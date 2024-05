Si de verdad te importa Palestina, estamos en la misma causa

¿Porqué leo y escucho tantos comentarios, marchas y apoyo a Palestina, luego del 7/10 y no vi nada a nivel mundial de todos estos años del terrorismo que gobierna en Yemen, Irán y Siria?

¿Por qué ahora?

Árabes y judíos conviven en Israel.

En Israel las señales de tránsito están en tres idiomas:

hebreo, inglés y árabe. Uno al lado del otro. El árabe es el segundo idioma oficial en Israel.Hay médicas, parteras, docentes, empleados, obreros, académicos árabes en Israel. Son ciudadanos árabes israelíes. Tienen plenos derechos civiles.

En Israel, el 21 % de la población son árabes.

También hay drusos y cristianos que en Israel pueden practicar su fe y creencias con total libertad.

La guerra entre Ucrania y Rusia recibió como nuevos inmigrantes alrededor de un 80 % que procedían de Rusia y Ucrania.

Un 20 % de la población en Israel son inmigrantes.

La marcha del orgullo gay en Tel Aviv es mundial, tal vez la más grande que hay. Personas trans tienen reconocimiento legal de género autopercibido. Hay soldados/as trans.

Israel representa la diversidad y la inclusión.

Israel es multicultural, multiétnica y multireligiosa.

Conflicto Israel/palestina.

El conflicto es Isis y la Yihad islámica.

El conflicto es religioso, promoviendo como idea única, absoluta el matar judíos (en principio, a todo aquél que no sea musulmán y no respete y cumpla con sus reglas).

Los palestinos son víctimas de Hamas.

Enseñan a los niños y niñas desde muy temprana edad a odiar a los judíos, incluso les dan armas y no de juguete. A todo aquel de su pueblo que se les revele, también son asesinados. Sus bunkers operan debajo de hospitales, escuelas y parques de juego violando la Ley Internacional.

El conflicto de Palestina no es Israel, es Hamas, es el fundamentalismo, es el terrorismo.

Los que hicieron la masacre siniestra del 7/10, HAMAS, se encargaron de filmar cada atrocidad y documentar cada asesinato, violación a mujeres (violencia de género) y actos de tortura, descuartizar personas, quema de bebés. Lo muestran como trofeo de guerra. Hay documentación que evidencian los festejos y llamados a familias de parte de los terroristas de cuántos iba matando cada uno, como si fuera un juego de la play station.

Hoy después de 100 días del imborrable y cruel 7/10 hay desaparecidos, hay personas que siguen secuestradas por Hamas entre ellos/as (niños/as, adolescentes y bebés) y mujeres secuestradas que siguen siendo violadas solo por ser mujeres. (violencia de género) Los soldados israelíes, no decapitan, no queman bebés, no violan mujeres. Sí eliminan terroristas, destruyen túneles y zonas militares utilizados para llevar adelante actos de terrorismo.

Si un soldado llegara a asesinar con intención a un civil se le abre un sumario y un juicio porque esto es lo que sucede cuando se vive en democracia.

En Irán, Masha Amini fue arrestada, torturada y asesinada por no usar velo en forma apropiada (hiyab) en septiembre del 2022, no hace mucho. Es un delito punible en Irán. En Irán apedrean, asesinan y violan mujeres por el solo hecho de ser mujeres, la violencia de género se respira en el aire.

En Yemen tras 6 años de conflicto hay 4 millones de personas desplazadas debido a los bombardeos, hubo más de 12.000 muertes entre la población civil.

Siria y el régimen de Assad que está oficialmente con apoyo de Irán, hacen de la violencia, moneda corriente.

Hay políticas fundamentalistas, políticas terroristas, que atentan contra la paz y la libertad.

Durante el mundial en Qatar del 2022 los jugadores de Irán no cantaron su himno debido justamente a lo que promulga el himno nacional de su país contra las mujeres. Fue un acto de repudio contra la situación política fundamentalista de Irán por lo sucedido con Masha Amini en septiembre del 2022.

Porqué los que hoy piden por palestina y salen con banderas y pintadas por el mundo no salieron por Masha y todas las mujeres que fueron violadas, apedreadas, y asesinadas por adulterio o por no llevar bien puesto el velo o por lo que pasa en Yemen, asesinatos en masa.

Porque cuando aparece Israel recién ahí aparecen la manifestaciones y repudios?

Si de verdad te importa Palestina, estamos en la misma causa, NO AL TERRORISMO