Cuando el Dr. Salk, quién además de inventar la vacuna contra el polio, rompió con las reglas antijudías en San Diego, inició sus pruebas de eficiencia, jamás se hubiera podido imaginar que apenas 70 años después su descubrimiento hubiera sido bloqueado por los anti-vaxers que hubieran argumentado que la vacuna tenía viruses de alguna estupidez y hubieran bloqueado su implementación como lo hicieron con la del covid que al igual que la de polio, demostró su efectividad dado que prácticamente nadie de los millones que se la han puesto ha fallecido por covid.

Solo 70 años y tenemos que ver vacunas políticas que no sirven para nada como la de China y la Rusa y ver poblaciones como la gente de Shangai y Pekin hoy sufriendo de contagios por no ponerse la vacuna americana (¿para que no les “metan ideas” extrañas en el cerebro?).

A 68 años de la vacuna del polio hemos retrocedido siglos hacia el populismo que con estas actitudes -entre otras- demuestra su desinterés en el bienestar general de la misma gente que con su voto los llevó al poder pero, supongo, como dice el refrán: Los pueblos tenemos los gobernantes que nos merecemos.

Lástima que con tanto que unos cuantos han avanzado, con tanto que la salud y hasta la economía de la mayoría han mejorado comparado con su situación en el siglo XX nuestra capacidad de análisis solo haya retrocedido. Ojalá la recuperemos a tiempo antes de que el futuro nos condene.