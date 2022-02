GPS FINANCIERO. La semana anterior abrió la Bolsa Mexicana de Valores en 51,255 y cierra el viernes sobre 53,299 Está francamente fuera de parámetros, pues en la antigüedad cualquier declaración de los políticos locales o extranjeros hacían que subiera o bajara la Bolsa. Ahora está subiendo: no se puede asegurar la tendencia. El Cete de 28 días quedó en 6% en la primera aparición en la Junta de Gobierno de Banxico de Victoria Rodríguez Ceja, su presidenta.

Banxico informa “Como se esperaba, el día de ayer la Junta de Gobierno del Banco de México votó a favor de subir la tasa de interés de referencia en 50 puntos base por segunda ocasión consecutiva, ubicándola en 6.0%. La decisión estuvo dividida (4-1), con la nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, uniéndose a la mayoría y mostrando su compromiso con el mandato prioritario del banco central”.

El dólar anda en 20.50 a 21.10 dependiendo banco y monto. El euro cotiza en 23.31 y el petróleo WTI está en 93.44.

A prueba de sismos está el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV. Porque el rumbo de la economía está caminando hacia la reducción del PIB a 2.5% (no 5 como se decía), el empleo informal esta dominando las cifras, los negocios están decreciendo en parte por la nueva etapa del COVID, además, hay investigaciones periodísticas que hacen fuerte impacto en el Gobierno Federal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus expectativas de crecimiento de México a 2.8% para 2022, muy por debajo de su estimación que dio en 2021 del 4%. Y también por debajo del 5% que aseguró el presidente. Inegi dice que 2021 cerró con 56.6% de empleo informal.

La vida productiva y la especulativa están luchando por ganar espacios, se separan en sus objetivos.

VERDE. Muy interesante y valioso es el Código de Ética que publica el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2022, a reserva de que usted lo lea completo en internet, aquí transcribimos algunos artículos:

Artículo 1. Aplicación y obligatoriedad. El presente Código de Ética es aplicable a todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que es obligatorio en cualquiera de sus niveles jerárquicos, incluyendo al personal de base y sindicalizado, y su incumplimiento será objeto de denuncia, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del presente instrumento.

Art. 2. VI. Dignidad: Comprende a la persona como titular de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte de las instituciones de gobierno, de modo que todas las personas servidoras públicas se encuentran obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación, garantizando que no sea afectado el núcleo esencial de sus derechos;

Art. 2. VII. Discriminación: Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto obstaculizar, disminuir o impedir los derechos de cualquier persona, cuando ello se base en uno o más de los motivos que establece la fracción II del artículo 5 del presente Código de Ética.

Personas servidoras públicas: Aquellas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ROJO. El esclavismo es negocio de reyes y de ricos desde el principio de los tiempos, hay que investigar a fondo el negocio de los migrantes, porque todavía no vemos que caigan cabezas de hasta arriba del organigrama del terror.

CRASH. El asunto de las declaraciones que hizo el presidente AMLO acerca de algunas empresas españolas que han abusado de la confianza de México, podría escalar y afectar los negocios con ese país. Esta relación comercial se situaba en 2018, en 9,300 millones de euros, entre ambos países existe una balanza comercial muy equilibrada.

ZONA DE CURVAS. El investigador en ciencia política y comunicación colectiva: Giovanni Sartori en su libro Homo videns hace un retrato de la propaganda que en casos de guerra aseguran que: tienen las mejores posiciones, un equipo de ultra nueva generación, el mejor ejército inflando cifras y datos, van ganando siempre, que triunfaron en la batalla tal o cual, siempre es la misma historia. Esto viene a cuento por la guerra de declaraciones EUA-Rusia, porque Ucrania no se debería unir a la OTAN, según dicen los rusos. Las bolsas de valores del planeta no han reaccionado con temor a que la tensión se intensifique. Podría fallar mi punto de vista, dicen que en los siguientes días se verá el resultado de las conversaciones.

ZONA DE NIEBLA. La Reproducción Asistida no tiene marco normativo, Entre otros temas se preguntan ¿es una discapacidad o una enfermedad?, el caso es que la ley no contempla todavía la existencia de soluciones. Obliga a irse por la libre y que la suerte los acompañe. Esto es un problema económico, sin duda, porque se debe ayudar a quien lo requiere y no tenga que pagar cantidades estratosféricas con miedo a una mala consecuencia jurídica. ¡Hay que legislarlo! no andar protegiendo a las mascotas o prohibir las corridas de toros. Dan votos esos temas, claro. Pero es más importante atender a quien desea procrear.

Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo> François-Marie Arouet. Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés.

Pórtese bien y cuídese.