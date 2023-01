Sí, acepto.

Alguien me preguntó si acepto su equivocación y esta fue mi respuesta:

-Si tú te pones una falda que te llega a las rodillas y me preguntas si acepto, ¿debo suponer que la pregunta se enfoca a si acepto que uses falda o si acepto que la falda que uses sea a las rodillas o si acepto que es a las rodillas o tal vez disiento alegando que esa falda llega hasta los tobillos?

Pues responderé de a una las preguntas. Si yo acepto que uses falda o no, o que en lugar de falda sea pantalón, no se trata de una aceptación de parte mía, sino de un gusto según tu comodidad. Tal vez a mi me parezca más cómoda una falda, pero yo soy hombre y no sé qué se siente realmente usar una falda.

En cambio, si tu pregunta refiere a si acepto que sea a las rodillas o prefiero que sea más larga o más corta, pues eso va a depender de las ganas que yo tenga de verte y si a mi parecer eres más atractiva de una manera o de otra. Entonces es una visión mía hacia ti, pero no una realidad de ti. No por ser que a mi me guste más de una o de otra manera quiere decir que así es para todas las personas y tú incluida. Y si la pregunta se enfoca si acepto que es a las rodillas o a mi parecer es larga o corta, eso no depende de lo que yo diga. Si es a las rodillas, aunque yo dijera que es a los tobillos, seguirá siendo a las rodillas.

En cualquiera de las interpretaciones a la pregunta y sus respuestas hay dos cosas en juego. Primero está mis ganas de juzgar y segundo tus ganas de aceptar mi respuesta como única o una opinión más.

Si mi respuesta para ti es única y verdadera, indiscutible y la única razón, entonces es porque tú no tienes poder mental, decisión. Esto habla de una autoestima muy baja en ti. Y no porque yo lo diga. “Si la falda es a las rodillas, aunque yo dijera que es a los tobillos, seguirá siendo a las rodillas”. Lo mismo pasa con tu aceptación a mi respuesta como única, verdadera e irrefutable.

Es verdad que las cosas son subjetivas. O sea que, como dijo el gran genio Albert Einstein, todo es relativo, en este caso relativo a quien ve, pero no una realidad. Es cierto, pero hay cosas innegables.

Claro que puedes preguntarme algo, lo que quieras, pero sólo para saber mi opinión y no para entender como única verdad mi respuesta ya que tú también debes tener la tuya.

Me dirás que si preguntas es por carecer de la misma. A lo que te respondo que si me preguntas es porque tienes una duda entre, por lo menos, dos o más respuestas. Es decir que no te has tomado el tiempo de decidirte por una. Y si sí lo has hecho y aún así sigues en dudas entre algunas opciones, con más razón afirmo que mi opinión es una opción más o tal vez ninguna de las que tenías pensadas.

Ahora bien: tu pregunta inicial fue si yo acepto tu equivocación. Pues volvemos a lo mismo. Mi aceptación o no es solamente una opción más y no una verdad irrefutable. Además, si la falda es tuya, tú la usas, a ti te acomoda o no, ¿quién soy yo para opinar sobre lo que tú sientes al vestirla?

Cuando digo que la falda es tuya es porque tú la usas. No importa si es tuya de tu propiedad, robada o prestada.

Lo mismo sucede con tu equivocación. No es una equivocación porque yo diga que lo es, sino porque tú así lo afirmas en tu pregunta. Pero esa equivocación es tuya, tú la usas, a ti te acomoda o no, es prestada, comprada o robada, pero es tuya, tú la usas.

Si yo la acepto o no, no cambia nada en ti.

Lo que en ti cambia es que ya aceptaste tú misma que es una equivocación, pues así lo has planteado en tu manera de formular la pregunta.

Entiendo que tu pregunta es más sencilla. Tú quieres saber si a mi me molesta tu equivocación y si tendré una actitud en consecuencia para contigo.

La respuesta es la misma. A mi pudo haberme molestado o no, pero debo saber que esa falda no representa tu persona toda en toda su extensión, sino que es sólo una falda que tú usas en ese momento.

Lo mismo tu equivocación. Y digo que es equivocación al ser que así lo has aceptado al formular tu pregunta.

Ella no define toda tu personalidad, ni siquiera ese mismo instante. Si fuera una definición, tanto de tu personalidad como de ese momento que te equivocaste, entonces no estarías reconociendo que te has equivocado porque esa es tu personalidad, entonces para ti eso no fue, o es ni será nunca un error.

Al reconocer que no es así tu forma de ser, ¿quién soy yo para aceptar o no cómo debes ser tú?

Eso puede ser el eje central de la disculpa y el perdón.

Pero aquí se esconde algo más: el hecho que tú reconozcas en tu pregunta que te has equivocado, eso mismo también es una opinión más y no una irrefutable verdad.

En cierta forma estoy diciendo que todo es subjetivo, incluso uno mismo de sí mismo.