herrera, se ve una relación fría posterior. Secretaría de la Función Pública: Roberto Salcedo, antes estuvo Irma Eréndira Sandoval. La reina de las secretarías es Gobernación, su actual titular es Adan Augusto López, la anterior fue Olga Sánchez Cordero. Consejero jurídico fue Julio Scherer Ibarra, actual es María Estela Ríos. Unidad de Inteligencia Financiera estuvo Santiago Nieto, ahora es Pablo Gómez. Rogelio Jiménez Pons Subsecretario de Transporte, antes estuvo en Fonatur. Leticia Ramírez es Secretaria de Educación, antes fue Esteban Moctezuma, ahora embajador en EUA. Delfina Gómez antes Secretaria de Educación, ahora candidata el Estado de México. Graciela Márquez fue Secretaría de Economía. Tatiana Cluothier estuvo en esa función, que ahora ocupará Raquel Buenrostro. En varios casos han salido del gabinete para convertirse en fieros críticos de la actividad realizada.

ROJO. Los temas pendientes serán atender las demandas de las empresas Canadienses y Estadounidenses que han pedido respeto a las cláusulas del TMEC, en otras materias hay inquietud por la seguridad, inflación, las informaciones del Colectivo Guacamaya que se van dando, las multas a los partido políticos que violen sus norma ¡se reducirán al 50%! Para que sigan haciendo lo que les de la gana y pagarán con dinero presupuestal: que viene de los impuestos.

CRACK. Datos de El Economista, ¿cómo se compone su pago mínimo de tarjeta de crédito? 29.6% pago de capital. 54.5% de intereses. 8.7% IVA. 7.2% comisiones. Quizá usted no ha hecho cuentas de lo que cuesta usar el crédito de su tarjeta, cheque lo que ha estado pagando y haga un esfuerzo, pague más. Quizá consiga un préstamo a tasa fija y cancele sus tarjetas. Le recordamos que la tasa de su tarjeta de crédito es flotante, y nunca “flota” para abajo.

CURVA PERALTADA. Como complemento al pacto antinflacionario: Los productos alimenticios no pagarán impuestos y se les facilitarán los engorrosos trámites, para ayudar a combatir la terrible inflación. Asustó un poco esta nota por el miedo a los abusos, a que traigan productos no deseados. Ojalá no sea el caso. Por cierto, a los que piensan que ya se controló porque reportó 8.7% en septiembre solamente. Se les recuerda que ya llegó diciembre y tradicionalmente es cuando hay más abusos en materia de precios.

FRENAZO. A los comerciantes y aficionados al teatro, cine y todo tipo de diversiones se les avisa que ha llegado el mes de noviembre, en que el mundial de futbol atraerá todas las miradas. En otras ocasiones instalan pantallas para que puedan ver los partidos o enterarse del resultado. Va a ser interesante ver cómo están en las oficinas atendiendo al cliente y gritando gol y claro, saliendo van a buscar un restorán donde pasen las repeticiones. ¿Afectará los negocios de todo tipo? Quizá no, pero el mundo del espectáculo tendrá que quebrarse la cabeza para salir airoso.

