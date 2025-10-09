Sin una palabra en contra de Hamás o a favor de la democratización de Palestina grupo musulmán aprovecha la oportunidad para acusar a Trump de querer tomar el control de Gaza para sus negocios personales

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Declaración sobre el alto el fuego en Gaza

AFSC celebra el anuncio de un alto el fuego en Gaza y el posible fin del genocidio . Durante dos años hemos exigido el fin de los ataques israelíes, la liberación de todas las personas cautivas y el pleno acceso humanitario a Gaza . El acuerdo anunciado ayer constituye un paso hacia el logro de estos objetivos .

Sin embargo, aun al aceptar este acuerdo , no podemos detener nuestro esfuerzo por la acción, la justicia y la rendición de cuentas . Como organización cuáquera que cree en la luz de cada persona, sostenemos que todas las personas tienen derecho a la autodeterminación.



La hambruna en Gaza continúa , y es urgente que la ayuda entre de inmediato sin restricciones . El sistema médico sigue destruido, y sin una acción urgente, la gente seguirá muriendo incluso si no caen bombas. Más del 90% de los hogares y escuelas en Gaza han sido dañados o destruidos, y se necesitan acciones para satisfacer las necesidades de todos los que han sido desplazados. Decenas de miles de personas están desaparecidas y se presume que han muerto. Un alto el fuego no es el fin de la guerra. Israel ha violado acuerdos de alto el fuego anteriores, incluido el de marzo de este año , y atacó directamente al equipo negociador palestino en Doha, Qatar, hace un mes . Hasta que no haya una retirada israelí total de Gaza y se ponga fin a la ocupación y el apartheid, persistirá el riesgo de que se reanude la violencia.

Junto con los trabajadores humanitarios, más periodistas deben entrar en Gaza , y el mundo debe escuchar . Israel ha impedido la entrada de periodistas internacionales a Gaza durante los últimos dos años, mientras que ha asesinado a más de 250 periodistas palestinos. Los responsables de este genocidio deben rendir cuentas . Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional deben poner fin a la venta de armas y tomar medidas para poner fin a su complicidad en la ocupación, el apartheid y el genocidio . En la lucha por la justicia y la autodeterminación , este es el principio, no el fin.

Si bien el alto el fuego es un paso en la dirección correcta, el plan general del presidente Trump para después del alto el fuego es peligroso, ya que permite que promotores israelíes y estadounidenses tomen el control de Gaza. Según el plan de Trump, el ex primer ministro británico Tony Blair —uno de los líderes de la invasión estadounidense de Irak en 2003— sería responsable del nuevo liderazgo en Gaza. La reconstrucción y la autoridad de Gaza no deben estar en manos de los líderes estadounidenses ni británicos. Debemos seguir impulsando la autodeterminación palestina. El Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) sigue de cerca la situación en Gaza. Para más comentarios, los expertos del AFSC están disponibles.