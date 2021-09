GPS FINANCIERO. El índice empezó a caer, el viernes anterior estaba 52,835. Termina la semana en 51,521. El dólar sigue con ciertas presiones y cotiza de 20.00 a 20.50 dependiendo de Banco y monto, el Cete de 28 días paga 4.62% se sigue discutiendo si tratar de anular la inflación con aumentos de tasa. El Euro está en 23.47 y el petróleo WTI vale 69.61. Hay una comparación que hago desde hace 25 años, es la razón de que siempre inicie esta columna con las variables más destacadas de la economía, IPC, dólar, tasas. Las sometí a una ecuación (regresión múltiple). Al principio había una relación inversa entre tasas e IPC. Pero el dólar no reaccionaba y cuando lo hacía era abruptamente. Era un indicador que había control desde Banxico y que sólo la soltaba cuando no había más remedio, lo que ocasionaba sospechas de que había información privilegiada para unos cuantos al momento de las devaluaciones; hay forma de moderarlas o posponerlas: colocación de dólares a mercado abierto es una de ellas. Veremos qué pasa cuando se suelten las tasas de los cetes y lleguen a 5 o 6% a fin de año, si es que lo hacen, cómo reaccionarán las otras variables. La que no está muy firme es el IPC pues está retrocediendo, ¿hasta dónde?

ROJO. Para las devaluaciones instrumentaron en el Fondo Monetario Internacional los Derechos Especiales de Giro (DEG) que, al dárseles otro fin, dejará desprotegido este aspecto. Los DEG eran una herramienta para los países, creado por el FMI en 1969 eran necesarias para evitar bruscas fluctuaciones cambiarias. Lo que todos deseamos nunca regrese.

CRASH. El Observatorio Nacional Ciudadano hace estudios que ayudan a la prevención y manejo de problemas que aquejan a nuestra sociedad, uno de los temas que me han llamado la atención es la explotación, mediante el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en México para la delincuencia.

La explotación incluye, como mínimo, la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Hace el estudio una semblanza de cómo están Salvador, Colombia Paraguay, que están con un perfil parecido, aunque con sus diferencias. Creo que por la importancia del estudio tiene que hacerse del conocimiento de todos aquellos que pueden tener contacto con el problema. Calculan en 10.4% la población de niñas, niños, adolescentes vulnerables. La visión de futuro nos permite imaginar las consecuencias de no atender a tiempo este fenómeno social.

CURVA PELIGROSA. Muy interesante el estudio que se aplicó a una muestra de 300 estudiantes: ”Test de adicción a internet” de Young adaptado y validado por Mariani (2005) La Adicción a Facebook y habilidades sociales en estudiantes de una universidad privada de Lima. Reporta que “Se confirma que la dependencia a Facebook guarda relación inversa con las habilidades sociales de los jóvenes” O sea, es un peligro.

USE LA REVERSA. Me preguntaron qué opino de los Doctorados Honoris Causa que se ofrecen a ciertas personas, bueno, pues les voy a contestar: cuando usted decide estudiar una carrera siempre elige una que sea de alta rentabilidad, esto es como primer criterio de elección. Como segunda si le gusta la misma. Pues hay trabajos técnicos en que se gana muy bien con sólo uno o dos años de estudios, ejemplos: electricidad, computadoras, estilista. La pregunta es: “¿Un doctorado honoris causa le dará mejor ingreso?” (cuesta algo, claro) Además del aplauso de los amigos que le preguntarán: ¿por qué rama del conocimiento fue el doctorado?

ZONA DE NIEBLA. Nueva ley que regula la publicidad mayorista, es nueva y entró en vigor el 1 de septiembre: misma que evita que las agencias contraten espacios publicitarios sin que estos hayan sido ordenados por un anunciante (marca o empresa). De la misma forma prohíbe que las agencias reciban remuneración alguna de los medios de comunicación y obliga a las agencias a revelar datos de sus anunciantes. Van al amparo con el fin de defenderse de esta ley, anula un sistema que les daba flexibilidad para moverse en el medio. ¿O qué las televisoras, empresas de radio, periódicos y revistas, además de los sitios de internet tendrán necesidad de contratar vendedores a mil por hora, para satisfacer la velocidad en que habitualmente se maneja el advertising?

Entre los cambios que establece esta ley esta que la facturación se hace al anunciante y no a la empresa mayorista de publicidad. Hay dos amparos interpuestos por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay sanciones económicas para el incumplimiento de esta ley. ¡Que sabroso lío están armando!

<Más que los intereses, es el orgullo el que nos divide> Augusto Comte, filósofo francés.

Festeje poco, cuídese mucho.