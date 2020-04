Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abre la semana del 6 abril el Índice de precios y Cotizaciones de la BMV en 33,705 y termina el miércoles de la Semana Santa en 34,657 unidades, Ligera alza que no quiere decir nada en una época tan volátil. El dólar en 24.50 (estuvo en 19 y 20 hace pocos días), la causa del alza: el Coronavirus y la debilidad de las finanzas. Los Cetes de 28 días 6.14% Es una semana corta, que no permite evaluar las verdaderas tendencias. En cuanto a la fuga de capitales se habla de que los mexicanos sacaron 76 mil Millones de dólares en los últimos días y durante marzo de 2020 salieron 4,660 Millones de dls. Es una regla de los grandes inversionistas: buscar estabilidad económica y política para sus recursos. Y anticiparse a los diversos rumbos que pueda tener la materia hacendaria.

ROJO. No es México nada más donde se ven muy diferentes criterios en el rumbo económico: El presidente del Consejo Europeo de Investigación (ERC), Mauro Ferrari, renunció al puesto que le había sido otorgado apenas el 1 de enero 2020 por que rechazaron el programa científico a gran escala que proponía para combatir el Corona Virus o Covid 19 ofrecer recursos a los científicos que estudien medicinas y métodos para combatir la pandemia, sus propuestas no sirvieron para que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen y el Consejo Científico cambiaran de opinión. Llama la atención esta deserción, pues nuevamente entraran en la fase de nombrar un substituto y que este entrará apenas a estudiar los temas y proponer soluciones. Decíamos que en la Unión Europea estaban funcionando como Estados Independientes y no como una verdadera unión.

CURVAS. Alemania dice que prepara para tomar participación en empresas para compensar el coronavirus, o quizá sería más exacto decir nacionalizar. Esto es después de que destinó 550.000 millones de Euros como apoyo a las empresas del país, esto fue mediante el banco estatal de desarrollo KfW. Francia ha expresado conceptos semejantes.

ZONA DE NIEBLA. Es necesario tome medidas precautorias contra la elevación de precios, porque los especuladores son muy rápidos en actuar. Decíamos que café, huevo, carne, azúcar, tortillas, cigarros son los favoritos para empezar esta escalada. En otras ocasiones para evitar un desorden de los precios se ha pensado en un control de precios. Congéleseme ahí. El tema del petróleo es muy complicado, pues a México le toca un rol difícil de dimensionar: ¿le afectará haberse negado a bajar totalmente su producción? pues esta gente de los carteles como la OPEP es difícil. Será hasta noviembre que se verán los resultados.

VERDE. Nos han solicitado hagamos pronóstico de la economía, bueno es difícil, muy complicado tratar de pensar en los rumbos que tomaran los precios del dólar, las tasas, la BMV, los precios de los productos y servicios. Para tratar de empezar: el dólar estará volátil, el techo ha sido 25.50 y el piso 24.50 de donde difícilmente bajará. Las tasas de los cetes seguirán a la baja, las de los créditos seguirán por el mismo nivel y las de crédito a las personas (Personales y tarjetas) seguirán muy altas (van del 25% al 90%, dependiendo además si es cliente VIP, la BMV seguirá a la baja haciendo pisos de 30 mil, 25 mil por lapsos de tiempo. En cuanto a niveles de precios en general depende de que haya un control de precios o no.

<Por favor: no salga de casa>