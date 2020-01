Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abrió la semana el IPC de la Bolsa de Valores en 44,624, cierra en 44,860. El cete de 28 días 7.24% El dólar se compra con 19.40 La incertidumbre que había generado Donald Trump queda resuelta: la Cámara Baja de EUA emite una resolución para frenar acciones militares contra Irán, para no agravar la situación que vive la zona. Se hacía indispensable por el derribamiento de un avión que afectó a 176 personas. Además, por cierto, estos ataques generan cierta desconfianza de que sean una medida electoral que favorezca a los Republicanos que han visto mermar a sus posibles votantes.

VERDE. La senadora demócrata Elizabeth Warren afirmó que va a votar en favor de la firma del T-MEC debido a que la administración Trump ha olvidado a los Granjeros norteamericanos y que este acuerdo abriría mejores opciones, esto es un buen punto para los negociadores del acuerdo mencionado, quizá la próxima semana.

ÁMBAR. Además de las condiciones internas que no han sido favorable para la inversión, esta la situación global: El Banco Mundial (BM) publicó que el crecimiento 2019 fue 2.4%, el más bajo en diez años. Este año no estiman un crecimiento importante, pronostican 2.5% (menos del 2.7% que en junio proyectaron) La guerra comercial China EUA, lo que hizo que el BM dijera que 2019 era quizá el año de menor crecimiento debido a la crisis financiera. Ese conflicto hizo que durante 2018 creciera solamente el 1.9%, y no la proyección de 4% que inicialmente se tuvo. El IMSS reportó un crecimiento en 2019 de 421,000 empleos nuevos, 1.7% respecto al logrado el año anterior. Alguna vez se dijo que había la necesidad de generar medio millón, cuando teníamos cien millones de habitantes, -hay que tener en cuenta el rezago- estamos muy lejos ahora con 129 millones.

En México el Secretario de Hacienda y Crédito Público dijo que es insuficiente el T-MEC para lograr resolver la situación, se necesita inversión privada. Que aporta siete pesos por cada peso que aporta el gobierno. El futuro es claro para muchos, estamos a tiempo en este segundo año de gobierno para tomar las medidas que más convengan al crecimiento.

ZONA DE CURVAS. Es muy importante no sólo legislar, sino aplicar medidas continuas (no temporales) en las escuelas de todo el país: lo acontecido en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila hace reflexionar sobre los orígenes de esta terrible desgracia. Por supuesto la descomposición familiar que se puede apreciar en este y otros casos, el manejo de armas que todavía tiene mucho que analizarse y en su caso difundirse: pistolas de esas características no son fáciles de manejar para un niño, la neurosis generada por los video juegos es peligrosos como es obvio, más aún el existir otros factores que agravan la situación, se ha llegado a una muy triste visión de que la vida humana vale muy poco o nada. Vale la pena pensar esto y que no tenga como resultado una medida que tenga validez una corta temporada. Hay la semilla de un mal que hay que erradicar de raíz.

<Cuidemos a nuestros niños>