Se le atribuye a Platón la siguiente frase:

“Nadie es más odiado que aquel que dice la verdad”.

No es presunción, pero leí todo Platón varias veces y él nunca dijo eso, al menos no lo dejó por escrito. Tal vez lo haya dicho, al igual que otros, pero no se le puede atribuir a él esa frase. Realmente no importa quién la haya dicho, de todos modos analicemos la frase.

Cuando una persona me mostró esa frase yo le respondí lo siguente:

“Eso es verdad, y sin embargo yo no te odio, o sea que no es verdad. Y si no es verdad, quiere decir que los que dicen la verdad no son odiados. Entonces, si los que dicen la verdad no son odiados, es porque estás mintiendo, que debería ser un motivo, si no para odiarte, al menos para no apreciarte por ser mentiroso”.

Pero aquí entra otro tema: la mentira.

Resulta que Gepetto fue el creador de Pinocho. Todos sabemos la fábula que cada vez que Pinocho mentía le crecía la nariz. Ahora resulta que Gepetto le enseñó a Pinocho qué las plantas se deben regar con gasolina. Para Pinocho esa era una verdad, aunque realmente no es verdad. Y tal vez Gepetto tampoco sabía la verdad y estaba convencido que así era, pero la realidad es que no es eso una verdad. Resulta que un amigo de Pinocho le pregunta cómo se riegan las plantas, a lo que el muñeco le responde qué con gasolina. La pregunta es si a Pinocho le crecerá o no su nariz. Dijo algo que para él es verdad, pero realmente es mentira. Entonces, ¿la verdad depende de la realidad o de lo que uno cree como verdad?

¿El supuesto Platón está mintiendo, a ser que él cree haber dicho una contradictoria verdad, pues yo no lo odio, o al ser que no lo odio eso demuestra pues, que no es verdad lo que dijo?

Y si no es verdad lo que dijo, ¿se puede decir que mintió o que para él eso es verdad, tal como si Pinocho dijera que las plantas se riegan con gasolina? Si Platón fuera Pinocho, ¿le crecería su nariz?

La mentira tiene ese misterio; para algunos es una realidad indiscutible, creyendo de manera convencida que todo lo contrario es mentira. Para otros, una mentira es siempre una mentira, sin concluir que todo lo contrario sea irrefutable verdad.

Entonces ¿cuál es la verdadera verdad? ¿Existe una verdad indiscutible? Si bien es “verdad” que la verdad dependerá del punto de vista de cada uno, también es “verdad” que no pueden existir versiones contradictorias respecto a un mismo tema. Por ejemplo, es verdad que el fuego no emite sombra e irradia calor, y eso sí es indiscutible. A diferencia de otros tantos temas que no pueden ser demostrados de manera empírica, en los que debemos aceptar como verdad desde la óptica de otra persona. Verdad o mentira irrefutable son todas aquellas que pueden demostrar se, no entra en estos conceptos la fe. La fe, por eso es fe, ni verdad ni mentira, sino simplemente fe. Muchos dirán que también muchas cuestiones de fe pueden ser de mostradas, por lo tanto, digo yo con toda seguridad, que entonces no son fe, sino realidades irrefutable a las cuales son imposible creer o no. Yo no tengo fe que mañana será sábado, sino que mañana será sábado aunque no lo crea yo así y tampoco se pueda demostrar. ¿Hay manera de demostrar que mañana será sábado? ¡No! Simplemente nos basamos en la estadística histórica, al igual que sucede con la muerte. No existe manera de demostrar que somos seres mortales, sino que nos basamos en las estadísticas que confirman al ciento por ciento qué hasta ahora siempre fue así. Eso no demuestra que así será siempre, y por eso es simplemente fe. La fe es estar seguros que todo el pasado, el presente y el futuro fue, es y será perfecto porque creemos que todo está hecho por Dios. La fe no es creer que las cosas serán como nos guste a nosotros, esos son deseos, mas no fe ni tampoco verdad, pues es imposible demostrarlo.

Y todo lo arriba mencionado, ¿es verdad?