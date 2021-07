Cuando me desperté el martes, al principio parecía cualquier otra mañana. Tenía que preparar a dos niños para el campamento (llenar botellas de agua, untar protector solar, empacar los bocadillos) y tenía que prepararme para asistir a la clase de ladino sobre Zoom (terminar una hoja de trabajo, sorber café, practicar rodar mis r). Como vivo en la costa oeste, estoy acostumbrada a llegar un poco tarde en las noticias de última hora. Mientras bostezaba y metía Pirate's Booty en una bolsa, noté un mensaje de texto de una palabra de mi hermana: "Simone".

Al principio estaba confundida. Entonces recordé que la final del equipo olímpico de gimnasia femenina había comenzado cuatro horas antes, y de repente tenía medio mundo de cosas que poner al día tras la retirada de Simone Biles de la competición. Lo que siguió fue un día de teatro en tiempo real, heroicidades compañero de equipo de Estados Unidos , Hoda Kotb apareciendo en dificultades y tantos caliente toma ( por lo que muchos ) sobre la decisión Biles' a cero (es decir, salir de la competición) después de realizar una bóveda y la pérdida de su partway conciencia aire mediante.

A pesar de todas las palabras que ya se han derramado sobre la situación, estoy aquí para ofrecer otra versión informada tanto por la tradición judía como por mi afición personal a la gimnasia.

Como muchas mujeres (y hombres), he sido una fanática de la gimnasia desde siempre. Esto no está relacionado con ninguna participación o habilidad personal en el deporte; lo máximo que he podido hacer es una voltereta torcida. Sin embargo, desde los Juegos Olímpicos de 1992, mi hermana y yo estamos enganchadas. Ese año grabamos la final del equipo de gimnasia femenina y literalmente gastamos las cintas de VHS al reproducirlas. Todavía puedo tararear cada nota de la rutina de piso de Shannon Miller , y recuerdo un perfil de televisión que mostraba a Miller dando golpecitos en el piso mientras estudiaba en la escuela, una atleta superestrella para el aspirante a juego de tazones de preguntas.

A medida que se acerca cada ciclo olímpico, mi hermana y yo vemos toda la cobertura de las pruebas de gimnasia y analizamos todo juntas. Nos hemos vuelto muy versadas ​​en la jerga del deporte de pliegues, picos y giros; hemos absorbido las historias de fondo de nuestros competidores favoritos, como Dominique Dawes, Shawn Johnson, Aly Raisman (¿quién no hizo su rutina de "Hava Nagila" ?), Laurie Hernandez y Simone Biles, consideradas por la mayoría como las mejores campeonas. que el deporte ha visto nunca. A medida que hemos envejecido de preadolescentes a adolescentes, de mujeres jóvenes a madres adultas, mi hermana y yo hemos seguido observando a otras mujeres jóvenes, ¡como nosotras, pero con el pelo con mechas brillantes y músculos abdominales asesinos! - enfrenta una presión increíble para funcionar perfectamente.

Para los fanáticos del deporte, ha sido increíble ver a los EE. UU. Evolucionar hacia una superpotencia de gimnasia global, ganando medallas de equipos olímpicos en cada ciclo desde 1992 y produciendo con frecuencia gimnastas que podrían ganar títulos completos y de eventos en los campeonatos mundiales. Hemos estado observando lo suficiente como para saber que, históricamente, no siempre fue un hecho que las mujeres estadounidenses ganarían cualquier cosa, y mucho menos montones de medallas de oro.

Así que mi hermana y yo, como muchas mujeres jóvenes de todo el mundo, estábamos viendo en 1996 cuando la gimnasta judía Kerri Strug realizó una segunda bóveda, mientras estaba claramente lesionada, para asegurarnos de que Estados Unidos se hiciera con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Vimos como Bela Karolyi la cargaba en sus brazos, su regocijo bigotudo contrastaba marcadamente con su rostro pálido y demacrado. Muchos años después, vimos cómo surgían revelaciones sobre los diversos abusos que sufrieron las gimnastas mientras entrenaban en el rancho de los Karolyis en Texas; sobre acusaciones, encubrimientos y negligencia intencional por parte de USA Gymnastics; sobre el precio físico y emocional que el escándalo de abuso ha tenido en una generación de gimnastas estadounidenses. Vimos como algunos de nuestros héroes de la gimnasia subieron valientemente al estrado para acusar a un médico del equipo tan alabado (cuyo nombre, como Amán , debería ser ahogado en un coro de abucheos) de abusar físicamente de ellos bajo la apariencia de tratamiento, a veces con sus propias madres en la habitación.

El esfuerzo de Strug, aclamado hace 25 años como el máximo sacrificio atlético para su equipo, reproducido como un "momento inspirador" pegajoso en montajes de redes de la gloria olímpica pasada, y colocándola en listas de Grandes Olímpicos judíos , juega de manera muy diferente ahora. Hoy en día, los atletas de muchas disciplinas están comenzando a hablar sobre el abuso de los entrenadores, el maltrato de los patrocinadores, las desigualdades salariales y otras injusticias en sus deportes.

Estamos siendo testigos del comienzo de un movimiento en el que los atletas están estableciendo límites para preservar su salud mental y física, creando su propia versión de pikuach nefesh , los principios judíos de preservar la vida por encima de todo. A principios de este verano, Naomi Osaka se alejó del Abierto de Francia después de una disputa con las potencias del tenis sobre presentarse a conferencias de prensa. Citando su historial de depresión y ansiedad social, también se saltó Wimbledon para continuar concentrándose en su salud mental. Para un atleta tan influyente a nivel mundial como Osaka, la decisión envió ondas más allá de los deportes profesionales, lo que generó preguntas sobre cómo responden los empleadores y las organizaciones cuando alguien requiere apoyo para los desafíos de salud mental o expresa la necesidad de autocuidado.

La retirada de Biles ayer envió ondas de choque similares en todo el mundo, y fue recibida por las mismas opiniones contrastantes que saludaron el tiempo de espera de Osaka (esencialmente, “¡ella mola!” Versus “ella es una renunciadora”). El reconocimiento de estos atletas de su necesidad de dar un paso atrás va en contra de la narrativa típica de heroísmo atlético, pero Osaka y Biles se sienten cómodas escribiendo una historia completamente nueva de autodefensa. Esta no es la historia de alguien con un maillot brillante que se abre camino cojeando a través de una bóveda para complacer a su arrogante entrenador, o alguien que lucha contra su ansiedad por responder preguntas invasivas de un periodista. En cambio, se trata de mujeres fuertes que saben exactamente lo que necesitan para prosperar y que pueden reconocer cuando una situación es demasiado para ellas, o para su nefesh, su alma, para manejar de manera segura.

Biles reconoció que su ansiedad resultó en la desorientación que las gimnastas llaman " los retorcidos ", y su negativa a actuar cuando su cabeza no estaba dentro era una medida admirable de autoprotección. Cualquier entrenador sabe que estar un poco fuera de lugar, especialmente en las maniobras altamente difíciles de las que es capaz Biles, puede resultar en lesiones graves. Es tentador conjeturar sobre los factores que pueden haber contribuido a que ella llegara a ese punto: ser la cara del equipo de EE. UU., El aparato financiero de los patrocinadores, la cobertura incesante de los medios y la presión de crear una experiencia de visualización olímpica que se base en (y a menudo explote) ) el perfecto desempeño de los cuerpos femeninos.

Agregue a todo eso el hecho de que Biles estaba compitiendo conscientemente para transmitir su apoyo a la comunidad de sobrevivientes de abuso sexual, a pesar de haber sido traumatizada, engañada y maltratada por la gente de USA Gymnastics que se suponía que debía protegerla. Cuando hay tanto que estás tratando de trascender, ¿es de extrañar que volar por el aire se convierta en una pesadilla?

Mi hermana y yo seguimos enviando mensajes de texto durante todo el día de ayer a medida que surgía más información sobre la competencia por equipos. Animamos a los tres compañeros de equipo estadounidenses restantes que lograron sus rutinas para ganar la plata, y vimos mientras felicitaban a los medallistas de oro del Comité Olímpico Ruso, con todas las capas de la historia de la gimnasia que ambos equipos representan. (Hablando de historia: ¡agradecimiento al medallista de bronce de Gran Bretaña, ganando su primera medalla de equipo de gimnasia desde 1928!)

Cuando el martes en Seattle llegó a su fin, me encontré pensando más en lo que significa celebrar la historia de un atleta. Quitarse a sí misma de la competencia puede no ser lo que las cadenas tenían en mente para el momento de gloria olímpica de Biles listo para la televisión, pero el mensaje que envió fue más poderoso que cualquier salto que pudiera haber realizado. Ella le comunicó al mundo el hecho de que la vida es preciosa, nuestras almas son preciosas y debemos hacer todo lo posible para mantenernos a salvo. Todo lo demás es comentario.