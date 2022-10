El erudito islámico palestino Sheikh Yousef Makharzah, afiliado a Hizb ut-Tahrir, dijo en un sermón que se transmitió en Al-Waqiyah TV (Hizb ut-Tahrir) el 28 de septiembre de 2022, que las esposas que se rebelan contra sus maridos deberían ser ” disciplinado” al ser golpeado de una manera “disuasiva”. Puso el ejemplo de una mujer que sale de su casa de manera prohibida sin avisar a su esposo, explicando que su esposo primero debe sermonearla sobre lo que hizo mal, y luego dormir separada de ella si no escucha, pero que si esto no es efectivo, debería golpearla. Lamentó el hecho de que los musulmanes hayan estado “tomando prestado” de la cultura occidental, y criticó a Estados Unidos por afirmar que defiende los derechos de las mujeres y los derechos humanos a pesar de que deliberadamente aniquiló a millones de nativos americanos. Además, en una referencia a los recientes disturbios civiles en Irán después de que una mujer iraní muriera después de ser golpeada por la policía de moralidad de Irán por usar indebidamente su velo, criticó a Estados Unidos por “castigar” a Irán por matar a una mujer que salió en público “. desnudo.” Además, Sheikh Makharzah advirtió que si los hombres no golpean a sus esposas, pueden terminar siendo golpeados por sus esposas.

Sheikh Yousef Makharzah: “En el Islam, si una mujer se rebela contra su esposo, debe ser disciplinada y sujeta a una paliza que no sea dura… Se supone que uno no debe agarrar un trozo de tubería o una barra pesada y enviar su esposa al hospital La esposa debe ser golpeada de una manera que sirva como disuasión para ella.

[…]

“Un hombre llega de noche a su casa y ve que su mujer está fuera, a pesar de que ella no le ha dicho nada ni le ha pedido permiso. No sabe adónde ha ido. ¿Qué debe decirle? “¿Por qué sales todas las noches sin avisarme? Es haram “. Él le dice: ‘No deberías salir, estoy molesto contigo’. Pero ella le dice: ‘No te enojes, vete al carajo’.

“Una mujer así debe ser sermoneada por su esposo. Él debe hacerla entender, y si ella no aprende la lección, debe dormir separada de ella, y si ella aún no aprende la lección, debe golpearla.

“Hoy, sin embargo, tomamos prestada nuestra cultura de esos mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos? Occidente. En Occidente, afirman defender los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Son mentirosos y charlatanes. Esos occidentales se fueron a Estados Unidos, donde había millones de personas, y los aniquilaron, los destruyeron y los mataron.

“En Estados Unidos, había una nación entera llamada los indios. Había millones de ellos. A los que no fueron asesinados a balazos les dieron mantas llenas de virus hasta que las enfermedades los mataron. Los aniquilaron por completo, pero te hablan de seres humanos”. Los seres humanos que defienden algún principio pueden ser asesinados, pero cuando, por ejemplo, una mujer en Irán decide quitarse la ropa y andar desnuda, Estados Unidos castiga a Irán por matar a esta mujer.

[…]

“Vi en la televisión a una mujer que decía: ‘Golpeo a mi esposo todos los días’. Cuando el presentador de televisión le preguntó por qué, ella dijo: ‘Disfruto golpeando a mi esposo’. Si no golpeas a tu esposa, ella podría terminar golpeándote a ti”.