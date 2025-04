Señales Financieras: Unos aranceles van, otros en tregua. Mr. Trump tiene al mundo en ascuas

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

WAZE FINANCIERO. Abrió el lunes 14 de abril en 51,498 y cerró el miércoles 16 del mismo mes en 52,018, una conducta normal en la semana mayor, en la que nadie quiere comprometerse a nada, casi sin cambio. El cete de 28 días paga 9%. El dólar va de 19.93 a 20.70 El euro cotiza en 22.70 y el petróleo WTI en 65.07 Ha bajado en los últimos doce meses el precio del barril un 25.6%. La siguiente semana será más reveladora.

Así que son días de transición en que nadie hizo nada importante, ni siquiera el que se considera motor de la economía mundial, Donald Trump. En verdad lo es, pero con un sentido absurdo, a cada momento esperamos escucharlo decir “Era una broma, en realidad no hay nada” Lo que no sucederá, si en cambio, cada vez se encuentran más razones para no continuar con los temidos Aranceles, ya se ha escuchado a) que los autos y otros productos (como el jitomate) serán más caros en EEUU. B) el desempleo provocado por la ausencia de inmigrantes costará 4 veces más al ser llenados por norteamericanos legales c) eso si aceptaran el trabajo que consideran poco atractivo. Y hay más “pequeños detalles” que hacen que el mundo rechace la medida.

Pocas veces todos los países han estado de acuerdo en algo, tocó el turno a Donald Trump en unir sus voluntades.

Hay boicot del turismo que se pensaba desplazar a EEUU, tanto en México, como en Europa, Asia, América Latina, eso representa un determinado porcentaje de ventas y servicios que no se van a realizar. Veremos las cifras próximamente.

Amenaza D.T. al programa 60 minutos por críticas a su gobierno, al mencionar sus medidas contra Ucrania y Groenlandia, ¿y la libertad de expresión en una democracia? Las opiniones siempre se han respetado.

ZONA DE CURVAS. El precio de la carne de res se suma a la sequía y la incertidumbre provocada por los aranceles, aumenta mucho más que la inflación y es un producto básico. Costaba 164 pesos, ahora 185. (12.8% de mayor precio) El pollo también sube más del 12%: por diferente motivo, la gripe aviar que en EEUU está causando escasez. El cerdo también ve afectado su precio en un 6.6% El huevo está en 50.00 y según el sapo es la pedrada, se lo venden en más de 70 pesos y hasta en 80.

La gasolina en México esta cara, porque le quitaron el subsidio del IEPS, lo hemos comentado. En el mundo ha bajado.

Pronostica Vector Casa de Bolsa, caída del PIB 2025 al 0.6%, no el 1 o el 2 que se dijo. Por la desaceleración del crecimiento.

Más del 80% de nuestras exportaciones son al mismo país (EEUU) eso es un grave error, porque siempre se ha recomendado la diversificación, hay que empezar a corregir

VISITE LA REFACCIONARIA. Banorte nos advierte de los peligros de la desaceleración y contracción económica, previsible al ir entrando en funcionamiento los aranceles. Que está recibiendo invitaciones a la renuncia de la Señora Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿será?

La inflación oficial, es decir la que reporta el INEGI es del 3.80%, segundo mes consecutivo al alza. Porque la inflación real, la que afecta nuestros bolsillos es muy superior, las mencionadas carnes de res, pollo, huevo y cerdo, la ropa, los zapatos, la comida corrida, las tortas, tacos, las colegiaturas, todo sube por arriba de la inflación del INEGI.

Esto es, durante la llegada de las decisiones finales acerca de los aranceles, antes de que se hagan presentes las repercusiones de cada una de ellas, pues será diferente cada afectación. Después, ya se verá.

Dicen, que China recibirá exención o trato especial en materia de productos tecnológicos. Está sacando la mejor parte de los materiales estratégicos, como los minerales y metales.

CHISTE. De risa loca está el tema de la prohibición de los narcocorridos o que exaltan la violencia y la actividad criminal, porque la presidenta dice que no se prohíben, pero, en algunos estados sí lo hacen. La reacción del público en Texcoco fue negativa a la norma y un evento que no tenía mayor relevancia lo hicieron nacional y les otorgaron los encabezados de la página o sección de espectáculos. Los hicieron más famosos, a los grupos de intérpretes y narcos en sí y corren el riesgo de que se organicen secretamente sesiones para cantarlos. ¿Esto tiene repercusión económica? Claro que sí, corren ríos de dinero en Spotify.

ROJO. Que las desapariciones forzadas, llegarán a la Asamblea General de la ONU, de no aclararse en breve.

