No tener interés en ser madres no te hace ser menos mujer.

Dentro de las primeras preguntas al iniciar un diálogo entre mujeres: “¿Eres casada?” “¿Cuántos hijos tienes?” ¿vas a querer hijos? Hay una suposición de que la maternidad es una condición inevitable, “natural” y como tal no está sujeta cuestionarla. Pero cuando expresa que no se tiene, no se desea hijos, surge un silencio y un esfuerzo, un poco incomodo por continuar con la conversación.

Testimonios de mujeres que no quieren tener hijos: Mi esposo se sorprendió cuando le dije “creo que no tengo el chip de ser madre, a mi parecer estamos bien, no siento que un hijo vaya a ser una bendición para nosotros. “Creo que tengo mucha suerte de ser mujer, pero a diferencia de muchas, nunca me he sentido maternal. Siempre he creído que es un pecado traer a un niño a este mundo, si no se le va a querer y se le puede cuidar como él se lo merece.”

A pesar de que ser madre podría ser uno de los momentos más bellos y grandiosos para muchos, existen mujeres que deciden no tener hijos para poder entregarse a su carrera, dedicarse a viajar o simplemente no quieren tener un compromiso y la responsabilidad de ser madres.

Definitivamente ser madre es y debe ser siempre una elección de cada mujer.

Mientras muchas mujeres sienten que ser madre ofrece una dimensión profunda a la magnitud de la vida, hay otras mujeres que creen que su instinto maternal no se les desarrolló, por lo que se sienten abrumadas y limitadas cuando piensan en la posibilidad de ser madres.

“Es horrible. Cuando expresas tu decisión, te llueven preguntas e interrogantes, como quién te va a cuidar, qué vas a hacer sola toda la vida, ¿es que no puedes?” dice una mujer que decido no tener hijos.

No se trata de juzgar o de criticar. Cada persona es libre y lleva una batalla que lucha internamente. Una pelea desconocida, la cual no tiene por qué compartir con el mundo si ella no desea.

Con tantos avances tecnológicos, la condición y la calidad de vida ha mejorado notablemente. Desde luego que con esto también ha cambiado la percepción de lo que cada persona entiende acerca de la maternidad y de sus elecciones.

Una mayoría de mujeres son madres por elección y lo disfrutan. De hecho, un 92% de mujeres son o han sido madres (en México). Es decir, en promedio, nueve de cada 10 mexicanas optan por la concepción y la maternidad.

Ser madre sigue siendo una condición relevante en la mayoría de las mujeres. Si bien hay mujeres que no pueden tener hijos, buscan la forma de tenerlos. Pero también hay otras mujeres que no desean tener hijos.

A pesar de que eligieron no ser madres, pueden descubrir repentinamente su instinto materno años después y cuidan con amor a hijos que ellas no engendraron.

La receta

Ser Mamá

Ingredientes:

• amor incondicional – altruista, generoso e infinito. Amar sin límites ni condiciones

• caricias- roces de amor, sin palabras

• confianza – seguridad que se da para poder crecer

• ejemplo – acciones que inspiran e impulsan a ser mejor

• paciencia- respetar el tiempo personal, entender al otro sin juzgar

• risas y lágrimas- tiempo compartido, memorias creadas

•1 chorrito de noches desveladas- cuidados a distancia y en silencio, sin que nadie sepa

Afirmación personal ser Madre:

Elijo ser madre de mis hijos. Reconozco que este es un compromiso para toda mi vida y estoy dispuesta a ser la mejor madre que puedo ser. Entiendo que ser madre es un privilegio que viene acompañado con mucha responsabilidad. Ser madre me da la oportunidad de desarrollar mi instinto maternal y también me ayuda a ser cariñosa, dedicada y plena. Entiendo que mis hijos son prestados y que ellos no me deben nada. Yo soy madre por gusto y por elección.

Una Madre es:

1. Es el privilegio más grande de ser mujer. Dar vida, poder dejar huellas y convertirse en un ejemplo digno a seguir, es quizá el título más noble en la faz de la tierra.

2. Fiel y valiente como una guerrera invencible. Lucha sin parar, asegurándose que a sus hijos no les falte nada. Amiga a la cual no es necesario hablar ya que ella comprende los silencios.

3. Mamá es la mujer que regala raíces y ofrece alas para volar. Esa mujer, que hace sentir la persona más importante del mundo, que toma la mano y cubre todo el corazón.

4. Dedica su vida y alma entera sin importar su cansancio y dolor. Limpia las penas y se regocija de los éxitos.

“Hay sólo una madre perfecta en este mundo, Y cada quién tiene la suerte de tenerla.”

