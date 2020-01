Diario Judío México - Buen diya a mis Amigos i amigitas keridas

Oy es el 17 de Enero fina medya noche !

Yom Shishi/Viernes i aparejamos el Shabat kon alegriya i kantos en el korason.

Mis panizikos se estan aunflando ensima del radiator. Los viejizikos ke moran en este apartamento tienen siempre friyo i siempre se keshan ke no estamos kayintando bastante los radyatores… Ya me enfasyi tantos anyos de azer todo lo ke keren ma no keren trokar de administradora ! Les plaze kesharse de todo, solamente para vinir vijitarme, gostar lo ke les ofro, ganar una bolsika yenna de sorizas i palavras dulses, un abraso, una chokolatika kon likor aryento i ezbafar de todo ! A la buena hora ke vengan ma mi chikichiki (ke es mi PC…Ya lo savesh !) kere leche i su supika i agora me beve tambien esprimido de frutas ! Se tresale ! Kale ver sus manikas yamandome kuando me ve pasando allado…. No es posivle de no kererlo bien i aregalarlo kon unos kuantos biervos ke eskrivo aki i aya. Otros unas kuantas semanas va tener 13 anyos…. Su bar mitsva ! Komo el tiempo paso presto ! Me akodro de su primer grito ! Vinitesh todos kon regalos i buenos augures, sorizas i palavras kayntes i me aregalatesh kon muncha afeksyon… Sosh mis ermanikos, mis amigos i amigas i rogo para ke el Di-o no mos esparta i mos de buena salud a todos, keyf de vida i todo bueno AMEN.

Unas kuantas horas mos mankan aki para asyender mis kandelikas alegres de Shabat.

Kijyera saver los kantos de Shabat, no konosko ni una ! No es ke vo kantar ! El dulse de boz ke tengo en avlando es una dezgrasya kuando kanto… Dunke nunka kanto ! Ma kijyera saver de toda manera… Esta noche le vo dizir a Izak Machoro Z”l de kantarme el Kidush ! Le vo aparejar una meza de fiesta ! Para el i yo ! No, no konto flortar kon el…

Vos vo dizir Shabat shalom a todos ! Ma antes kero eskrivir aki unas palavras ke estan eskritas en el kalendaryo judyo de esta semana. Dize ansina :

LA AMISTAD ES SIEMPRE UNA DULSE RESPONSABILITAD I NUNKA UNA OPORTUNITAD…

Ke justo… Me konviene tanto ! Diya i diya ringrasyo el Abastado por mis amistades ke no tienen frontyeras i son anchas komo el sielo …..

Sestos de abrasos para ken kere aki !

[email protected]