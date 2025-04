Harta de que los doctores no le creían, migró al lado alternativo: biomagnetismo, acupuntura, flores de Bach, ozonoterapia, cámara hiperbárica. Nada le curaba. Luego de 20 años de malestares, decidió ir a una de las mecas de la medicina, la Clínica Mayo, donde la vio buena parte del directorio del nosocomio: cardiólogo, hematólogo, otorrinolaringólogo, neurólogo, gastroenterólogo, ortopedista, reumatólogo, psiquiatra. Tres años de consultas y estudios interminables y muy caros. Le recomendaron usar una bota ortopédica en el pie izquierdo, que no funcionó. Le dijeron entonces que su estómago no absorbía adecuadamente; le llovieron suplementos, vitaminas de toda clase, selenio, pregnenolona, prebióticos, magnesio, melatonina y más.

Durante la pandemia tomó un curso virtual, “yoga de espalda feliz” que la hizo reflexionar: ¿tendré acaso algo ajeno a mi organismo, producto de aquella remota cirugía? Sabiendo que quien busca encuentra, externó su sospecha con discípulos de su padrastro (para entonces finado). “Imposible”, respondieron con contundencia; la infalibilidad del maestro seguía viva para todos. Sin rendirse, Viviana convenció a uno de estos cirujanos para explorar esa “absurda” posibilidad. Más por darle gusto que por convencimiento médico, le tomaron una placa de rayos X. Fue ahí donde vio por primera vez la causa de sus años de penurias: un catéter de 23 centímetros de largo la había acompañado la mitad de su vida.

Su padrastro era un profesional, considerado una eminencia, un gurú. Algo pasó en aquella cirugía, seguramente un exceso de confianza, que hizo que él y su equipo cometieran un severo error. Muy probablemente el médico padeció el síndrome de la diva, ese punto donde el experto se siente tan dominador de la situación que no ve una desviación, no la descarta porque no la considera posible. Y se contagia al grupo. Alguien no se cercioró del conteo de instrumentos y materiales al final del procedimiento. Alguien asumió que alguien sí lo hizo.