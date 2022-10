La libertad religiosa no figura en ninguna lista de los principales temas de votación, pero algunos observadores dicen que está indirectamente en la boleta electoral de las elecciones generales de noviembre.

Está en juego el control del Congreso, donde los demócratas tienen una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes de EE. UU. y una mayoría mínima en el Senado de EE. UU., cortesía del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Este control del Congreso, a su vez, tiene implicaciones sustanciales para la libertad religiosa en el contexto de los candentes temas actuales de la ideología de género y el aborto.

Particularmente en juego está el proyecto de Ley de Igualdad , que todos los demócratas y algunos republicanos en el Congreso apoyan. Agregaría “orientación sexual” e “identidad de género” como categorías en la ley federal de derechos civiles, y limitaría específicamente las defensas de la libertad religiosa en su contra. Si bien la Ley de Igualdad fue aprobada en 2021 por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, sigue estancada en el Senado.

Los partidarios de la medida dicen que brindaría protecciones merecidas y necesarias para los homosexuales y las personas transgénero en el empleo, la educación, la vivienda y la atención médica, entre otras cosas.

El presidente Joe Biden, que espera firmar el proyecto de ley, lo calificó como “un paso fundamental para garantizar que Estados Unidos esté a la altura de nuestros valores fundamentales de igualdad y libertad para todos” cuando se presentó en febrero de 2021.

“Se ha negado la plena igualdad a los estadounidenses LGBTQ+ y sus familias durante demasiado tiempo”, dijo Biden en ese momento. Reiteró su apoyo este año en marzo y junio .

Los opositores dicen que el proyecto de ley obstaculizaría la capacidad de las instituciones religiosas para administrar sus organizaciones de acuerdo con su fe.

Thomas Farr, presidente del Instituto de Libertad Religiosa, le dijo al Registro que la Ley de Igualdad y la Ley de Respeto por el Matrimonio, un proyecto de ley pendiente que codificaría el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en la ley federal, invitaría a lo que llamó “demandas ruinosas” contra personas religiosas.

“El papel del ejercicio libre para todas nuestras comunidades religiosas está hoy bajo asedio”, dijo Farr por correo electrónico. “Aquellos que apoyan el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a cambiar de género no lo hacen simplemente como el ejercicio de un ‘derecho’. Ven sus puntos de vista como bienes públicos contra los que no puede haber una oposición legítima, y ​​están dispuestos a usar el Estado para silenciar a sus oponentes”.

Lo que haría la Ley de Igualdad

Si la Ley de Igualdad se convierte en ley, las objeciones a la libertad religiosa no podrían basarse en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993, que dice que el gobierno “no deberá gravar sustancialmente el ejercicio de la religión de una persona” a menos que sea “en cumplimiento de una obligación gubernamental convincente”. interés”, porque el proyecto de ley de la Ley de Igualdad prohíbe usar ese estatuto como base para “un reclamo de defensa” en su contra.

El proyecto de Ley de Igualdad también:

haría “explícito” que “los estatutos federales existentes que prohíben la discriminación sexual en el empleo (incluido el acceso a los beneficios), la atención médica, la vivienda, la educación, el crédito y el servicio de jurado también prohíben la discriminación por orientación sexual e identidad de género”;

describe la llamada terapia de conversión, en la que un psicoterapeuta guía a una persona con atracción por el mismo sexo o disforia de género para tratar de superar esos sentimientos, como “desacreditada” y “una forma de discriminación que daña a las personas LGBTQ”.

abriría instalaciones de un solo sexo en todo el país para personas transgénero en función del género con el que se identifiquen (“no se le negará a una persona el acceso a una instalación compartida, incluidos un baño, un vestuario y un vestidor, de acuerdo con con la identidad de género de la persona”).

Si se aprueba la legislación, algunos críticos prevén el fin de los dormitorios de un solo sexo en las universidades religiosas que aceptan fondos federales porque los hombres biológicos que se identifican como mujeres tendrían derecho a vivir en un dormitorio de mujeres y viceversa según la ley.

Algunos dicen que el proyecto de ley también podría usarse para exigir a los médicos y hospitales que realicen abortos, incluso si se oponen al aborto por motivos morales. El proyecto de ley nunca menciona la palabra “aborto”, pero incluye entre sus reglas lo siguiente: “el embarazo, el parto o una condición médica relacionada no recibirán un trato menos favorable que otras condiciones físicas”.

Los tribunales federales de apelaciones han sostenido que el término “condiciones médicas relacionadas”, que aparece en la Ley de Discriminación por Embarazo de 1978 , incluye el aborto.

El proyecto de ley de la Ley de Igualdad fue aprobado por la Cámara en febrero de 2021, 224-206. Todos los demócratas votaron a favor del proyecto de ley (221 en ese momento), pero entre los republicanos solo tres votaron a favor .

El Senado de EE. UU. no lo ha votado porque requiere 60 votos para cortar el debate, y los partidarios del proyecto de ley aún no han encontrado a 10 republicanos para unirse a los 48 demócratas y dos independientes que se reúnen con los demócratas.

Los demócratas identificaron a cuatro republicanos que se cree que votaron “Sí” por el proyecto de ley de Respeto por el matrimonio civil a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo: Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Rob Portman de Ohio y Thom Tillis de North carolina.

Está menos claro cuántos republicanos podrían apoyar la Ley de Igualdad. Pero algunos opositores a la Ley de Igualdad temen que ya haya 10 republicanos listos para apoyar el proyecto de ley, excepto que no quieren hacerlo públicamente hasta después de las elecciones por temor a ofender a la base del partido.

Argumentos en competencia

Los partidarios de la Ley de Igualdad afirman que no infringe la libertad religiosa, sino que garantiza los derechos de las personas que ya deberían haberlos tenido.

“La Primera Enmienda no está siendo derogada por la Ley de Igualdad. La Ley de Igualdad previene la discriminación por motivos de sexo, identidad de género u orientación sexual. Extendería la protección a grupos que han sido calumniados y marginados. Objetivamente, eso es algo bueno”, dijo Andrew Seidel, vicepresidente de comunicaciones estratégicas de Americans United for the Separation of Church and State y autor de American Crusade: How the Supreme Court Is Weaponizing Religious Freedom (2022).

Seidel, un abogado constitucional, dijo que los objetores de una legislación como la Ley de Igualdad tienen “menos preocupación por la verdadera libertad religiosa y más miedo de que su privilegio religioso se esté erosionando”.

“Tu derecho a ejercer tu religión termina donde comienzan los derechos de otras personas. Entonces, la religión no es una licencia para dañar a otras personas o infringirlas de ninguna manera”, dijo Seidel en una entrevista telefónica con el Registro. “La libertad religiosa se ha convertido en un arma del privilegio cristiano”.

Quienes se oponen a la Ley de Igualdad, incluida la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU., responden que transgrede muy explícitamente las creencias religiosas. El proyecto de ley “discrimina a las personas de fe precisamente por esas creencias”, cita una declaración de la USSCB en una página web que destaca los problemas asociados con el proyecto de ley.

Dado que los católicos no pueden participar en el aborto (que la Iglesia enseña que es un homicidio injustificado) o fomentar la homosexualidad o el trangenerismo (que la Iglesia enseña que están fundamentalmente en desacuerdo con el plan de Dios para la sexualidad humana) y aún seguir las enseñanzas de la Iglesia, los obispos El documento de la conferencia dice que la Ley de Igualdad pone en peligro las escuelas católicas, los hospitales, los refugios, los bancos de alimentos y las organizaciones benéficas.

Sin embargo, la Ley de Igualdad refleja una tendencia popular entre los estadounidenses. Los partidarios de la Ley de Igualdad enmarcan la oposición a ella como intolerancia, y hay alguna evidencia de que el argumento está funcionando. Un análisis de las encuestas publicado por Gallup en marzo de 2021 concluyó: “Los datos de opinión pública sugieren que la mayoría de los estadounidenses apoyan el proyecto de ley, o al menos la idea detrás de él”.

Explicando lo que está en juego

Un oponente demócrata católico de la Ley de Igualdad le dijo al Registro que organizar una oposición efectiva a ella y a una legislación comparable requiere explicar a las personas la naturaleza de la libertad religiosa.

“Nadie en la política realmente tiene un concepto claro, y el público no tiene un concepto claro, sobre lo que realmente significa la libertad religiosa”, dijo Dan Lipinski, quien sirvió en la Cámara de Representantes de 2005 a 2021, al Registro por teléfono. . “El estrechamiento de la definición de libertad religiosa es muy peligroso en nuestro país. Desafortunadamente, muchos católicos no entienden esto. Es especialmente importante para los católicos porque la religión católica es más que nuestra relación personal con Dios. Tenemos una enseñanza social muy rica sobre cómo debemos cuidar a los demás”.

Educar, brindar atención médica, ayudar a los pobres y promover a las familias no son solo actividades de la Iglesia, dijo, sino expresiones vitales de la fe.

“Y cuando se promueve una definición muy limitada de libertad religiosa”, dijo Lipinski, “entonces eso comienza a afectar la garantía real en la Constitución del libre ejercicio de la religión”.