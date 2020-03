Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abre la semana el índice bursátil en 41,388 unidades y cierra el viernes en 38,085. Venía de 45 mil unidades, con estabilidad milimétrica. Pero no sabíamos lo que iba a provocar el coronavirus, que se suma a la debilidad de la economía (ya sabemos que había paridad controlada, desempleo encubierto y deuda que no crece.) La paridad era menos de 20. Ahora es cercana a 23. Los Cetes de 28 días 7.08%. cuando la sorpresa se traduce en pasmo; en Estados Unidos de América no querían hacerlo, pero Donald Trump hizo el anuncio de Estado de Emergencia por la pandemia del Coronavirus, debido a que los Estado donde han detectado casos no han evitado que otros más estén infectando a otros. Así que había que aplicar medidas más severas y eso se tiene que aplicar quizá en México, ya se ven venir estrategias muy parecidas, como evitar reuniones masivas para evitar la fuente de contagio. ¿Hasta cuándo? No se sabe, quizá las fechas del levantamiento de la alerta epidemiológica en otros países nos sirvan de ejemplo a futuro.

SEMÁFORO EN ROJO. Ahora, tenemos varios problemas, la enorme fragilidad de la economía con PIB en cero <recesión segura>, desempleo creciente, moneda devaluada, etc. las fechas de inicio del Coronavirus inicial, cuando se limiten las actividades humanas, y final, que es incierta a todas luces. Cuando no hay actividad económica, no hay transacciones, no hay sueldos, no hay generación de impuestos, ¡gulp!. Por eso alguien escribió una frase de sabiduría ancestral: “Haz planes, para que Dios muera de la risa”

ROJO. Otra de las actividades humanas que le íbamos a comentar, ahora es de risa loca: el presidente de Concanaco dice que el paro feminista del “9 Nadie se Mueve” ocasionó un quebranto al sector de 30,000 millones de pesos. Sigamos sumando. Ahora con el corona virus habrá un déficit difícil de medir: la reducción del PIB lo dirá, cuando acabe.

CURVAS PELIGROSAS. Pues se veía venir: la Unión Europea con la salida de Reino Unido, llega a ser integrada por 27 estados. Han tenido diversos problemas de comunicación hacia las respectivas sociedades con la reciente pandemia, así como camas, insumos y medicinas, viajeros que se mueven, han sido tratados como si fueran países autónomos y no una verdadera unión. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció este lunes en conferencia de prensa el cierre de las fronteras de Canadá para contener el brote de coronavirus. Resulta confuso que el presidente de El Salvador Nayib Bukele acuse a México que autorizó un vuelo con 12 personas infectadas por Coronavirus, pues Marcelo Ebrard contesta que “ese servicio Avianca se canceló porque todos los vuelos al Salvador lo hicieron, así que agradeceríamos la información de los infectados que usted dice iban en el avión y dónde se confirmaron”

VERDE. Lo que se necesita y México debe dar muestra de civismo absoluto es el respeto a las normas que se vayan dictando en las diferentes etapas para salir de esto a la brevedad. Aunque tarde la solución.