‎SHIVA BABY controversial y divertida película nominada en los DGA

Se anuncian los nominados a los premios de largometrajes del Sindicato de Directores 2022‎



‎WASHINGTON: El Sindicato de Directores de América ha revelado los nominados en las categorías de largometrajes teatrales y largometrajes por primera vez para la 74ª entrega anual de los Premios DGA 2022.‎

‎y Shiva Baby aparece ahí en‎ la categoría de mejor director de largometraje por primera vez,



Shiva Baby, la ópera prima de Emma Seligman una comedia astuta repleta de ironía,

Se trata de un largometraje que no solo nos brinda una mirada sobre la bisexualidad sino que, además, construye un interesante relato sobre la religión y la familia.

‎Una comedia judía, escrita con una inteligencia descarada por Emma Seligman, sobre una estudiante universitaria bisexual que navega por un acumulo de situaciones incómodas y divertidas, durante una Shiva (reunión judía de seres queridos en un momento de luto) donde inesperadamente encuentra tanto a su ex novia como a su secreto "sugar daddy". ‎

Estrenada el 2 de abril de 2021, 'Shiva Baby' está protagonizada por ‎‎Rachel Sennott‎‎, ‎‎Molly Gordon‎‎, ‎‎Polly Draper‎‎, ‎‎Danny Deferrari‎‎

el tráiler es interesante desde el inicio. Ya en ese primer acercamiento se puede notar el detalle con el que están filmadas las escenas acompañadas de una impecable dirección de actores.

Varios son los puntos a favor de Shiva Baby. La ópera prima de Emma Seligman, de 26 años, está tan ingeniosamente estructurada que nos sumerge sin objeciones dentro de ese shiva desde el comienzo. No solo es una interesante oportunidad para conocer más en detalle cómo son las celebraciones judías sino que, además, nos brinda una mirada sobre la bisexualidad sin tapujos ni prejuicios.

Hay que decir que aún, por desgracia, pocos son los personajes que hemos podido ver en el cine o en la televisión que son bisexuales. "Siempre supe que quería que Danielle fuera bisexual, eso no estaba en discusión", expresó Seligman en diálogo con MUBI. Otro punto que anota la película es la magistral actuación de Rachel Sennott, una comediante sin dudas con un gran futuro.

Por otro lado, Según The Hollywood Reporter, Paul Thomas Anderson ('Regaliz Pizza'), Kenneth Branagh ('Belfast'), Jane Campion ('The Power of the Dog'), Steven Spielberg ('West Side Story') y Denis Villeneuve ('Dune') fueron nominados en la categoría de mejor logro como director en la categoría de largometraje teatral.‎

‎En la categoría de mejor director de largometraje por primera vez, Maggie Gyllenhaal ('The Lost Daughter'), Rebecca Hall ('Passing'), Tatiana Huezo ('Prayers for the Stolen'), Lin-Manuel Miranda ('Tick, Tick... Boom!'), Michael Sarnoski ('Pig') y Emma Seligman ('Shiva Baby') fueron nominados.‎

‎Las nominaciones de películas se dieron a conocer un día después de que la DGA revelara sus nominados en sus categorías de televisión, comerciales y documentales

‎De las nominaciones anunciadas Netflix recibió cinco nominaciones.‎

‎'Succession' arrasó en la categoría de series dramáticas, con Ted Lasso ganando tres nominaciones y Dopesick anotando dos nominaciones.‎

‎En la categoría de documentales, cuatro de los cinco largometrajes nominados por la DGA también fueron preseleccionados para los Oscar 2022.‎

‎Los ganadores serán anunciados en la 74ª entrega anual de los Premios DGA el 12 de marzo.‎

‎El gremio anunció la semana pasada que en los Premios DGA 2022, Spike Lee recibiría su Premio a la Trayectoria por Logros Distinguidos en Dirección Cinematográfica.‎

‎A continuación se presenta una lista completa de los largometrajes teatrales y nominados a largometrajes por primera vez de los Premios DGA 2022:‎

‎LOGRO DE DIRECCIÓN SOBRESALIENTE EN LARGOMETRAJE TEATRAL:‎

‎Paul Thomas Anderson 'Regaliz Pizza' (Metro Goldwyn Mayer Pictures/United Artists Releasing)‎

‎Equipo directivo del Sr. Anderson:‎

‎Gerente de Producción de la Unidad: Sue McNamaraPrimer Asistente de Dirección: Adam SomnerSegundo Asistente de Dirección: Trevor TavaresSegundo Segundo Asistente de Dirección: Kasia Trojak, Bob Riley, David Marnell‎

Kenneth Branagh 'Belfast' (Focus Features)

‎Jane Campion 'El poder del perro' (Netflix)‎

Steven Spielberg 'West Side Story' (20th Century Studios)

‎Equipo de dirección del Sr. Spielberg:‎

‎Gerentes de Producción de unidad: Carla Raij, Daniel LupiPrimer asistente de dirección: Adam SomnerSegundo asistente de dirección: Jeremy MarksGerente de producción de la unidad de resistencia: Robert T. StriemSegundo segundo asistente de dirección: Josh MuzafferSistor asistente adicional: Billy BrennanGerentes de ubicación: Robert T. Striem, Katherine Delaney‎

Denis Villeneuve 'Dune' (Warner Bros. Pictures)

‎Equipo directivo del Sr. Villeneuve:‎

‎Gerentes de Producción de la Unidad: Joe Caracciolo, Jr., James GrantPrimer Asistente de Dirección: Chris CarrerasSegundo Asistente de Dirección: Tom Rye‎

‎LOGRO DE DIRECCIÓN SOBRESALIENTE DE UN DIRECTOR DE LARGOMETRAJE POR PRIMERA VEZ‎

‎Maggie Gyllenhaal 'La hija perdida' (Netflix)‎

Rebecca Hall 'Passing' (Netflix)

‎Tatiana Huezo 'Oraciones por lo robado' (Netflix)‎

‎Lin-Manuel Miranda 'Garrapata, garrapata... ¡Boom!' (Netflix)‎

‎Equipo Directivo del Sr. Miranda:‎

‎Gerente de Producción de la Unidad: Deb DyerPrimer Asistente de Dirección: Mariela ComitiniSegundos Asistentes de Dirección: Josh A. Muzaffer, Luca WaldmanSegundo Segundo Asistente de Dirección: Melissa Morphet, Lincoln MajorSoldado Asistente Adicional: Zach CitarellaGerente de Ubicación: Ryan Smith‎

‎Michael Sarnoski 'Cerdo' (NEON)‎

‎Emma Seligman 'Shiva Baby' (Utopía)‎

‎El año pasado, Chloe Zhao de 'Nomadland' ganó el premio al largometraje teatral de la DGA antes de ganar el premio al mejor director en los Oscar de 2021. Zhao fue la primera mujer de color en ser nominada y ganar esa categoría superior.‎

‎La DGA también hizo historia con sus nominaciones el año pasado al nominar a dos mujeres, Zhao y Emerald Fennell de Promising Young Woman, en la categoría de dirección de largometrajes por primera vez.‎