GPS FINANCIERO. Registró la Bolsa Mexicana de Valores en 2021 el último día hábil: 53,272 unidades. El primer índice del año 2021 fue 44, 624. Así que fue bien vista la posibilidad de desarrollo en el futuro. Partiendo del paradigma bursátil que dice” los índices permiten ver cómo perciben el entorno los inversionistas” Hay que hacer notar que ya había tenido cincuenta mil puntos el IPC durante julio de 2019.Tardó tres años en recuperarse y rebasarlo. El dólar estaba en enero 2021 a 19.50 y termina el mismo año sobre 21.00.

Los cetes de 28 días pagaban arriba de 7% y en junio 2021 alrededor de 4%, cierra el año en 5.45% Por la lucha contra la inflación. Que ya anuló el aumento al salario mínimo del 21% -Publicamos aquí hace poco los incrementos a pollo, huevo, res, café, azúcar, etc.-

El petróleo WTI 73.79, el euro cotiza 23.33

CURVAS PELIGROSAS. Todos estamos al pendiente de cómo nos va a afectar el ómicron, dicen que es más contagioso, pero menos virulento o letal, sin embargo, llena los hospitales, que colapsan con tantos enfermos. Tanto así que cancelan vuelos en EUA y las cifras de contagios son abrumadoras en el mundo. Todos estamos esperando los datos de México para tomar decisiones, claro teniendo en cuenta que sus datos serán cautos, medidos, para no asustar a la población. Ya nos enseñó la pandemia dos temas: uno, es a ser cuidadosos con lo que escuchamos pues hay noticias “alarmantes y falsas”, hay otras muy cuidadosas, color de rosa, pero “también no verdaderas”. La segunda es relativa a su influencia en la economía, otro encierro no lo resiste México. Pero, estar en la calle nos expone a contagios. Así que es previsible que las autoridades determinen no cerrar actividades y aguantar hasta donde se pueda la posible cadena de contaminaciones por el COVID.

ROJO. 18 estados de la República están en manos de Morena Y este año 2022, estarán en juego 6 gubernaturas: Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes. De las cuales sólo dos quedarían en manos de la oposición. El partido en el poder, o su líder AMLO tiene una fuerza y el dominio de los medios, así que vivirán en esos estados conflictos, se dirá mentiras y verdades de los candidatos. Lo mismo con el proceso de Revocación de Mandato, que se realizará entra marzo y abril, por fuerza se escucharán realidades y ficciones, pero contaminarán nuestra mente de una manera muy especial, que lo mejor es no hacer caso. ¿Salir a votar por la revocación de mandato? Creemos que lo justo sería que sin esta votación permanezca el lapso que le falta, nada más. Es un comunicador eficaz, mejor que se dedique a gobernar. Morena no es un partido sino un sistema de movilización social, que sin su líder dejaría mucho que desear.

ZONA DE NIEBLA. Hay problemas en el mundo como el tirano frente a la portería de Ucrania, los rusos y los americanos están listos para anotar un gol. Ojalá y todo quede en gritos y sombrerazos.

La Reforma Eléctrica no es asunto concluido, no.

Otros conflictos que podrían mover los datos macroeconómicos de nuestro país: los conflictos del CIDE y Notimex se van a parecer, en lo absurdo de la postura oficial, así como en la duración de los mismos.

La población en situación de pobreza en 2016: 43.2% (52 millones de personas), 2018: 41.9 (51 millones de personas), en 2020: 43.9%, (55.7 millones de personas) reporta CONEVAL.

Suena a presunción de gobernantes: porque aseguran que China será más grande que EUA en 2033. Faltan muchos años y en este lapso pueden suceder mil cosas.

VERDE. Una posible solución al problema migratorio: que se pongan de acuerdo Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, etc. Con los Estados Unidos de Norteamérica, para que tramiten su legal estancia, quien desee ser inmigrante, desde su país de origen. Dinero para viajar tienen: ¿cuánto pagan a sus ilegales comerciantes humanos? Les evita tratar con polleros, traficantes de personas y personal de migración, que les cuesta mucho dinero, peligros y vejaciones, ¡entre otros a los niños! además, evitarían así, que México les ofrezca hospedaje, servicios de salud, alimentos y trabajo, que no hay ni para los mexicanos.

«La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre» Rudyard Kipling. Escritor británico.

Cuídese este 2022. La salud no es eterna.