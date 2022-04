Si volviera a nacer,

Vería las flores del camino

En lugar de ver el camino

Cada bocanada de aire sería como una luz entrando en mi cuerpo

Renovándome alumbrando todo

Tanto los de afuera.

Como en mis entrañas

Si volviera a nacer sería más confiado

Me enojaría menos tendría menos enfados dándome cuenta de lo ridículos que son y de la pérdida de tiempo y energía que estos provocan

Vería lo bueno de las cosas y sacaría provecho de las situaciones y los sucesos

Voltearía a ver el cielo más seguido

Para jugar con esas nubes que forman hermosos rebaños de borregos blancos.

Si volviera a nacer

Me tumbaría al sol más a menudo

Para recibir sus benévolos, rayos, creadores de vida

Misma que me inyectaría si volviera a nacer

Me enamoraría más seguido

Me embelesaría con los sublime y la belleza de las cosas

Escogería con minuciosidad a mis amigos y rechazaría llanamente a la gente envidiosa, colérica, avara, vengativa, resentida estúpida y amargada

Alejaría a los que me quisieran denostar

Me hicieran sufrir o intentarán aprovecharse de mi inocencia…

Escúchelo completo en la voz de su autor Nathan Grinberg: