GPS FINANCIERO. El Índice de Precio y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abrió el lunes en 50,795 y cierra el viernes en 51,113 Unidades. Otro récord para los historiadores, aunque no sabemos cuántos días les va a durar el gusto. El Cete de 28 días paga 4.49%, hay analistas que dicen que viene un alza en breve. El euro se ubica en 23.58 y el Petróleo WTI cotiza sobre 68.02 dólares.

No hay nada seguro en el análisis financiero. Porque es difícil pronosticar los resultados del segundo semestre cuando la pandemia obliga a considerar en Semáforo Rojo: la CdMx, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero. La Secretaría de Salud había determinado esto, pero la jefa de Gobierno de la CdMx dice que no va a cerrar los negocios, sólo se hará más riguroso el cumplimiento de las normas preventivas del COVID. Parece decisión política pensando en las elecciones del lejano 2024.

Coneval considera que hay varios factores que han influido, como la pandemia del coronavirus, el inevitable paro de actividades y la crisis económica que se acentuó (ya se arrastraba), provocaron el aumento en el número y porcentaje de mexicanos que viven en la pobreza, pasan de 51.9 millones en 2018 a 55.7 millones de ciudadanos en 2020, lo que significó un incremento de 3.8 millones de personas, informó este jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El mismo organismo considera seis carencias para la medición de la pobreza multidimensional: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, en palabras de José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de la Institución.

La Secretaría de Salud como decíamos, considera que debe estar en Semáforo Rojo: Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Nuevo León, Ciudad de México y Rojo. Semáforo Naranja: Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo. Amarillo: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán, Campeche. Verde: Chiapas

Hay otra información positiva para nuestro país: “Para el segundo trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 1.5 % respecto al trimestre previo; este incremento es mayor al de 0.8 % del primer trimestre del año y con esto acumula cuatro periodos de crecimientos trimestrales continuos, de acuerdo con la información preliminar publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”. Se verá durante el segundo semestre, la influencia que tuvo en los negocios de los sectores primario, secundario y terciario, para ir ajustando su efecto en el empleo y obviamente en el PIB nacional.

VERDE. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que no aceptará la propuesta del Congreso de la Unión para ampliar su mandato hasta 2024, lo que genera paz en las inquietudes de varios sectores de la ciudadanía, por el respeto que se mantiene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más aún cuando otras fuerzas están desatadas, me refiero al caso del Tribunal Electoral, pues le hace decir el mismo ministro Zaldívar que ya no es viable su presidencia y debe hacerse a un lado. Son cuestiones jurídicas que mantienen en vilo a los que señalan fallitas y fallotas en la operación del respeto Constitucional. Y que redunda en el comportamiento financiero del país.

Porque hay bromas acerca del pasado sondeo o Consulta Popular que dio como resultado una muy escasa respuesta y por lo tanto no es vinculatoria (según su propia definición) preguntan “¿Esto quiere decir que ya están perdonados?” De la misma forma, reducen al absurdo la Revocación de Mandato y aseguran: “Si pudo ser para el Ejecutivo la revocación, debe aplicarse también a los Gobernadores y todo puesto de elección popular” Lo que ocasionaría que todo el año estuviéramos llenos de consultas en los Estados. Al fin que nada más son treinta y dos.

ROJO. El gas subió finalmente 2.1% en la semana del 8 al 14 de agosto, el precio máximo se marcó en 21.78 lo que deja una pregunta, con variaciones de acuerdo a la región. ¿Habría un control de precios? Nos gustaría saber el criterio que acordaron para haber detenido el paro de actividades.

“El oro que se adquiere sin trabajo no hace más que dar lustre a la miseria del que lo posee”. José María Luis Mora. Político e historiador mexicano.

Cuídese mucho porque Navidad ya está cerca y queremos celebrarla.