Señales Financieras: Ya fue el último debate. A unos días de la elección, todo quieto

GPS FINANCIERO. El IPC abrió el lunes anterior en 57,718 y cerró el viernes sobre 57,581 casi sin variación. El cete de 28 días 10.85%, sin cambio. Dólar 16.66 hasta 17.42 El Euro 18.05 y el petróleo Wti 80.85 dpb

Se ha señalado que será hasta fin de año que empezarán la baja de tasas, porque la inflación no cede (4.65% en abril) En la FED de EUA han dicho que esperarán mejores condiciones para reducir su tasa. El dólar está rígidamente manejado y se mantiene muy bajo. Seguimos sin escuchar alguna explicación acerca de las conveniencias de tenerlo así: porque son muchas las consecuencias negativas, como hemos recordado en otras columnas; afecta a los vendedores de materias primas, productos elaborados, etc. A las familias de México norteamericanos que reciben menos pesos, ingreso de las aduanas, en fin la lista es larga. La bolsa se mantiene en un canal de 57 a 58 mil unidades, firme sin dejarse afectar por las noticias. Que son muchas en tiempos electorales. El petróleo Wti sigue cerca de 80 dls. P. b. sin moverse mucho pese a los conflictos de la zona.

Con datos de INEGI, SHCP e Instituciones serias y confiables.

ZONA DE NIEBLA. Es interesante recordar, que en época de crisis o electoral, hay muy buenos espectáculos, por ejemplo teatro de alta inversión (Actualmente, Siete veces adiós, El Mago, Vaselina, Cabaret, Mentiras por citar pocas) y cada seis años sucede. Hay muy buenas telenovelas y campeonatos de fútbol. En materia de televisión dice Álvaro Cueva en su libro Sangre, de mi sangre, publicado hace treinta años, que casualmente en crisis o elecciones había tele-culebrones de éxito. ¿Esto es casualidad o es consecuencia de un compló)

CRACK. Es “curioso” pero interesante, que haya apuesta acerca de la jornada electoral. Si. En polimarket.com (no lo recomiendo, pero ahí puede apostar por el ganador de la Presidencia de México. Por ejemplo, Donald Trump le lleva ventaja a Joe Biden. 52% contra 42%. En el caso de México, Claudia Sheinbaum 94%, Xóchitl Gálvez 6%, Álvarez Maynes menos de 1%. Cómo es natural en este tipo de apuestas si ud. le va al segundo o tercer lugar y gana, su utilidad es estratosférica. Ignoro si pagan o no, así como la seriedad del portal. Sólo me pareció curiosa la forma de arriesgar dinero por la emoción de ¡voy a ganar! Con la consecuente tristeza Pedro-Infantesca si pierde.

El trabajo nearshoring crea nuevas dificultades al fisco mexicano, porque si se contrata a alguien, mexicano o extranjero, fuera del país, por ejemplo en Estados Unidos de Norteamérica, no hay impuestos locales, sino en el país de origen. Aquí vive, gasta y la pasa bien porque todo es más barato y les gusta el trato de los mexicanos que siempre es bueno para los fuereños. Andan buscándole.

ROJO. El huachicol no se acaba, sino que sigue viento en popa, hay pocos detenidos por este delito, pero las cabezas siguen libres y felices. Recordamos al inicio del actual régimen, que AMLO quiso suspender el paso del líquido negro y ocasionó que las gasolineras tuvieran largas filas y días sin gasolina. Dice Eduardo López Trawitz y que le han mentido al presidente. Si quiere saber más, vea la entrevista en lopezdoriga.com

BANXICO no prevé crisis post electoral. Lo mismo dicen algunas agencias extranjeras. En 5 años se duplica el número de madres solas. Tiene hijos el 44.9% de mujeres entre 20 y 29 años. Hace falta una campaña educativa para evitar que luego se justifiquen con la frase: “me agarraron las prisas”

Hay más de 60 mil detenidos o presos con una causa penal abierta debido a la prisión preventiva oficiosa (muchas veces indebidamente), el día que decidan que es mejor liberarlos, van a ocasionar un problema social. Hay que darles empleo; si no hay para los ciudadanos que nunca han estado en esa situación. Piénsenlo bien.

CURVAS PELIGROSAS. El déficit fiscal será de 5.4% (han hablado de 5.9%) para 2025. Dice Economipedia: “Se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos”. “Es el caso de Grecia o Portugal con la crisis de 2008, donde el Estado no fue capaz de financiar sus gastos por sí mismo, recurriendo a financiación exterior (rescate)”

Joe Biden propondrá considerar la Cannabis “como droga de bajo riesgo” eso de aprobarse le dará muchos votos para la contienda del 5 de noviembre 2024. Aquí ninguna de las candidatas ha dicho nada al respecto; pero, si como antes se imitaba todo lo gringo, de aprobarse allá, sería muy probable que se buscará modificar la ley mexicana. No hay cifras oficiales de cuántos adictos a las drogas tenemos. Todo es con el tanteo.

Algunas opiniones de los lectores: “Si la votación termina cerca del empate, se va a provocar un conflicto terrible. Las acusaciones de fraude de ambos lados van a tomar una decisión muy complicada”. Otra de ellas dice: “Se verá cuáles encuestadoras son serias y cuáles chafitas”

Hasta este momento, las variables macroeconómicas están quietas.

“El populismo de derecha y de izquierda son Drácula frente al espejo” Púnkrates. Filósofo de mi barrio.

<Vote, pero sea feliz. Antes y después>