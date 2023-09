Señales Financieras: Tres semanas a la baja: IPC

GPS FINANCIERO. La semana anterior cerró en 51,351 (tres semanas antes estuvo en 53,145) El cete se mantiene sobre 11.25%, el dólar anduvo por 17.15 hasta 18.01 dependiendo institución y monto. El euro cotiza en 18.27 y el petróleo en los 90.6 sigue elevándose. Sigue el IPC estando menos de casi dos mil puntos abajo, respecto a hace 21 días.

ZONA DE CURVAS. El presupuesto de egresos de la Federación 2024, es expansionista en año electoral, hay reducciones en salud, protección ambiental, educación, ciencia y tecnología, por mencionar algunos. Hay reducción del ingreso por petróleo y toma de créditos, pero eso sí, crecimiento en campañas electorales.

ROJO. Es todo un tema el asunto de que hay aclamación popular a presuntos miembros del cártel de Sinaloa en una zona de Chiapas, porque otro grupo delictivo traía asoleados a los habitantes del lugar.

Hay una alerta para gasto en pensiones para 2024 que hace Anton Ruiz Porras, académico de la Universidad Panamericana, las respuestas a este problema serían “recortar el gasto público, una reforma fiscal o aumentar la edad de retiro, lo que no le gustaría a la población” según el contempla actualmente. Será un tema que se dejará al Gobierno entrante, como los ya citados aumentos en el gasto público 2024, sin un ingreso previsible. Puesto que los ingresos petroleros disminuyen, así como los impuestos previstos.

Dejar el presupuesto desequilibrado podría tener como consecuencia para el presidente que siga, con la disyuntiva de: tomar más deuda, aumentar impuestos o devaluar.

En El Universal leemos que el saldo que debe de Pemex a proveedores es de 73 mil 629 millones de pesos (julio 2023) y es superior 98% respecto al año anterior. Ya se habla de demanda.

ZONA DE NIEBLA. Los jóvenes se están alejando de los medios informativos creyendo, eso si, en los medios digitales (tweets, x, Facebook, videos de youtube, Instagram y tik tok) eso está haciendo ver más difícil manejar una campaña presidencial de ideas, favorecerá las encaminadas a manejar emociones y las clásicas fake news, que cada día se intensifican más. La información rigurosa que se pide en el mundo será cada día más difícil, cuidando de la ética, lo riguroso, hablar con realidad.

VEA SU MAPA. Los ejemplos de consultas populares que se han vivido en años recientes son: meter a la cárcel, previo juicio, a los expresidentes (menos del 8% de participantes), la revocación de mandato (17% de un padrón de 92´823,000) es significativa la falta de educación cívica de nuestros compatriotas, porque se les llamó a votar en asuntos muy importantes y lo dejaron. La votación a mano alzada no es la solución: eso y “a la picota” es lo mismo.

OXXO EN EL CAMINO. Es noticia que “Venden chatarra en las escuelas”, pues si son leyes que ponen en evidencia un mal por hacer ruido a favor de un político que grita desaforadamente y… después se olvida. Ha pasado con las bolsas que no se deben regalar y ahora no se entregan por costos de las empresas, no por ese despistado reglamento. Los popotes porque se le atoran a las tortugas. Los circos fueron eliminados porque los espectáculos suponían malos tratos a los animales. La fiesta taurina porque se lastima a la res. Al paso de los años se olvidará y regresarán. Si no lo hacen será por inviabilidad financiera, no por otra cosa.

CHEQUE NIVELES. La ONU se reunió para celebrar su asamblea general, fue el tema Ucrania, se condenó la invasión rusa. Invitaron a “alzar la voz en contra de los populismos que empobrecen a sus pueblos y vulneran los derechos humanos”. “En un mundo de tanta riqueza, los niveles de pobreza y desigualdad continúan obstinadamente altos”, Santiago Peña (presidente de Paraguay) expresó “En un mundo de tanta riqueza, los niveles de pobreza y desigualdad continúan obstinadamente altos” En su intervención el presidente Ucraniano Zelensky dijo que “Rusia está empujando al mundo a una guerra final”

ÁMBAR. Analizarán los que vienen a invertir en Nearshoring el <valor presente>, o sea, buscan saber si una inversión será rentable o no según las salidas y entradas de dinero o flujos de caja de cierto periodo. Se analiza la influencia de la política en ese país, la seguridad, aspectos sociales diversos que se deberían tomar en cuenta.

ROJO. Vemos en el Sol de México: “Para el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone reducir el salario de los titulares de las secretarías de Estado hasta 40 por ciento”. Esto sí que será tema de discusión en las cámaras, porque reducir al pueblo los sueldos, si, pero a los funcionarios ¡impensable! Amenazan con subir el impuesto que ahora se cobra a los ahorradores, con lo difícil que es juntar dinerito y guardarlo (no en el colchón, sino en el banco) pues van a poner a la gente a revivir el ahorro en un cochinito, los dolaritos verdes, los centenarios, anillitos…

ESPERE EL SIGA. Hablando de pum: Marcelo no se fue ni se irá. Pero, ¿está siguiendo los pasos para crear un nuevo partido? Crea un movimiento en forma de A.C. como se han visto antes que otros lo hicieron, ¿será? López Gatell quiere fuero, y se inscribe como candidato al puesto No-se-como-se-llama, para jefe de gobierno del ex D. F.

ROJO. Problema diplomático: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, instó a India a investigar seriamente su afirmación de que dispone de información creíble que vincula a Nueva Delhi con el asesinato de un activista separatista sij en suelo canadiense

¿Todo esto puede modificar las variables macroeconómicas? Esperemos que no.

<La vida vacía: pesa> Dr. Joé Antonio Lozano Díez. Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana.

Sea feliz, cuente chistes y sonría.