Diario Judío México - GPS FINANCIERO. El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV abrió la semana en 38,623 unidades y clausura semana en 37,794 se abre un compás de espera: ¿continuará la baja y hasta dónde? Pero, sobre todo: la causa. El cete sigue muy bajo con 4.48%, se dice que vivió el último recorte del año. El dólar se ve presionado hasta 21.75 El petróleo 42.98 y el Euro 25.91.

SEMÁFORO EN ROJO. El miércoles INEGI informa que el Producto Interno Bruto (PIB) de México es de 18.7% anual en el segundo trimestre de este año. Una caída semejante se dio en el 2° trimestre de 1995. Moody´s ajustó su caída de 7% a 10%. El COVID supera 25 millones de casos confirmados en el mundo: una cosa es importante, que no haya festejos del 16 de septiembre, porque todo sabemos que lo que hace la mano hace la tras. Lo que el líder manda parece ser ley y al no ponerse tapaboca el primer mandatario de la nación manda un mensaje que implica peligro. Yo diría no a los festejos públicos.

VERDE. Es difícil explicar el “Abenomics” consistente en abordar la deflación que vivía Japón con apoyo del Banco Central y recortes de impuestos corporativos. Vivió durante 20 años una crisis el primer ministro Shinzo Abe, quien lo explicó de una manera sencilla, la estrategia que llamó de Las tres flechas, evoca un cuento japonés “tres palos, tres flechas son más difíciles de romper que uno” “El Banco del Estado jugó un papel importante. Además de realizar compras masivas de deuda pública, se fijó un objetivo de inflación de 2 por ciento. El aumento de precios anima a las empresas a invertir y a los consumidores a gastar”. Y aumentó el empleo. (El Financiero) “Los defensores de ‘Abenomics’ ven las gigantescas compras de deuda pública del Banco de Japón como la única forma de sacudirse la deflación y evitar un mayor estancamiento, pero Abe dijo a los legisladores en julio de 2019 que su objetivo económico real era lograr el pleno empleo, no un crecimiento de precios del 2 por ciento y de todos modos, ahora el resto del mundo analiza replicar la estrategia de Japón de política fiscal y monetaria súper flexible”.

Es un país que ofrece los rendimientos más bajos del mundo. Pero los demás andan cercanos a cero.

CURVAS PELIGROSAS. “Pemex extrajo el mes pasado la menor cantidad de crudo desde octubre de 1979. El nivel de julio fue de 1,595 millones de barriles por día, vs. un objetivo de 1,951 millones para este año”. (GBM) Las cifras de la industria de la Construcción suma 23 meses a la baja. El comercio local tiene 25% a la baja y la misma cifra restaurantes, hotelería, transportes, comunicaciones. Agricultura, ganadería, pesca a pesar de que son básicas para la vida humana caen 14% esto quiere decir que el que comía poco ya no lo hace y el que lo comía racionalmente se limita más.

VEA SU MAPA. “Salud y rescate económico” son las prioridades para el Paquete Económico 2021, esto es en opinión de líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Consultores Internacionales, Centro de la OCDE México y de Forbes. Esto se dijo en un Foro Realizado por la revista Forbes.

El 6 de septiembre entregará el titular de la SHCP Arturo Herrera entregará a la Cámara de Diputados y Senado de la República el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 (PEF 2021). La ley de Ingresos se discutirá durante el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.

Veamos que opinan los expertos en materia Económica y Financiera, las empresas calificadoras como Moodys, Standard and Poors, que, aunque no les hagamos caso, los mercados financieros si los atienden y expresarán su opinión a lo largo de los meses. Y las principales variables macroeconómicas podrían reaccionar en un sentido o el otro.

<Un príncipe siempre tiene razones legítimas para romper sus promesas> Maquiavelo.

Cuide su salud. No salga de casa sin tapabocas y careta.

