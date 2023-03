Señales Financieras: Semanas de prueba al superpeso, ¿la tasa de los cetes subirá?

GPS FINANCIERO. Abrió el lunes en 54,182 y cierra el viernes sobre 52,860 la semana pasada estuvo al alza, ahora a la baja. Veremos qué pasa en las siguientes semanas y meses. El cete de 28 días paga 11.23 el dólar sigue barato, aunque repunta hasta 18.50 y 19.40, dependiendo banco y tamaño de la transacción. El euro cotiza en 19.69 y el petróleo WTI 76.65 que sigue bajando y en México subiendo, con un dólar muy barato. Las remesas que mandan a sus familias los méxico norteamericanos, los servicios y materias primas, y los productos que cobran en dólares los mexicanos, así como el turismo recibe menos pesos por sus billetes verdes.

ROJO. Al subir los intereses que paga el Cete a los inversionistas, por ejemplo norteamericanos, también suben los intereses que cobra la banca, es interesante conocer el artículo del sitio web https://www.evisos.com.mx/noticias/ Es acerca de una simulación financiera; dice que un departamento comprado bajo las nuevas condiciones de marzo 2023, cuesta 700 mil pesos más, para un departamento de 2 millones.

Asegura que: “En marzo de 2023, si decidimos comprar el mismo apartamento, solicitar el mismo dinero, con el mismo banco, mismo término, el cliente terminaría pagando cuatro millones 766 mil pesos. 745 mil pesos más caro!” En el caso mostrado 700 mil, pagados de más, es mucho sobre un capital de dos millones, cheque usted antes de firmar y decida libremente.

CRACK. ¿Nos podría afectar la quiebra de un banco norteamericano? Resulta que SVB Financial Group es la mayor quiebra bancaria desde 2008, en que hubo una quiebra masiva, con un tremendo agujero que hizo brincar los mercados globales y dejó en stand by miles de millones de dólares de sus clientes. Creemos que no afectará a México, quizá algunos mexicanos fueron engañados por esta empresa financiera de Silicon Valley. Contaba con unos activos de aproximadamente 209.000 millones de dólares y depósitos por un valor aproximado de 175.400 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022, no es poco dinero.

El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, FDIC, donde se encuentra la sede principal, se hizo del control de la compañía, alegando falta de liquidez e insolvencia, con el objetivo de proteger los depósitos asegurados por el Gobierno.

VERDE. La marcha de las mujeres para recordar que mucho han avanzado en su lucha por conquistar salario igual, respeto a sus derechos y varios temas legales, así como sociales. Fue una marcha sin partidos ni colores que la avalen, pacífica. Los grupos que se desordenan nos parece que no pertenecen a su línea. Ese orden, paz, apartidista me hace pensar en que sería ideal que surgiera una líder de esas ideas, de treinta años de edad, tendría al menos un 50% de votantes que la verían con buenos ojos. Hay tiempo para que los diferentes grupos que se han unido hagan una auscultación y decidan si les interesa cambiar al país. Ante la falta de liderazgos de quienes no pertenezcan a los grupos ya conocidos que no tienen un grato trabajo en el recuerdo colectivo.

ÁMBAR. La elección de rector de la UNAM depende de lo que decida el Consejo Superior Universitario, integrado por el Rector, quien lo preside, los directores de facultades, escuelas e institutos, los representantes de investigadores, profesores y alumnos, y un representante de los trabajadores. El Secretario General de la Universidad lo es también del Consejo. El periodo de Enrique Graue como rector de la máxima casa de estudios termina en noviembre de 2023. Así que por eso empieza a moverse la grilla en favor de alguna oscura designación fuera de los parámetros señalados. Eso ocasionará una disputa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojalá y no.

ZONA DE NIEBLA. El encarecimiento de las rentas y los precios de ciertas colonias, como La Condesa, ahora la Roma y probablemente La Escandón, ha hecho que se conviertan en territorio extranjero, principalmente norteamericano. Vienen a trabajar los nómadas de la tecnología haciendo un trabajo técnico, cobran en dólares y gastan en pesos. No se sabe si es trabajo legal, o sea que paguen algún impuesto. El ambiente en esas zonas es totalmente favorable para los extranjeros, salvo que poco a poco sus dólares valen menos y sus precios (renta, alimentos, diversión) han subido. Es un fenómeno que no se ha estudiado todavía.

ZONA DE CURVAS. Ya no quieren hijos los jóvenes, la generación X (nacidos entre 1965 y 1981) La Z n. a finales de la década de 1990 e inicio de los 2000 (1995-2000) Milenials nacidas entre 1980 y 2003, podrían ocasionar un problema social, pues tienen conductas muy peculiares: no ahorran, gastan con un perfil cortoplacista, no desean casarse ni tener niños. Estadísticamente año con año marcarían un descenso en la captación impositiva, hay menos pago de impuestos, IMSS y demás cargas impositivas que son la sangre misma de un gobierno. No compran autos, casas ni departamentos, lo que son impuestos menos. Cualquier campaña en favor del matrimonio y los niños, suena a palabras huecas, pero hay que hacer algo.

ROJO. Inflación en América Latina 2021: Venezuela 1,588%, Surinam 59%, Argentina 48%, Haití 15%, Brasil 8%, República Dominicana 8%, Uruguay 7%, Jamaica 5%, México 5%, Nicaragua 4%, Paraguay 4%, Guatemala 4% Esto viene a cuento por el deseo presidencial de controlar la inflación; un panorama tan disparejo pone en duda los resultados.

La tasa de variación anual del IPC en México en febrero de 2023 ha sido del 7,6%

VEA SU TABLERO: El dólar, el IPC de la Bolsa y las tasas de los Cetes tendrán un periodo de prueba las siguientes semanas,

<Aunque todo lo demás falle, siempre podemos asegurarnos la inmortalidad cometiendo algún error espectacular>. John Kenneth Galbraith, Economista Canadiense.

Por favor: sea muy feliz.