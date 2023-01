Shabes en Anatevke Show este viernes y clases de yiddish para principiantes a partir de este domingo.

Esta es la última oportunidad de obtener sus boletos para “Shabes in Anatevke” con miembros del elenco de “Fiddler on the Roof” en yiddish, que tendrá lugar este viernes 13 de enero a las 7 p. m. PT. Nuestros artistas invitados de Nueva York, Lisa Fishman y Yael Chanukov, compartirán algunas canciones e historias detrás de escena de esa producción aclamada por la crítica. ¡Siéntase libre de hacer clic en las imágenes de arriba para escuchar los saludos de nuestros artistas! El programa también será transmitido por Zoom. Regístrese y gane más aquí:

Además, estamos comenzando una nueva serie Zoom de Yiddish para principiantes con Avi Fried este domingo . Esta clase no requiere conocimiento previo o exposición al yiddish. Al final de la primera clase, uno tendrá la capacidad de leer una oración completa en yiddish. Regístrese y obtenga más información aquí: https:// yiddishlandcalifornia.org/ principiante-yiddish

Otro curso al que nos gustaría invitarte es Aprende yiddish a través de canciones con Jana Mazurkiewicz Meisarosh, a partir del 23 de enero. Imagina una noche en un shtetl, aprendiendo, analizando, cantando y charlando con amigos, con una copa de vino en la mano. Este curso también se transmitirá por Zoom. Regístrate y conoce más aquí:

Para ver el boletín semanal, no dude en explorar este enlace:

Siéntase libre de aprender más sobre todos nuestros nuevos eventos aquí:

y todas nuestras nuevas clases aquí:



Si disfruta de nuestra programación y desea ayudarnos a mantener nuestro centro cultural en el centro de La Jolla, siéntase libre de donar aquí: