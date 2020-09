Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abrió la semana en 36,334 unidades y cierra el viernes en 36,017. Franca tendencia bajista, ¿romperá el piso de 36 mil? El Cete de 28 días paga 4.38% muy peligrosa reducción, aunque las tasas internacionales en Bancos Centrales están cerca del cero por ciento, los requisitos para los capitales que vuelan de país en país son: estabilidad política y financiera, sin problemas sociales y razonable estabilidad macro económica. El dólar se compra en $21.00, euro a $25.00 y el barril de petróleo cuesta $40.00 dls.

Las presiones en la economía siguen sintiéndose, es necesario hablar y conocer las noticias que han visto y leído los que tienen el manejo del dinero.

SEMÁFORO EN ROJO. Para empezar, recordemos que antes de la pandemia ya estaba en negativo el crecimiento del PIB 2019 (menos 0.01%) Después vino el Covid y nos atropelló hasta niveles que dejaron el PIB en menos 18.7% según INEGI el mismo segundo trimestre. Después regresaron a la actividad 5.7 millones, permanecieron en la inactividad 5.5 millones de ciudadanos. No hay medición de las condiciones de trabajo: contrato fijo, servicio médico, salario igual o inferior al que percibían antes de la contingencia.

Sobre la seguridad no le puedo comentar más que vea los noticieros y lea los periódicos: hay una terrible sensación de desasosiego y miedo. En cuanto a la entrada en vigor del T-MEC hay una percepción de que podría haber sanciones en breve, de no atenderse todos y cada uno de los reclamos del país vecino. Esto es una percepción que no podemos dejar de ver para tener una idea de la profundidad de la crisis.

SEMÁFORO EN AMBAR. Es el primer país México en “emitir un bono (deuda) soberano sustentable, vinculado a los objetivos de desarrollo de la ONU. El bono será por 750 millones de euros, informó la SHCP. Con esta emisión, la SHCP inaugura el programa de financiamiento sustentable de México y coloca al país a la vanguardia en la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible. Los objetivos de la ONU son reconocer las políticas públicas que implementan los países para reducir la desigualdad, promover la inclusión financiera y reducir la brecha de género”. (El Economista)

No se dieron a conocer plazos y tasas o referencias acerca del costo.

ROJO. El sistema Financiero Mexicano está pensando la manera de ayudar a todas las personas que tienen o tendrán problemas de pagos vencidos. Hay que recordar que la banca otorgó tres o cuatro meses de suspensión de los pagos sin que fueran considerados como una falta de pago. Ahora se podrían ver llegar una situación de impago masiva. Quieren evitarlo, pues les podría ocasionar una cartera vencida de préstamos personales, autos e inmuebles de enorme proporción. Por eso se les agradecerá moderar un poco sus ganancias que ya son bastante favorables de por si y ayudar a los cientos de miles de personas que lo necesitan.

Recuerdo cuando las tasas fijas variaron a tasas flotantes: por ejemplo, los préstamos de auto y casas se hicieron impagables, ocasionando que naciera el Barzón y otros métodos jurídicos. Los deudores entregaban las llaves del auto y el auto, las casas que sin remedio debía de devolver. Y en muchos casos seguía debiendo (según los bancos).

Ahora es una pandemia lo que está ocasionando esta necesidad de apoyo, por las que se les pide humanidad. Somos parte del género humano y muy particularmente: todos somos mexicanos: ustedes y nosotros.

ENCIENDA SU FLASHER. Esta semana, los participantes del mercado estarán atentos a la junta de política monetaria del Banco de México y se espera la publicación de importantes indicadores económicos.

<La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición> Adam Smith.

Los grandes cambios vienen después de una fuerte sacudida. Ten fe en ti y cuídate mucho.

